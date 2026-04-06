Kompleks mieszkalny Thalassa Beach Resort

Thalassa Beach Resort - Beachfront Mieszka w Bafra VIP Turystyka Obszar 🌊🏖

Thalassa Beach Resort jest premium rozwoju mieszkaniowego znajduje się bezpośrednio na linii brzegowej w regionie Bafra na Cyprze Północnym.

Projekt korzysta z unikalnej plaży z naturalną piaszczystą plażą, rzadką cechą w okolicy.

Wszystkie rezydencje są zaprojektowane, aby oferować widoki na morze z każdego mieszkania.

🏡 O projekcie

Rozwój ma zapewnić resort stylu życia o wysokich standardach życia.

Rodzaje nieruchomości obejmują:

• studia

• 1 + 1, 2 + 1, 3 + 1 apartamenty

• penthouses z tarasami na dachu i jacuzzi

• apartamenty na parterze z prywatnymi basenami w stylu bezimiennym

Każda jednostka posiada widok na morze, a projekt jest zaprojektowany przez znanego włoskiego architekta.

🌴 Udogodnienia i udogodnienia

Kompleks oferuje pełną infrastrukturę wypoczynkową:

🏖 prywatna piaszczysta plaża

🏊 basen bez końca

🏊 kryty podgrzewany basen

🎢 zjeżdżalnie i basen dla dzieci

Kompleks i turecki Hammam

🏋️ centrum fitness

🎾 kort tenisowy

⛳ mini golf

👶 place zabaw dla dzieci

🌿 ogrody organiczne i gaje cytrusowe

🍽 restauracja, bar przy basenie i bar plażowy

🛒 Minimarket

🛎 concierge & 24 / 7 bezpieczeństwa

Dodatkowe działania:

🌊 sporty wodne, nurkowanie i wędkowanie

📍 Lokalizacja - Bafra VIP Turystyka Obszar

Projekt znajduje się w Bafra, w obszarze turystycznym wysokiej klasy.

Region oferuje:

🏨 Hotele 5- gwiazdkowe (Kaya Artemis, Arka Noego, Limak, Concorde)

🍽 restauracje i kluby plażowe

🛍 sklepy i usługi

⛳ planowane pole golfowe

Lek Bafra jest znany z:

🌊 czyste piaszczyste plaże

🌿 krajobrazy naturalne

📈 silny potencjał inwestycyjny

🔐 Status prawny

✔ międzynarodowo uznane akty własności

✔ prawnie zweryfikowane prawo własności gruntów

✔ brak sporów dotyczących własności

💼 Potencjał inwestycyjny

Rozwój oferuje pełne usługi zarządzania czynszem, w tym:

• lista na globalnych platformach rezerwacji

• zarządzanie rezerwacją

• usługi check- in & check- out

• usługi concierge

• wynajem samochodów i transfery

• utrzymanie i przygotowanie nieruchomości

Thalassa Beach Resort oferuje unikalne połączenie życia przy plaży, infrastruktury resort, i silny potencjał inwestycyjny. 🌴✨