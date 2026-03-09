  1. Realting.com
  2. Cypr Północny
  3. Iskele Belediyesi
  4. Kompleks mieszkalny Royal Sun Elite Residence

Kompleks mieszkalny Royal Sun Elite Residence

Trikomo, Cypr Północny
od
$136,991
VAT
BTC
1.6294854
ETH
85.4082982
USDT
135 441.2746121
* Cena ma charakter poglądowy
i jest zgodna z kursem wymiany 16.04.2025
;
49
Zostawić wniosek
Pokaż kontakty
ID: 34038
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 9.03.2026

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Cypr Północny
  • Okolica
    İskele District
  • Miasto
    Iskele Belediyesi
  • Miasteczko
    Trikomo

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Opcje wykończenia
    Opcje wykończenia
    Gotowe

Szczegóły wnętrza

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Szczegóły zewnętrzne

Cechy zewnętrzne:

  • Basen
  • Siłownia
  • Winda

Dodatkowo

  • Dom przekazany
  • Wycieczka online
  • Udzielenie zezwolenia na pobyt
  • Transakcja zdalna

O kompleksie

Przeniesienie
Pokaż oryginał
English English
Русский Русский

Royal Sun Elite Residence to duży kompleks mieszkalny położony w popularnej dzielnicy Long Beach w Iskele.

Rozwój obejmuje 90 akrów ziemi i obejmuje 1,122 nieruchomości, oferując szeroki wybór mieszkań, penthouses i domów w stylu mieszczańskim.

Projekt z powodzeniem łączy wygody miasta z kurortem stylu życia, zaledwie kilka minut od wybrzeża Morza Śródziemnego.

-

📍 Lokalizacja

🏖 5 minut do Long Beach
🏙 15 minut do Famagusta
✈ 40 minut do lotniska Ercan
🏛 45 minut do Nikozji
✈ 55 minut do lotniska Larnaca

Kompleks znajduje się na głównej drodze, zapewniając doskonałą dostępność.

-

🌴 Urządzenia

Mieszkańcy korzystają z szerokiej gamy udogodnień:

🏊 baseny
🎢 zjeżdżalnie wodne
🎾 korty tenisowe
🎠 place zabaw dla dzieci
🍽 restauracja
🌿 zielone obszary krajobrazu
🚴 Ścieżki rowerowe
🚶 ścieżki spacerowe
🛡 Zabezpieczenie 24 / 7

Projekt obejmuje również obszar handlowy z 24 sklepami, oferujący podstawowe usługi, takie jak:

🏦 bank
💊 apteka
☕ kawiarnie i bary
🍔 restauracje i fast food
🚗 wynajem samochodu
Sklep z zabawkami
🏋️ centrum fitness
🛒 supermarket
👗 sklepy odzieżowe
💍 sklepy jubilerskie
👕 czyszczenie chemiczne
💇 fryzjer
Schronisko i sauna
💱 biuro wymiany

-

🏡 Rodzaje własności

Projekt obejmuje kilka bloków mieszkalnych z różnymi układami.

-

Ruby Homes

2 + 1 kamienice trójpoziomowe półoddzielone

• 2 łazienki
• przestronny ogród
• taras na dachu

Powierzchnia zamknięta: 98 m ²
Taras na dachu: 31 m ²

-

Sapphire Homes

3 + 1 kamienice trójpoziomowe półoddzielone

Powierzchnia zamknięta: 126 m ²
Taras na dachu: 43 m ²

-

Jasper Block

• 1 + 1 apartamenty - 53 m ²
• 1 + 1 penthouses - 55 m ²

-

Blok turkusowy

• 2 + 1 apartamenty - 77 m ²
• 1 + 1 penthouses - 41 m ²

-

Blok aquamarine

• 1 + 1 apartamenty - 41- 53 m ²
• 2 + 1 apartamenty - 77 m ²
• 1 + 1 penthouses - 41 m ²

-

Jade Block

• studio apartamenty - 42 m ²
• penthouses studio - 42 m ²

-

Blok karneliański

• 1 + 1 apartamenty - 61- 65 m ²
• 2 + 1 penthouses - 78- 86 m ²
• jednostki handlowe

-

Larimar Block

• 2 + 1 apartamenty - 74- 89 m ²
• 3 + 1 penthouses - 160 m ²
• jednostki handlowe

-

Blok Garnet

• 1 + 1 apartamenty - 51- 65 m ²
• 2 + 1 apartamenty - 75 m ²
• 2 + 1 penthouses - 79- 91 m ²

-

Blok Onyx

• 1 + 1 apartamenty - 55- 60 m ²
• 2 + 1 apartamenty - 75 m ²
• 2 + 1 penthouses - 82- 87 m ²

-

Royal Sun Elite Residence oferuje tętniącą życiem społeczność stylu życia łączącą komfort mieszkalny, infrastrukturę resort i silny potencjał inwestycyjny na wybrzeżu Morza Śródziemnego. 🌊✨

Nieruchomości w kompleksie
Typ
Powierzchnia, m²
Cena za m², USD
Koszt obiektu, USD
Mieszkania Willa
Powierzchnia, m² 143.0
Cena za m², USD 2,032
Cena mieszkania, USD 290,608

Lokalizacja na mapie

Trikomo, Cypr Północny

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Zespół mieszkaniowy Caesar Resort
Trikomo, Cypr Północny
od
$114,460
Zespół mieszkaniowy La Joya Beach Residences
Trikomo, Cypr Północny
od
$157,328
VAT
Zespół mieszkaniowy Brise de Mer Mounting Side
Akanthou, Cypr Północny
od
$136,940
VAT
Dzielnica mieszkaniowa Salamis Sea Palace
Agios Sergios, Cypr Północny
od
$120,321
Dzielnica mieszkaniowa Stilos Villa 2
Stylloi, Cypr Północny
od
$316,634
Państwo przegląda
Kompleks mieszkalny Royal Sun Elite Residence
Trikomo, Cypr Północny
od
$136,991
VAT
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek Pokaż kontakty
Inne kompleksy
Zespół mieszkaniowy Penthaus 2 1 Loft v premialnom proekte ALBATROS VIEW Girne
Zespół mieszkaniowy Penthaus 2 1 Loft v premialnom proekte ALBATROS VIEW Girne
Zespół mieszkaniowy Penthaus 2 1 Loft v premialnom proekte ALBATROS VIEW Girne
Zespół mieszkaniowy Penthaus 2 1 Loft v premialnom proekte ALBATROS VIEW Girne
Zespół mieszkaniowy Penthaus 2 1 Loft v premialnom proekte ALBATROS VIEW Girne
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Penthaus 2 1 Loft v premialnom proekte ALBATROS VIEW Girne
Zespół mieszkaniowy Penthaus 2 1 Loft v premialnom proekte ALBATROS VIEW Girne
Girne Belediyesi, Cypr Północny
od
$531,890
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 2
🏡 Penthouse 2 + 1 Loft w projekcie premium ALBATROS VIEW, GirnePrzedstawiamy unikalny dwupoziomowy apartament w ekskluzywnym kompleksie mieszkalnym ALBATROS VIEW, położony w prestiżowej dzielnicy Girne. Jest to idealne połączenie nowoczesnej architektury, prywatności i przytulności.O projekc…
Agencja
GP real estate
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy Studios in the Pearl Island complex.
Zespół mieszkaniowy Studios in the Pearl Island complex.
Zespół mieszkaniowy Studios in the Pearl Island complex.
Zespół mieszkaniowy Studios in the Pearl Island complex.
Zespół mieszkaniowy Studios in the Pearl Island complex.
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Studios in the Pearl Island complex.
Zespół mieszkaniowy Studios in the Pearl Island complex.
Agios Amvrosios, Cypr Północny
od
$125,844
Opcje wykończenia Gotowe
► Cena - 93000 GBPParter apartament 35 m2 + taras 8 m2, bez mebli i wyposażenia.► Cena - 110 000 GBPApartament na drugim piętrze 35 m2 + balkon 8 m2 + taras na dachu 35 m2.► Cena za podobne apartamenty od dewelopera z 174,950 GBP bez mebli.Jest to fantastyczny i unikalny nowy projekt wspania…
Agencja
Smart Home
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy Hillside
Zespół mieszkaniowy Hillside
Zespół mieszkaniowy Hillside
Zespół mieszkaniowy Hillside
Zespół mieszkaniowy Hillside
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Hillside
Zespół mieszkaniowy Hillside
Akanthou, Cypr Północny
od
$151,576
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2027
HILLSIDE jest klubowym kompleksem mieszkalnym z rozbudowaną infrastrukturą obejmującą zarówno rozrywkę, jak i obiekty o znaczeniu technicznym. Kompleks położony jest 500 metrów od morza w malowniczej okolicy TATLISU z pięknym widokiem na morze i góry.Tatlisu to urokliwa wioska położona na pó…
Agencja
THE HUB PROPERTY LTD
Zostaw prośbę
Pokaż kontakty
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
THE HUB PROPERTY LTD
Języki komunikacji
English, Русский, Polski, Türkçe
Telegram Napisz w Telegram
Realting.com
Udać się