Kompleks mieszkalny Royal Sun Elite Residence

Royal Sun Elite Residence to duży kompleks mieszkalny położony w popularnej dzielnicy Long Beach w Iskele.
Rozwój obejmuje 90 akrów ziemi i obejmuje 1,122 nieruchomości, oferując szeroki wybór mieszkań, penthouses i domów w stylu mieszczańskim.
Projekt z powodzeniem łączy wygody miasta z kurortem stylu życia, zaledwie kilka minut od wybrzeża Morza Śródziemnego.
-
📍 Lokalizacja
🏖 5 minut do Long Beach
🏙 15 minut do Famagusta
✈ 40 minut do lotniska Ercan
🏛 45 minut do Nikozji
✈ 55 minut do lotniska Larnaca
Kompleks znajduje się na głównej drodze, zapewniając doskonałą dostępność.
-
🌴 Urządzenia
Mieszkańcy korzystają z szerokiej gamy udogodnień:
🏊 baseny
🎢 zjeżdżalnie wodne
🎾 korty tenisowe
🎠 place zabaw dla dzieci
🍽 restauracja
🌿 zielone obszary krajobrazu
🚴 Ścieżki rowerowe
🚶 ścieżki spacerowe
🛡 Zabezpieczenie 24 / 7
Projekt obejmuje również obszar handlowy z 24 sklepami, oferujący podstawowe usługi, takie jak:
🏦 bank
💊 apteka
☕ kawiarnie i bary
🍔 restauracje i fast food
🚗 wynajem samochodu
Sklep z zabawkami
🏋️ centrum fitness
🛒 supermarket
👗 sklepy odzieżowe
💍 sklepy jubilerskie
👕 czyszczenie chemiczne
💇 fryzjer
Schronisko i sauna
💱 biuro wymiany
-
🏡 Rodzaje własności
Projekt obejmuje kilka bloków mieszkalnych z różnymi układami.
-
Ruby Homes
2 + 1 kamienice trójpoziomowe półoddzielone
• 2 łazienki
• przestronny ogród
• taras na dachu
Powierzchnia zamknięta: 98 m ²
Taras na dachu: 31 m ²
-
Sapphire Homes
3 + 1 kamienice trójpoziomowe półoddzielone
Powierzchnia zamknięta: 126 m ²
Taras na dachu: 43 m ²
-
Jasper Block
• 1 + 1 apartamenty - 53 m ²
• 1 + 1 penthouses - 55 m ²
-
Blok turkusowy
• 2 + 1 apartamenty - 77 m ²
• 1 + 1 penthouses - 41 m ²
-
Blok aquamarine
• 1 + 1 apartamenty - 41- 53 m ²
• 2 + 1 apartamenty - 77 m ²
• 1 + 1 penthouses - 41 m ²
-
Jade Block
• studio apartamenty - 42 m ²
• penthouses studio - 42 m ²
-
Blok karneliański
• 1 + 1 apartamenty - 61- 65 m ²
• 2 + 1 penthouses - 78- 86 m ²
• jednostki handlowe
-
Larimar Block
• 2 + 1 apartamenty - 74- 89 m ²
• 3 + 1 penthouses - 160 m ²
• jednostki handlowe
-
Blok Garnet
• 1 + 1 apartamenty - 51- 65 m ²
• 2 + 1 apartamenty - 75 m ²
• 2 + 1 penthouses - 79- 91 m ²
-
Blok Onyx
• 1 + 1 apartamenty - 55- 60 m ²
• 2 + 1 apartamenty - 75 m ²
• 2 + 1 penthouses - 82- 87 m ²
-
Royal Sun Elite Residence oferuje tętniącą życiem społeczność stylu życia łączącą komfort mieszkalny, infrastrukturę resort i silny potencjał inwestycyjny na wybrzeżu Morza Śródziemnego. 🌊✨