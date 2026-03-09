Kompleks mieszkalny Royal Sun Elite Residence

Royal Sun Elite Residence to duży kompleks mieszkalny położony w popularnej dzielnicy Long Beach w Iskele.

Rozwój obejmuje 90 akrów ziemi i obejmuje 1,122 nieruchomości, oferując szeroki wybór mieszkań, penthouses i domów w stylu mieszczańskim.

Projekt z powodzeniem łączy wygody miasta z kurortem stylu życia, zaledwie kilka minut od wybrzeża Morza Śródziemnego.

-

📍 Lokalizacja

🏖 5 minut do Long Beach

🏙 15 minut do Famagusta

✈ 40 minut do lotniska Ercan

🏛 45 minut do Nikozji

✈ 55 minut do lotniska Larnaca

Kompleks znajduje się na głównej drodze, zapewniając doskonałą dostępność.

-

🌴 Urządzenia

Mieszkańcy korzystają z szerokiej gamy udogodnień:

🏊 baseny

🎢 zjeżdżalnie wodne

🎾 korty tenisowe

🎠 place zabaw dla dzieci

🍽 restauracja

🌿 zielone obszary krajobrazu

🚴 Ścieżki rowerowe

🚶 ścieżki spacerowe

🛡 Zabezpieczenie 24 / 7

Projekt obejmuje również obszar handlowy z 24 sklepami, oferujący podstawowe usługi, takie jak:

🏦 bank

💊 apteka

☕ kawiarnie i bary

🍔 restauracje i fast food

🚗 wynajem samochodu

Sklep z zabawkami

🏋️ centrum fitness

🛒 supermarket

👗 sklepy odzieżowe

💍 sklepy jubilerskie

👕 czyszczenie chemiczne

💇 fryzjer

Schronisko i sauna

💱 biuro wymiany

-

🏡 Rodzaje własności

Projekt obejmuje kilka bloków mieszkalnych z różnymi układami.

-

Ruby Homes

2 + 1 kamienice trójpoziomowe półoddzielone

• 2 łazienki

• przestronny ogród

• taras na dachu

Powierzchnia zamknięta: 98 m ²

Taras na dachu: 31 m ²

-

Sapphire Homes

3 + 1 kamienice trójpoziomowe półoddzielone

Powierzchnia zamknięta: 126 m ²

Taras na dachu: 43 m ²

-

Jasper Block

• 1 + 1 apartamenty - 53 m ²

• 1 + 1 penthouses - 55 m ²

-

Blok turkusowy

• 2 + 1 apartamenty - 77 m ²

• 1 + 1 penthouses - 41 m ²

-

Blok aquamarine

• 1 + 1 apartamenty - 41- 53 m ²

• 2 + 1 apartamenty - 77 m ²

• 1 + 1 penthouses - 41 m ²

-

Jade Block

• studio apartamenty - 42 m ²

• penthouses studio - 42 m ²

-

Blok karneliański

• 1 + 1 apartamenty - 61- 65 m ²

• 2 + 1 penthouses - 78- 86 m ²

• jednostki handlowe

-

Larimar Block

• 2 + 1 apartamenty - 74- 89 m ²

• 3 + 1 penthouses - 160 m ²

• jednostki handlowe

-

Blok Garnet

• 1 + 1 apartamenty - 51- 65 m ²

• 2 + 1 apartamenty - 75 m ²

• 2 + 1 penthouses - 79- 91 m ²

-

Blok Onyx

• 1 + 1 apartamenty - 55- 60 m ²

• 2 + 1 apartamenty - 75 m ²

• 2 + 1 penthouses - 82- 87 m ²

-

Royal Sun Elite Residence oferuje tętniącą życiem społeczność stylu życia łączącą komfort mieszkalny, infrastrukturę resort i silny potencjał inwestycyjny na wybrzeżu Morza Śródziemnego. 🌊✨