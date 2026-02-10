Kompleks mieszkalny La Joya Beach Residences

La Joya Beach Residences to luksusowy projekt mieszkalny położony w Long Beach, Iskele, jednym z najbardziej prestiżowych obszarów przybrzeżnych Północnego Cypru.

Nazwa La Joya tłumaczy się z hiszpańskiego jako "klejnot", doskonale odzwierciedlając istotę tego ekskluzywnego rozwoju. Te niskie rezydencje cieszą się doskonałą lokalizacją z prywatnym dostępem do La Joya Beach Club, oferując resort stylu życia przez cały rok. Mieszkańcy budzą się, aby spokojne widoki na basen i cieszyć się prawdziwą atmosferę wakacje każdego dnia.

📍 Pierwsza lokalizacja

Long Beach jest szybko rozwijającym się obszarem przybrzeżnym znanym ze swoich złotych plaż i silnego potencjału inwestycyjnego. Mieszkań znajduje się zaledwie 500 metrów od morza, co czyni je idealnym zarówno dla dochodów mieszkalnych, jak i wynajmu.

O projekcie

La Joya Beach Residences to ograniczona kolekcja tylko 74 inteligentnych luksusowych rezydencji, skoncentrowanych wokół projektanta basen wyspa z basenem bar. Projekt jest częścią większej koncepcji, która obejmuje ekskluzywny klub plażowy z restauracji premium, barów, spa i obszarów rekreacyjnych. Z widokiem na Morze Śródziemne projekt oferuje prywatność, elegancję i wyrafinowane życie.

Wszyscy właściciele otrzymują wyłączne członkostwo w La Joya Beach Club, położony zaledwie 3 minuty jazdy od hotelu, ze specjalnymi przywilejami i zniżkami.

System inteligentnego domu

Każda rezydencja jest wyposażona w system inteligentnego domu, który umożliwia mieszkańcom zdalną kontrolę ogrzewania, chłodzenia i oświetlenia za pomocą urządzeń mobilnych, w tym:

komunikacja między rezydentami

wideodzwonek dla zwiększenia bezpieczeństwa

Uaktualnienia

System centralnego ogrzewania i chłodzenia

Podłogowe ogrzewanie w łazienkach

Centralny system satelitarny

Jacuzzi i aneks kuchenny na tarasach penthouse

Wysokiej jakości materiały i wykończenia

La Joya Beach Club

Mieszkańcy mają wyłączny dostęp do:

Restauracje podpisów (turecki, włoski, azjatycki)

Seafront beach bar

Spa i usługi masażu

Sporty wodne i siatkówka plażowa

Imprezy i imprezy DJ na żywo

Rodzaje rezydencji

1 + 1 Loft (40 jednostek)

Loft rezydencje z bezpośrednim dostępem do basenu

Całkowita powierzchnia zamknięta: 78 m ²

2 + 1 Penthouse (8 jednostek)

Penthouse rezydencje z widokiem na morze i jacuzzi

Powierzchnia zamknięta: 98 m ²

Taras na dachu: 74 m ²

Powierzchnia użytkowa: 172 m ²

Studio Penthouse (26 jednostek)

Studio penthouses z prywatnych tarasów i jacuzzi