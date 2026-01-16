  1. Realting.com
Kompleks mieszkalny Green & Blue

Yialousa, Cypr Północny
$160,517
12
ID: 33181
Lokalizacja

  • Kraj
    Cypr Północny
  • Okolica
    İskele District
  • Miasto
    Erenkoy Karpaz Belediyesi
  • Wioska
    Yialousa

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Opcje wykończenia
    Opcje wykończenia
    Gotowe
  • Liczba kondygnacji
    Liczba kondygnacji
    2

Szczegóły zewnętrzne

  • Parking

  • Basen
  • Siłownia

Dodatkowo

  • Dom przekazany
  • Wycieczka online
  • Udzielenie zezwolenia na pobyt
  • Transakcja zdalna

O kompleksie

Zielony & Niebieski bierze swoją nazwę z dwóch definiujących kolorów regionu Karpaz: głęboki błękit Morza Śródziemnego i bujny zielony jego nietknięty krajobraz naturalny 🌿. Każda rezydencja jest starannie usytuowana, aby objąć te elementy, tworząc harmonijną równowagę między naturą a nowoczesnym życiem.

Lokalizacja 📍

Green & Blue to strzeżony kompleks mieszkalny położony w samym sercu rezerwatu przyrody Yeni Erenkoy 🌴⛰️. Otoczony kanionami, dolinami palmowymi, gajami oliwnymi, górami i krystalicznie czystym śródziemnomorskim projektem jest unikalny styl życia zanurzony w przyrodzie.

Złote piaszczyste plaże i ciepłe morze znajdują się zaledwie 5 minut od hotelu, podczas gdy wzniesiona pozycja kompleksu zapewnia zapierające dech w piersiach 180- stopniowy widok na morze i okrągłe światło słoneczne - prawdziwy 365- dniowy letni styl życia.

Przegląd projektu 🏗️

• Powierzchnia całkowita: 8,724 m ²
• Jednostki ogółem: 50 miejsc zamieszkania
• Typ własności: 4 różne opcje mieszkaniowe
• Spokojny, o niskiej gęstości rozwój przeznaczony dla prywatności i spokoju

Rodzaje własności 🏠✨

Typ 1 - Wille Sunset (2 + 1) 🌇

• Prywatny ogród ok. 400 m ² 🌿
• Miejsce do grillowania 🍖
• Taras na dachu z widokiem na morze i Yeni Erenkoy 🌊⛰️
• Budowa kuchni z grillem na tarasie 🍽️
• Powierzchnia całkowita: 125 m ² + ogród
• Ceny zaczynające się od 216 000 funtów 💷
• Dostawa: 30 marca 2024 - 30 maja 2025 (Faza 2) 🔑

Typ 2 - Blok Doliny Słońca (1 + 1 Apartamenty) 🌞

Podłoga naziemna
• Powierzchnia zamknięta: 50 m ²
• Taras: 30 m ² 🌴

Pierwsze piętro
• Powierzchnia zamknięta: 50 m ²
• Zamknięty taras: 10 m ²
• Otwarty taras: 43,5 m ² 🌅

Typ 3 - Sun Seize Villas (2 + 1 Townshouses) 🌊

• Wille półdzielone
• Prywatny ogród 🌿
• Miejsce do grillowania 🍖
• Taras na dachu 🌅
• Budowa kuchni z grillem na tarasie 🍽️
• Widok na morze, basen 🏊‍♂️, i rezerwat Yeni Erenkoy ⛰️
• Powierzchnia całkowita: 100 m ² + ogród
• Ceny zaczynające się od 216 000 funtów 💷
• Dostawa: 30 marca 2024 - 30 maja 2025 (Faza 2) 🔑

Typ 4 - Blok Sunrise (1 + 1 Apartamenty) 🌄

Podłoga naziemna
• Powierzchnia zamknięta: 61 m ²
• Zielony ogród: 12,5 - 47 m ² 🌿

Pierwsze piętro
• Obszar zamknięty: 61 - 75 m ²
• Taras do grilla: 61 - 75 m ² 🍷

Dlaczego zielony i niebieski 💎

✔ Gated kompleks w chronionym obszarze naturalnym 🌱
✔ Panoramiczne widoki na morze 🌊
✔ Niski wzrost, niska gęstość życia 🏡
✔ Idealny do stałego pobytu, życia wakacyjnego lub inwestycji 📈
✔ Rzadka okazja do życia, gdzie zielone krajobrazy spotykają błękitne morze 🌿💙

Lokalizacja na mapie

Yialousa, Cypr Północny

Realting.com
Udać się