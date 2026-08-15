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Penthouse na Sprzedaż w Cypr Północny

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302 obiekty total found
Penthouse 2 pokoi w Girne Belediyesi, Cypr Północny
Penthouse 2 pokoi
Girne Belediyesi, Cypr Północny
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 118 m²
Liczba kondygnacji 2
Stylowe Apartamenty na Sprzedaż w Kompleksie z Basenem w Lapta na Cyprze Północnym Te stylow…
$223,664
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Penthouse 3 pokoi w Girne Belediyesi, Cypr Północny
Penthouse 3 pokoi
Girne Belediyesi, Cypr Północny
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 146 m²
Liczba kondygnacji 2
Stylowe Apartamenty na Sprzedaż w Kompleksie z Basenem w Lapta na Cyprze Północnym Te stylow…
$283,833
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Penthouse w Lefkosa Turk Belediyesi, Cypr Północny
Penthouse
Lefkosa Turk Belediyesi, Cypr Północny
Sypialnie 1
Powierzchnia 47 m²
Wonder Stones Village  Sun Valley Countryside East Wonder Stones Village is our distin…
$299,312
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Penthouse 2 pokoi w Trikomo, Cypr Północny
Penthouse 2 pokoi
Trikomo, Cypr Północny
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 91 m²
Piętro 1/2
Nieruchomości w Rozbudowanym Kompleksie w İskele na Cyprze Północnym İskele to popularne cen…
$242,471
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Penthouse 2 pokoi w Gazimagusa Belediyesi, Cypr Północny
Penthouse 2 pokoi
Gazimagusa Belediyesi, Cypr Północny
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 135 m²
Piętro 1/2
Eleganckie Apartamenty nad Morzem w Wielofunkcyjnym Kompleksie w Tatlısu, Cypr Północny Tatl…
$378,444
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Penthouse 1 pokój w Gazimagusa Belediyesi, Cypr Północny
Penthouse 1 pokój
Gazimagusa Belediyesi, Cypr Północny
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 73 m²
Piętro 1/2
Apartamenty Blisko Wybrzeża w Kompleksie z Bogatą Infrastrukturą Rekreacyjną w Tatlısu, Gazi…
$161,570
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LDV InvestLDV Invest
Penthouse 2 pokoi w Trikomo, Cypr Północny
Penthouse 2 pokoi
Trikomo, Cypr Północny
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 86 m²
Piętro 1/2
Apartamenty w Kompleksie z Bogatymi Udogodnieniami w Ötüken İskele Cypr jest trzecią co do w…
$216,965
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Penthouse 3 pokoi w Trikomo, Cypr Północny
Penthouse 3 pokoi
Trikomo, Cypr Północny
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 118 m²
Liczba kondygnacji 2
Apartamenty w Kompleksie z Prywatną Plażą w İskele, Cypr Północny Położone na północnym wsc…
$340,369
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Penthouse 3 pokoi w Trikomo, Cypr Północny
Penthouse 3 pokoi
Trikomo, Cypr Północny
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 120 m²
Piętro 3/2
Nieruchomości w Kompleksie z Basenem Zlokalizowanym Blisko Morza w İskele Boğaz Położony na …
$255,172
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Penthouse 2 pokoi w Girne Belediyesi, Cypr Północny
Penthouse 2 pokoi
Girne Belediyesi, Cypr Północny
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 100 m²
Piętro 1/2
Apartamenty w Nadmorskim Kompleksie w Esentepe Girne Girne, perła Cypru Północnego, jest dom…
$269,987
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Penthouse 2 pokoi w Kalogreia, Cypr Północny
Penthouse 2 pokoi
Kalogreia, Cypr Północny
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 80 m²
Liczba kondygnacji 2
Apartament z 1 Sypialnią w Odległości Spaceru od Morza na Cyprze Północnym, Girne Apartament…
$223,889
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Penthouse w Cypr Północny
Penthouse
Cypr Północny
Sypialnie 2
Powierzchnia 92 m²
Elegance C7
$525,519
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Penthouse 4 pokoi w Girne Belediyesi, Cypr Północny
Penthouse 4 pokoi
Girne Belediyesi, Cypr Północny
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 215 m²
Piętro 1/2
Apartamenty w Girne Esentepe Otoczone Lasami Sosnowymi z Niezakłóconym Widokiem na Morze Śró…
$608,049
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Penthouse 3 pokoi w Girne Belediyesi, Cypr Północny
Penthouse 3 pokoi
Girne Belediyesi, Cypr Północny
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 128 m²
Piętro 1/2
Apartamenty z Widokiem na Morze w Odległości Krótkiego Spaceru od Morza w Girne na Cyprze Pó…
$431,622
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Penthouse 5 pokojów w Trikomo, Cypr Północny
Penthouse 5 pokojów
Trikomo, Cypr Północny
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 238 m²
Piętro 15/5
Mieszkania w Projekcie z Ochroną i Bogatym Zapleczem w Iskele na Cyprze Północnym Północny C…
$669,200
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Penthouse 3 pokoi w Agios Amvrosios, Cypr Północny
Penthouse 3 pokoi
Agios Amvrosios, Cypr Północny
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Piętro 1/2
Turtle Bay Village | 2+1 Penthouse | Esentepe 🌴 For sale: a beautiful penthouse apartment…
$178,678
VAT
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Penthouse 4 pokoi w Trikomo, Cypr Północny
Penthouse 4 pokoi
Trikomo, Cypr Północny
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 227 m²
Piętro 1
Apartamenty Blisko Morza w Regionie İskele na Cyprze Północnym Region İskele, z unikalnymi p…
$406,232
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Penthouse 3 pokoi w Girne Belediyesi, Cypr Północny
Penthouse 3 pokoi
Girne Belediyesi, Cypr Północny
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 170 m²
Piętro 1/2
Apartamenty z Widokiem na Morze w Pobliżu Pól Golfowych w Girne na Cyprze Północnym Cypr, ra…
$326,523
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Penthouse 2 pokoi w Gazimagusa Belediyesi, Cypr Północny
Penthouse 2 pokoi
Gazimagusa Belediyesi, Cypr Północny
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 78 m²
Piętro 1/2
Apartamenty z Widokiem na Morze na Sprzedaż w Tatlısu Gazimağusa Cypr, trzecia co do wielkoś…
$250,553
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Penthouse 2 pokoi w Trikomo, Cypr Północny
Penthouse 2 pokoi
Trikomo, Cypr Północny
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 120 m²
Piętro 3/2
Nieruchomości w Kompleksie z Basenem Zlokalizowanym Blisko Morza w İskele Boğaz Położony na …
$274,800
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Penthouse 3 pokoi w Girne Belediyesi, Cypr Północny
Penthouse 3 pokoi
Girne Belediyesi, Cypr Północny
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 85 m²
Piętro 1/2
Apartamenty z Widokiem na Góry i Morze w Girne Girne to prestiżowa, przybrzeżna przestrzeń m…
$377,290
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Penthouse 3 pokoi w Girne Belediyesi, Cypr Północny
Penthouse 3 pokoi
Girne Belediyesi, Cypr Północny
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 73 m²
Piętro 1/2
Apartamenty z Widokiem na Morze w Pobliżu Pola Golfowego w Karaağaç Girne Girne to popularna…
$473,055
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Penthouse 3 pokoi w Girne Belediyesi, Cypr Północny
Penthouse 3 pokoi
Girne Belediyesi, Cypr Północny
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 182 m²
Piętro 2/2
Apartamenty z Widokiem na Morze w Mieszanym Kompleksie w Lapta na Cyprze Północnym Lapta to …
$418,927
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Penthouse 4 pokoi w Trikomo, Cypr Północny
Penthouse 4 pokoi
Trikomo, Cypr Północny
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 140 m²
Piętro 15/5
Mieszkania w Projekcie z Ochroną i Bogatym Zapleczem w Iskele na Cyprze Północnym Północny C…
$473,055
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Penthouse 4 pokoi w Lefka, Cypr Północny
Penthouse 4 pokoi
Lefka, Cypr Północny
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 138 m²
Piętro 9/9
Apartamenty z Panoramicznym Widokiem na Morze w Lefke Gaziveren Lefke Gaziveren to spokojny …
$578,050
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Penthouse 1 pokój w Girne Belediyesi, Cypr Północny
Penthouse 1 pokój
Girne Belediyesi, Cypr Północny
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 45 m²
Piętro 2/2
Apartamenty w Dobrze Wyposażonym Kompleksie w Girne na Cyprze Północnym. Wieś Karaağaç, nale…
$260,820
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Penthouse w Cypr Północny
Penthouse
Cypr Północny
Sypialnie 2
Powierzchnia 81 m²
Roof terrace -61 m2 G7 2 Bedroom Penthouse Village of the Hanging Gardens  Sunny Valley …
$536,865
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Penthouse 2 pokoi w Lefka, Cypr Północny
Penthouse 2 pokoi
Lefka, Cypr Północny
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 60 m²
Piętro 14/14
Apartamenty Inwestycyjne z Widokiem na Morze w Lefke na Cyprze Północnym Apartamenty z widok…
$170,761
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Penthouse 3 pokoi w Girne Belediyesi, Cypr Północny
Penthouse 3 pokoi
Girne Belediyesi, Cypr Północny
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 142 m²
Piętro 1/2
Apartamenty w Nadmorskim Kompleksie w Esentepe Girne Girne, perła Cypru Północnego, jest dom…
$376,227
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Penthouse 4 pokoi w Girne Belediyesi, Cypr Północny
Penthouse 4 pokoi
Girne Belediyesi, Cypr Północny
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 234 m²
Liczba kondygnacji 3
Apartamenty Otoczone Morzem i Naturą na Sprzedaż w Alsancak Girne Alsancak to popularna dzie…
$1,07M
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Parametry nieruchomości w Cypr Północny

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na góry
z Widok na morze
z Basen
z Pole golfowe
Tanie
Luksusowe
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