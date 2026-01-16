Kompleks mieszkalny Green & Blue

Zielony & Niebieski bierze swoją nazwę z dwóch definiujących kolorów regionu Karpaz: głęboki błękit Morza Śródziemnego i bujny zielony jego nietknięty krajobraz naturalny 🌿. Każda rezydencja jest starannie usytuowana, aby objąć te elementy, tworząc harmonijną równowagę między naturą a nowoczesnym życiem.
Lokalizacja 📍
Green & Blue to strzeżony kompleks mieszkalny położony w samym sercu rezerwatu przyrody Yeni Erenkoy 🌴⛰️. Otoczony kanionami, dolinami palmowymi, gajami oliwnymi, górami i krystalicznie czystym śródziemnomorskim projektem jest unikalny styl życia zanurzony w przyrodzie.
Złote piaszczyste plaże i ciepłe morze znajdują się zaledwie 5 minut od hotelu, podczas gdy wzniesiona pozycja kompleksu zapewnia zapierające dech w piersiach 180- stopniowy widok na morze i okrągłe światło słoneczne - prawdziwy 365- dniowy letni styl życia.
Przegląd projektu 🏗️
• Powierzchnia całkowita: 8,724 m ²
• Jednostki ogółem: 50 miejsc zamieszkania
• Typ własności: 4 różne opcje mieszkaniowe
• Spokojny, o niskiej gęstości rozwój przeznaczony dla prywatności i spokoju
Rodzaje własności 🏠✨
Typ 1 - Wille Sunset (2 + 1) 🌇
• Prywatny ogród ok. 400 m ² 🌿
• Miejsce do grillowania 🍖
• Taras na dachu z widokiem na morze i Yeni Erenkoy 🌊⛰️
• Budowa kuchni z grillem na tarasie 🍽️
• Powierzchnia całkowita: 125 m ² + ogród
• Ceny zaczynające się od 216 000 funtów 💷
• Dostawa: 30 marca 2024 - 30 maja 2025 (Faza 2) 🔑
Typ 2 - Blok Doliny Słońca (1 + 1 Apartamenty) 🌞
Podłoga naziemna
• Powierzchnia zamknięta: 50 m ²
• Taras: 30 m ² 🌴
Pierwsze piętro
• Powierzchnia zamknięta: 50 m ²
• Zamknięty taras: 10 m ²
• Otwarty taras: 43,5 m ² 🌅
Typ 3 - Sun Seize Villas (2 + 1 Townshouses) 🌊
• Wille półdzielone
• Prywatny ogród 🌿
• Miejsce do grillowania 🍖
• Taras na dachu 🌅
• Budowa kuchni z grillem na tarasie 🍽️
• Widok na morze, basen 🏊♂️, i rezerwat Yeni Erenkoy ⛰️
• Powierzchnia całkowita: 100 m ² + ogród
• Ceny zaczynające się od 216 000 funtów 💷
• Dostawa: 30 marca 2024 - 30 maja 2025 (Faza 2) 🔑
Typ 4 - Blok Sunrise (1 + 1 Apartamenty) 🌄
Podłoga naziemna
• Powierzchnia zamknięta: 61 m ²
• Zielony ogród: 12,5 - 47 m ² 🌿
Pierwsze piętro
• Obszar zamknięty: 61 - 75 m ²
• Taras do grilla: 61 - 75 m ² 🍷
Dlaczego zielony i niebieski 💎
✔ Gated kompleks w chronionym obszarze naturalnym 🌱
✔ Panoramiczne widoki na morze 🌊
✔ Niski wzrost, niska gęstość życia 🏡
✔ Idealny do stałego pobytu, życia wakacyjnego lub inwestycji 📈
✔ Rzadka okazja do życia, gdzie zielone krajobrazy spotykają błękitne morze 🌿💙