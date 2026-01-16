Kompleks mieszkalny Green & Blue

Zielony & Niebieski bierze swoją nazwę z dwóch definiujących kolorów regionu Karpaz: głęboki błękit Morza Śródziemnego i bujny zielony jego nietknięty krajobraz naturalny 🌿. Każda rezydencja jest starannie usytuowana, aby objąć te elementy, tworząc harmonijną równowagę między naturą a nowoczesnym życiem.

Lokalizacja 📍

Green & Blue to strzeżony kompleks mieszkalny położony w samym sercu rezerwatu przyrody Yeni Erenkoy 🌴⛰️. Otoczony kanionami, dolinami palmowymi, gajami oliwnymi, górami i krystalicznie czystym śródziemnomorskim projektem jest unikalny styl życia zanurzony w przyrodzie.

Złote piaszczyste plaże i ciepłe morze znajdują się zaledwie 5 minut od hotelu, podczas gdy wzniesiona pozycja kompleksu zapewnia zapierające dech w piersiach 180- stopniowy widok na morze i okrągłe światło słoneczne - prawdziwy 365- dniowy letni styl życia.

Przegląd projektu 🏗️

• Powierzchnia całkowita: 8,724 m ²

• Jednostki ogółem: 50 miejsc zamieszkania

• Typ własności: 4 różne opcje mieszkaniowe

• Spokojny, o niskiej gęstości rozwój przeznaczony dla prywatności i spokoju

Rodzaje własności 🏠✨

Typ 1 - Wille Sunset (2 + 1) 🌇

• Prywatny ogród ok. 400 m ² 🌿

• Miejsce do grillowania 🍖

• Taras na dachu z widokiem na morze i Yeni Erenkoy 🌊⛰️

• Budowa kuchni z grillem na tarasie 🍽️

• Powierzchnia całkowita: 125 m ² + ogród

• Ceny zaczynające się od 216 000 funtów 💷

• Dostawa: 30 marca 2024 - 30 maja 2025 (Faza 2) 🔑

Typ 2 - Blok Doliny Słońca (1 + 1 Apartamenty) 🌞

Podłoga naziemna

• Powierzchnia zamknięta: 50 m ²

• Taras: 30 m ² 🌴

Pierwsze piętro

• Powierzchnia zamknięta: 50 m ²

• Zamknięty taras: 10 m ²

• Otwarty taras: 43,5 m ² 🌅

Typ 3 - Sun Seize Villas (2 + 1 Townshouses) 🌊

• Wille półdzielone

• Prywatny ogród 🌿

• Miejsce do grillowania 🍖

• Taras na dachu 🌅

• Budowa kuchni z grillem na tarasie 🍽️

• Widok na morze, basen 🏊‍♂️, i rezerwat Yeni Erenkoy ⛰️

• Powierzchnia całkowita: 100 m ² + ogród

• Ceny zaczynające się od 216 000 funtów 💷

• Dostawa: 30 marca 2024 - 30 maja 2025 (Faza 2) 🔑

Typ 4 - Blok Sunrise (1 + 1 Apartamenty) 🌄

Podłoga naziemna

• Powierzchnia zamknięta: 61 m ²

• Zielony ogród: 12,5 - 47 m ² 🌿

Pierwsze piętro

• Obszar zamknięty: 61 - 75 m ²

• Taras do grilla: 61 - 75 m ² 🍷

Dlaczego zielony i niebieski 💎

✔ Gated kompleks w chronionym obszarze naturalnym 🌱

✔ Panoramiczne widoki na morze 🌊

✔ Niski wzrost, niska gęstość życia 🏡

✔ Idealny do stałego pobytu, życia wakacyjnego lub inwestycji 📈

✔ Rzadka okazja do życia, gdzie zielone krajobrazy spotykają błękitne morze 🌿💙