Kompleks mieszkalny La Joya Beach Residences

Trikomo, Cypr Północny
$157,328
22
ID: 33316
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 10.02.2026

Lokalizacja

  • Kraj
    Cypr Północny
  • Okolica
    İskele District
  • Miasto
    Iskele Belediyesi
  • Miasteczko
    Trikomo

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    2026
  • Opcje wykończenia
    Opcje wykończenia
    Gotowe
  • Liczba kondygnacji
    Liczba kondygnacji
    2

Szczegóły zewnętrzne

Cechy zewnętrzne:

  • Basen

Dodatkowo

  • Wycieczka online
  • Udzielenie zezwolenia na pobyt
  • Transakcja zdalna

O kompleksie

La Joya Beach Residences to luksusowy projekt mieszkalny położony w Long Beach, Iskele, jednym z najbardziej prestiżowych obszarów przybrzeżnych Północnego Cypru.

Nazwa La Joya tłumaczy się z hiszpańskiego jako "klejnot", doskonale odzwierciedlając istotę tego ekskluzywnego rozwoju. Te niskie rezydencje cieszą się doskonałą lokalizacją z prywatnym dostępem do La Joya Beach Club, oferując resort stylu życia przez cały rok. Mieszkańcy budzą się, aby spokojne widoki na basen i cieszyć się prawdziwą atmosferę wakacje każdego dnia.

📍 Pierwsza lokalizacja
Long Beach jest szybko rozwijającym się obszarem przybrzeżnym znanym ze swoich złotych plaż i silnego potencjału inwestycyjnego. Mieszkań znajduje się zaledwie 500 metrów od morza, co czyni je idealnym zarówno dla dochodów mieszkalnych, jak i wynajmu.

-

O projekcie

La Joya Beach Residences to ograniczona kolekcja tylko 74 inteligentnych luksusowych rezydencji, skoncentrowanych wokół projektanta basen wyspa z basenem bar. Projekt jest częścią większej koncepcji, która obejmuje ekskluzywny klub plażowy z restauracji premium, barów, spa i obszarów rekreacyjnych. Z widokiem na Morze Śródziemne projekt oferuje prywatność, elegancję i wyrafinowane życie.

Wszyscy właściciele otrzymują wyłączne członkostwo w La Joya Beach Club, położony zaledwie 3 minuty jazdy od hotelu, ze specjalnymi przywilejami i zniżkami.

System inteligentnego domu

Każda rezydencja jest wyposażona w system inteligentnego domu, który umożliwia mieszkańcom zdalną kontrolę ogrzewania, chłodzenia i oświetlenia za pomocą urządzeń mobilnych, w tym:

  • komunikacja między rezydentami

  • wideodzwonek dla zwiększenia bezpieczeństwa

Uaktualnienia

  • System centralnego ogrzewania i chłodzenia

  • Podłogowe ogrzewanie w łazienkach

  • Centralny system satelitarny

  • Jacuzzi i aneks kuchenny na tarasach penthouse

  • Wysokiej jakości materiały i wykończenia

La Joya Beach Club

Mieszkańcy mają wyłączny dostęp do:

  • Restauracje podpisów (turecki, włoski, azjatycki)

  • Seafront beach bar

  • Spa i usługi masażu

  • Sporty wodne i siatkówka plażowa

  • Imprezy i imprezy DJ na żywo

Rodzaje rezydencji

1 + 1 Loft (40 jednostek)

Loft rezydencje z bezpośrednim dostępem do basenu

  • Całkowita powierzchnia zamknięta: 78 m ²

2 + 1 Penthouse (8 jednostek)

Penthouse rezydencje z widokiem na morze i jacuzzi

  • Powierzchnia zamknięta: 98 m ²

  • Taras na dachu: 74 m ²

  • Powierzchnia użytkowa: 172 m ²

Studio Penthouse (26 jednostek)

Studio penthouses z prywatnych tarasów i jacuzzi

  • Powierzchnia zamknięta: 52 m ²

  • Taras na dachu: 37 ∞ ²

  • Powierzchnia użytkowa ogółem: 89 ∞ ²

Lokalizacja na mapie

Trikomo, Cypr Północny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Kompleks mieszkalny La Joya Beach Residences
Trikomo, Cypr Północny
