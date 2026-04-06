Kompleks mieszkalny Thalassa Beach Resort

Thalassa Beach Resort - Beachfront Mieszka w Bafra VIP Turystyka Obszar 🌊🏖
Thalassa Beach Resort jest premium rozwoju mieszkaniowego znajduje się bezpośrednio na linii brzegowej w regionie Bafra na Cyprze Północnym.
Projekt korzysta z unikalnej plaży z naturalną piaszczystą plażą, rzadką cechą w okolicy.
Wszystkie rezydencje są zaprojektowane, aby oferować widoki na morze z każdego mieszkania.
🏡 O projekcie
Rozwój ma zapewnić resort stylu życia o wysokich standardach życia.
Rodzaje nieruchomości obejmują:
• studia
• 1 + 1, 2 + 1, 3 + 1 apartamenty
• penthouses z tarasami na dachu i jacuzzi
• apartamenty na parterze z prywatnymi basenami w stylu bezimiennym
Każda jednostka posiada widok na morze, a projekt jest zaprojektowany przez znanego włoskiego architekta.
🌴 Udogodnienia i udogodnienia
Kompleks oferuje pełną infrastrukturę wypoczynkową:
🏖 prywatna piaszczysta plaża
🏊 basen bez końca
🏊 kryty podgrzewany basen
🎢 zjeżdżalnie i basen dla dzieci
Kompleks i turecki Hammam
🏋️ centrum fitness
🎾 kort tenisowy
⛳ mini golf
👶 place zabaw dla dzieci
🌿 ogrody organiczne i gaje cytrusowe
🍽 restauracja, bar przy basenie i bar plażowy
🛒 Minimarket
🛎 concierge & 24 / 7 bezpieczeństwa
Dodatkowe działania:
🌊 sporty wodne, nurkowanie i wędkowanie
📍 Lokalizacja - Bafra VIP Turystyka Obszar
Projekt znajduje się w Bafra, w obszarze turystycznym wysokiej klasy.
Region oferuje:
🏨 Hotele 5- gwiazdkowe (Kaya Artemis, Arka Noego, Limak, Concorde)
🍽 restauracje i kluby plażowe
🛍 sklepy i usługi
⛳ planowane pole golfowe
Lek Bafra jest znany z:
🌊 czyste piaszczyste plaże
🌿 krajobrazy naturalne
📈 silny potencjał inwestycyjny
🔐 Status prawny
✔ międzynarodowo uznane akty własności
✔ prawnie zweryfikowane prawo własności gruntów
✔ brak sporów dotyczących własności
💼 Potencjał inwestycyjny
Rozwój oferuje pełne usługi zarządzania czynszem, w tym:
• lista na globalnych platformach rezerwacji
• zarządzanie rezerwacją
• usługi check- in & check- out
• usługi concierge
• wynajem samochodów i transfery
• utrzymanie i przygotowanie nieruchomości
Thalassa Beach Resort oferuje unikalne połączenie życia przy plaży, infrastruktury resort, i silny potencjał inwestycyjny. 🌴✨