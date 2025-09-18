Kompleks mieszkalny Lagoon Verde

  1. Realting.com
Spathariko, Cypr Północny
od
$136,135
12
ID: 28030
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 18.09.2025

Lokalizacja

  • Kraj
    Cypr Północny
  • Okolica
    İskele District
  • Miasto
    Iskele Belediyesi
  • Wioska
    Spathariko

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Rok realizacji
    2028
  • Opcje wykończenia
    Gotowe
  • Liczba kondygnacji
    2

O kompleksie

Lagoon Verde Residences & Resort jest czymś więcej niż tylko miejscem do życia; jest to zaproszenie do doświadczenia spokoju i piękna Północnego Cypru. Przyjdź i odkryj swój własny kawałek raju!🏝️

Olbrzymi basen laguny w Lagoon Verde ilustruje ich zaangażowanie w innowacje, wyjątkowy design i zadowolenie klienta. W Lagoon Verde, znajdziesz doskonałą harmonię luksusu, komfortu i naturalnego piękna.

Lagoon Verde Residences & Resort cieszy się strategiczną lokalizacją w miejscowości Otuken, w sąsiedztwie popularnego regionu Iskele na północnym Cyprze, w otoczeniu kwitnącej społeczności prestiżowych projektów i niezbędnych udogodnień. Obszar ten doświadcza gwałtownego rozwoju, co czyni go idealnym miejscem dla osób poszukujących mieszanki spokoju i wygody.

W pobliżu udogodnienia i atrakcje:

  • Klub Mariachi Beach Club: Odprężyć się nad morzem z bezpłatnym dostępem dla właścicieli domów projektu, łykać tropikalne koktajle i moczyć śródziemnomorskie słońce.
  • Unimar Supermarket: Dobrze zaopatrzony supermarket catering do codziennych potrzeb.
  • Chiny Bazaar: Odkryj unikalne skarby i pamiątki na tym tętniącym życiem bazarze.
  • Merit Royal Garden Hotel & Casino.
  • Grand Sapphire Hotel & Casino.
  • Pera Mackenzie.
  • Iskele Lunapark.
  • Arkin Hotel & Casino.
  • Restauracja Mackenzi Bay.
  • Lotnisko Ercan: 45 minut jazdy do Otuken.

W ramach projektu:

  • Centrum fitness,
  • Graj na ziemi,
  • Centrum piękności,
  • Supermarket - Apteka,
  • Basen Bar & Restauracja,
  • Aquapark - Amfiteatr

W projekcie Lagoon Verde można posiadać:

  • Studio Residence,
  • 1 + 1 rezydencja Lof,
  • 2 + 1 Dach Residence,
  • 2 + 1 Garden Residence.

Lokalizacja na mapie

Spathariko, Cypr Północny

