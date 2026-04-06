  1. Realting.com
  2. Cypr Północny
  3. Mehmetcik Buyukkonuk Belediyesi
  4. Kompleks mieszkalny Thalassa Beach Resort

Kompleks mieszkalny Thalassa Beach Resort

Vokolida, Cypr Północny
od
$87,763
BTC
1.0439185
ETH
54.7162337
USDT
86 769.5129246
* Cena ma charakter poglądowy
i jest zgodna z kursem wymiany 16.04.2025
;
19
Zostawić wniosek
Pokaż kontakty
ID: 35094
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 6.04.2026

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Cypr Północny
  • Okolica
    İskele District
  • Miasto
    Mehmetcik Buyukkonuk Belediyesi
  • Wioska
    Vokolida

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Opcje wykończenia
    Opcje wykończenia
    Gotowe
  • Liczba kondygnacji
    Liczba kondygnacji
    3

Szczegóły wnętrza

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Szczegóły zewnętrzne

Cechy zewnętrzne:

  • Basen
  • Siłownia

Dodatkowo

  • Firma zarządzająca
  • Dom przekazany
  • Wycieczka online
  • Udzielenie zezwolenia na pobyt
  • Transakcja zdalna

O kompleksie

Przeniesienie
Pokaż oryginał
English English
Русский Русский

Thalassa Beach Resort - Beachfront Mieszka w Bafra VIP Turystyka Obszar 🌊🏖

Thalassa Beach Resort jest premium rozwoju mieszkaniowego znajduje się bezpośrednio na linii brzegowej w regionie Bafra na Cyprze Północnym.

Projekt korzysta z unikalnej plaży z naturalną piaszczystą plażą, rzadką cechą w okolicy.
Wszystkie rezydencje są zaprojektowane, aby oferować widoki na morze z każdego mieszkania.

-

🏡 O projekcie

Rozwój ma zapewnić resort stylu życia o wysokich standardach życia.

Rodzaje nieruchomości obejmują:

• studia
• 1 + 1, 2 + 1, 3 + 1 apartamenty
• penthouses z tarasami na dachu i jacuzzi
• apartamenty na parterze z prywatnymi basenami w stylu bezimiennym

Każda jednostka posiada widok na morze, a projekt jest zaprojektowany przez znanego włoskiego architekta.

-

🌴 Udogodnienia i udogodnienia

Kompleks oferuje pełną infrastrukturę wypoczynkową:

🏖 prywatna piaszczysta plaża
🏊 basen bez końca
🏊 kryty podgrzewany basen
🎢 zjeżdżalnie i basen dla dzieci
Kompleks i turecki Hammam
🏋️ centrum fitness
🎾 kort tenisowy
⛳ mini golf
👶 place zabaw dla dzieci
🌿 ogrody organiczne i gaje cytrusowe

🍽 restauracja, bar przy basenie i bar plażowy
🛒 Minimarket
🛎 concierge & 24 / 7 bezpieczeństwa

Dodatkowe działania:

🌊 sporty wodne, nurkowanie i wędkowanie

-

📍 Lokalizacja - Bafra VIP Turystyka Obszar

Projekt znajduje się w Bafra, w obszarze turystycznym wysokiej klasy.

Region oferuje:

🏨 Hotele 5- gwiazdkowe (Kaya Artemis, Arka Noego, Limak, Concorde)
🍽 restauracje i kluby plażowe
🛍 sklepy i usługi
⛳ planowane pole golfowe

Lek Bafra jest znany z:

🌊 czyste piaszczyste plaże
🌿 krajobrazy naturalne
📈 silny potencjał inwestycyjny

-

🔐 Status prawny

✔ międzynarodowo uznane akty własności
✔ prawnie zweryfikowane prawo własności gruntów
✔ brak sporów dotyczących własności

-

💼 Potencjał inwestycyjny

Rozwój oferuje pełne usługi zarządzania czynszem, w tym:

• lista na globalnych platformach rezerwacji
• zarządzanie rezerwacją
• usługi check- in & check- out
• usługi concierge
• wynajem samochodów i transfery
• utrzymanie i przygotowanie nieruchomości

-

Thalassa Beach Resort oferuje unikalne połączenie życia przy plaży, infrastruktury resort, i silny potencjał inwestycyjny. 🌴✨

Lokalizacja na mapie

Vokolida, Cypr Północny

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek Pokaż kontakty
