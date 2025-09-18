Kompleks mieszkalny Lagoon Verde

Lagoon Verde Residences & Resort jest czymś więcej niż tylko miejscem do życia; jest to zaproszenie do doświadczenia spokoju i piękna Północnego Cypru. Przyjdź i odkryj swój własny kawałek raju!🏝️
Olbrzymi basen laguny w Lagoon Verde ilustruje ich zaangażowanie w innowacje, wyjątkowy design i zadowolenie klienta. W Lagoon Verde, znajdziesz doskonałą harmonię luksusu, komfortu i naturalnego piękna.
Lagoon Verde Residences & Resort cieszy się strategiczną lokalizacją w miejscowości Otuken, w sąsiedztwie popularnego regionu Iskele na północnym Cyprze, w otoczeniu kwitnącej społeczności prestiżowych projektów i niezbędnych udogodnień. Obszar ten doświadcza gwałtownego rozwoju, co czyni go idealnym miejscem dla osób poszukujących mieszanki spokoju i wygody.
W pobliżu udogodnienia i atrakcje:
W ramach projektu:
W projekcie Lagoon Verde można posiadać: