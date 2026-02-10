Kompleks mieszkalny La Joya Beach Residences

La Joya Beach Residences to luksusowy projekt mieszkalny położony w Long Beach, Iskele, jednym z najbardziej prestiżowych obszarów przybrzeżnych Północnego Cypru.
Nazwa La Joya tłumaczy się z hiszpańskiego jako "klejnot", doskonale odzwierciedlając istotę tego ekskluzywnego rozwoju. Te niskie rezydencje cieszą się doskonałą lokalizacją z prywatnym dostępem do La Joya Beach Club, oferując resort stylu życia przez cały rok. Mieszkańcy budzą się, aby spokojne widoki na basen i cieszyć się prawdziwą atmosferę wakacje każdego dnia.
📍 Pierwsza lokalizacja
Long Beach jest szybko rozwijającym się obszarem przybrzeżnym znanym ze swoich złotych plaż i silnego potencjału inwestycyjnego. Mieszkań znajduje się zaledwie 500 metrów od morza, co czyni je idealnym zarówno dla dochodów mieszkalnych, jak i wynajmu.
-
O projekcie
La Joya Beach Residences to ograniczona kolekcja tylko 74 inteligentnych luksusowych rezydencji, skoncentrowanych wokół projektanta basen wyspa z basenem bar. Projekt jest częścią większej koncepcji, która obejmuje ekskluzywny klub plażowy z restauracji premium, barów, spa i obszarów rekreacyjnych. Z widokiem na Morze Śródziemne projekt oferuje prywatność, elegancję i wyrafinowane życie.
Wszyscy właściciele otrzymują wyłączne członkostwo w La Joya Beach Club, położony zaledwie 3 minuty jazdy od hotelu, ze specjalnymi przywilejami i zniżkami.
System inteligentnego domu
Każda rezydencja jest wyposażona w system inteligentnego domu, który umożliwia mieszkańcom zdalną kontrolę ogrzewania, chłodzenia i oświetlenia za pomocą urządzeń mobilnych, w tym:
komunikacja między rezydentami
wideodzwonek dla zwiększenia bezpieczeństwa
Uaktualnienia
System centralnego ogrzewania i chłodzenia
Podłogowe ogrzewanie w łazienkach
Centralny system satelitarny
Jacuzzi i aneks kuchenny na tarasach penthouse
Wysokiej jakości materiały i wykończenia
La Joya Beach Club
Mieszkańcy mają wyłączny dostęp do:
Restauracje podpisów (turecki, włoski, azjatycki)
Seafront beach bar
Spa i usługi masażu
Sporty wodne i siatkówka plażowa
Imprezy i imprezy DJ na żywo
Rodzaje rezydencji
1 + 1 Loft (40 jednostek)
Loft rezydencje z bezpośrednim dostępem do basenu
Całkowita powierzchnia zamknięta: 78 m ²
2 + 1 Penthouse (8 jednostek)
Penthouse rezydencje z widokiem na morze i jacuzzi
Powierzchnia zamknięta: 98 m ²
Taras na dachu: 74 m ²
Powierzchnia użytkowa: 172 m ²
Studio Penthouse (26 jednostek)
Studio penthouses z prywatnych tarasów i jacuzzi
Powierzchnia zamknięta: 52 m ²
Taras na dachu: 37 ∞ ²
Powierzchnia użytkowa ogółem: 89 ∞ ²