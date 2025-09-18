Kompleks mieszkalny Lagoon Verde

Lagoon Verde Residences & Resort jest czymś więcej niż tylko miejscem do życia; jest to zaproszenie do doświadczenia spokoju i piękna Północnego Cypru. Przyjdź i odkryj swój własny kawałek raju!🏝️

Olbrzymi basen laguny w Lagoon Verde ilustruje ich zaangażowanie w innowacje, wyjątkowy design i zadowolenie klienta. W Lagoon Verde, znajdziesz doskonałą harmonię luksusu, komfortu i naturalnego piękna.

Lagoon Verde Residences & Resort cieszy się strategiczną lokalizacją w miejscowości Otuken, w sąsiedztwie popularnego regionu Iskele na północnym Cyprze, w otoczeniu kwitnącej społeczności prestiżowych projektów i niezbędnych udogodnień. Obszar ten doświadcza gwałtownego rozwoju, co czyni go idealnym miejscem dla osób poszukujących mieszanki spokoju i wygody.

W pobliżu udogodnienia i atrakcje:

Klub Mariachi Beach Club: Odprężyć się nad morzem z bezpłatnym dostępem dla właścicieli domów projektu, łykać tropikalne koktajle i moczyć śródziemnomorskie słońce.

Unimar Supermarket: Dobrze zaopatrzony supermarket catering do codziennych potrzeb.

Chiny Bazaar: Odkryj unikalne skarby i pamiątki na tym tętniącym życiem bazarze.

Merit Royal Garden Hotel & Casino.

Grand Sapphire Hotel & Casino.

Pera Mackenzie.

Iskele Lunapark.

Arkin Hotel & Casino.

Restauracja Mackenzi Bay.

Lotnisko Ercan: 45 minut jazdy do Otuken.

W ramach projektu:

Centrum fitness,

Graj na ziemi,

Centrum piękności,

Supermarket - Apteka,

Basen Bar & Restauracja,

Aquapark - Amfiteatr

W projekcie Lagoon Verde można posiadać: