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Mieszkania na sprzedaż w Cypr Północny

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2 522 obiekty total found
Mieszkanie 2 pokoi w Cypr Północny
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Mieszkanie 2 pokoi
Cypr Północny
Sypialnie 2
$378,729
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Agencja
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Mieszkanie 2 pokoi w Girne Belediyesi, Cypr Północny
Mieszkanie 2 pokoi
Girne Belediyesi, Cypr Północny
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 63 m²
Nieruchomość na Cyprze Północnym: 1-pokojowe mieszkanie z widokiem na morze i góry w CC Towe…
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Mieszkanie 3 pokoi w Kalogreia, Cypr Północny
Mieszkanie 3 pokoi
Kalogreia, Cypr Północny
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Północny Cypr nieruchomości nad morzem - mieszkanie w kompleksie z basenem między Tatlisu i …
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Mieszkanie 3 pokoi w Girne Belediyesi, Cypr Północny
Mieszkanie 3 pokoi
Girne Belediyesi, Cypr Północny
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 85 m²
Północny Cypr nieruchomość: mieszkanie w centrum Kyrenii w HIGH TOWER z czynszemNieruchomośc…
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Mieszkanie w Cypr Północny
Mieszkanie
Cypr Północny
Powierzchnia 54 m²
Piętro 4/10
Готовые апартаменты 1 + 1 в Sea Life Residence 💰 67 000 GBP 📍 Мокация: Искеле, Бич (300 мет …
$90,524
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Agencja
Cypr Północny & Gruzja Etazhi
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Polski, Türkçe
Mieszkanie w Trikomo, Cypr Północny
Mieszkanie
Trikomo, Cypr Północny
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 38 m²
Studio w Caesar Resort zwróci waszą uwagę!Przedstawiamy Państwu studio apartament w nowym ko…
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TekceTekce
Mieszkanie w Trikomo, Cypr Północny
Mieszkanie
Trikomo, Cypr Północny
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 41 m²
Północny Cypr: studio w Grand Sapphire Resort - apartament inwestycyjny nad morzem w IskeliN…
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Mieszkanie w Agios Amvrosios, Cypr Północny
Mieszkanie
Agios Amvrosios, Cypr Północny
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 37 m²
Luksusowe studio nad morzem z laguną w Casa del mare - idealne dla inwestycji i wypoczynku!D…
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Mieszkanie 3 pokoi w Thermeia, Cypr Północny
Mieszkanie 3 pokoi
Thermeia, Cypr Północny
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 66 m²
Elegancki apartament w Life Village, DoğanköyPrezentujemy wyrafinowany apartament z 2 sypial…
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Mieszkanie w Agios Amvrosios, Cypr Północny
Mieszkanie
Agios Amvrosios, Cypr Północny
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 37 m²
Studio w Casa Del Mare nad morzem zwróci uwagę!Na sprzedaż jest stylowe studio o powierzchni…
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Mieszkanie 3 pokoi w Agios Amvrosios, Cypr Północny
Mieszkanie 3 pokoi
Agios Amvrosios, Cypr Północny
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 90 m²
🌊 Północny Cypr: 2 + 1 apartamenty nad morzem w Sun Valley, Esentepe z panoramicznym widokie…
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Mieszkanie 2 pokoi w Agios Amvrosios, Cypr Północny
Mieszkanie 2 pokoi
Agios Amvrosios, Cypr Północny
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 62 m²
🌊 Apartment- loft 1 + 1 z widokiem na morze i prywatnym tarasem na dachu - Cezar Cliff, Esen…
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Mieszkanie 2 pokoi w Trikomo, Cypr Północny
Mieszkanie 2 pokoi
Trikomo, Cypr Północny
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 65 m²
Północny Cypr: 1 + 1 apartament w EDELWEISS w Iskel nad morzem (Long Beach)Nieruchomości Pół…
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Mieszkanie 4 pokoi w Trikomo, Cypr Północny
Mieszkanie 4 pokoi
Trikomo, Cypr Północny
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 115 m²
Nieruchomość na Cyprze Północnym: mieszkanie 3 + 1 w Grand Sapphire Resort, Iskele - luksuso…
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Penthouse 2 pokoi w Girne Belediyesi, Cypr Północny
Penthouse 2 pokoi
Girne Belediyesi, Cypr Północny
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 118 m²
Liczba kondygnacji 2
Stylowe Apartamenty na Sprzedaż w Kompleksie z Basenem w Lapta na Cyprze Północnym Te stylow…
$223,664
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Mieszkanie 2 pokoi w Girne Belediyesi, Cypr Północny
Mieszkanie 2 pokoi
Girne Belediyesi, Cypr Północny
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 88 m²
Północny Cypr: 1 + 1 penthouse w centrum Kyrenii z widokiem na morze i góry (NOWY LIMAN)Półn…
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Mieszkanie 3 pokoi w Agios Amvrosios, Cypr Północny
Mieszkanie 3 pokoi
Agios Amvrosios, Cypr Północny
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 70 m²
Apartament 2 + 1 z ogrodem i basenem w luksusowym kompleksie przyciągnie uwagę!Odkryj wyjątk…
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Mieszkanie 3 pokoi w Akanthou, Cypr Północny
Mieszkanie 3 pokoi
Akanthou, Cypr Północny
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 90 m²
Północny Cypr: 2 + 1 apartament nad morzem w Bahceli z ogrodem i wysokim potencjałem inwesty…
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Mieszkanie 3 pokoi w Agios Amvrosios, Cypr Północny
Mieszkanie 3 pokoi
Agios Amvrosios, Cypr Północny
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 63 m²
Apartament 2 + 1 w Vikingen Sunset przyciągnie uwagę.Chcemy zaoferować Państwu podwójne apar…
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Mieszkanie 2 pokoi w Trikomo, Cypr Północny
Mieszkanie 2 pokoi
Trikomo, Cypr Północny
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 60 m²
Północny Cypr: 1 + 1 mieszkanie nad morzem w Long Beach - dochodowa inwestycja i wysoki doch…
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Mieszkanie w Gazimagusa Belediyesi, Cypr Północny
Mieszkanie
Gazimagusa Belediyesi, Cypr Północny
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 37 m²
Studio apartament w Tatlis - nieruchomości Północnego Cypru nad morzemPółnocny Cypr nierucho…
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Mieszkanie 3 pokoi w Agios Amvrosios, Cypr Północny
Mieszkanie 3 pokoi
Agios Amvrosios, Cypr Północny
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 88 m²
🌊 Penthouse z własnym basenem i panoramicznym widokiem na morze w kompleksie Latarnia morska…
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Mieszkanie w Akanthou, Cypr Północny
Mieszkanie
Akanthou, Cypr Północny
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 43 m²
Północny Cypr nieruchomości: przytulne apartamenty nad morzem w nowoczesnym kompleksie miesz…
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Mieszkanie 2 pokoi w Akanthou, Cypr Północny
Mieszkanie 2 pokoi
Akanthou, Cypr Północny
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 60 m²
Apartament na poddaszu 1 + 1 w Salos Beach - elegancja wśród przyrody na wybrzeżu Morza Śród…
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Mieszkanie 3 pokoi w Girne Belediyesi, Cypr Północny
Mieszkanie 3 pokoi
Girne Belediyesi, Cypr Północny
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 110 m²
Liczba kondygnacji 2
Stylowe Apartamenty na Sprzedaż w Kompleksie z Basenem w Lapta na Cyprze Północnym Te stylow…
$255,946
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Mieszkanie w Girne Belediyesi, Cypr Północny
Mieszkanie
Girne Belediyesi, Cypr Północny
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 45 m²
Północny Cypr: studio z panoramicznym widokiem na morze i góry w CC Towers, centrum Girne - …
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Mieszkanie 2 pokoi w Akanthou, Cypr Północny
Mieszkanie 2 pokoi
Akanthou, Cypr Północny
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 69 m²
Unikalne apartamenty przyciągną uwagę!Oferujemy Państwu wyjątkowy apartament o powierzchni 8…
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Mieszkanie 2 pokoi w Agios Amvrosios, Cypr Północny
Mieszkanie 2 pokoi
Agios Amvrosios, Cypr Północny
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 50 m²
Luksusowe apartamenty 1 + 1 w C 'est La Vie złapie oko!Więc, przedstawiamy wam luksusowe mie…
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Mieszkanie 2 pokoi w Kazivera, Cypr Północny
Mieszkanie 2 pokoi
Kazivera, Cypr Północny
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 52 m²
Ready- wykonane mieszkanie 1 + 1 nad morzem w Afrodite Park Residence zwróci uwagę!Kompleks …
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Mieszkanie 3 pokoi w Akanthou, Cypr Północny
Mieszkanie 3 pokoi
Akanthou, Cypr Północny
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 70 m²
Nieruchomości na Cyprze Północnym: 2 + 1 mieszkanie nad morzem w Bahceli - komfortowe zakwat…
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Typy nieruchomości w Cypr Północny.

penthouse’y
apartamenty wielopoziomowe
kawalerki
1 pokojowe
2 pokojowe
3 pokojowe
4 pokojowe

Parametry nieruchomości w Cypr Północny

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na góry
z Widok na morze
z Basen
z Widok na jezioro
z Pole golfowe
Tanie
Luksusowe
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