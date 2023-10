Royal Point

Vathylakas, Cypr Północny

od €133,787

64–143 m² 3

Poddaj się: 2025

ID: CP-699 LOCATİON: Cypr / Yeni İskele – Odległość od morza -200 M. – Odległość do Lefkoşa - 65 km – Lotnisko Ercan – 45 km DOSTĘPNE RODZAJE APARTAMENTÓW: 1 + 1 - 52 m2 - 64 m2 2 + 1 - 78 m2 - 87 m2 3 + 1 - 143 m2 HARMONOGRAM: Data zakończenia: kwiecień 2025 r UDOGODNIENIA: Pielęgnacja krajobrazu Konserwacja basenu Oświetlenie uliczne Czyszczenie bloków ( usuwanie śmieci - dezynfekcja środowiskowa ) Kanalizacja Detektory ognia Konserwacja windy Centralny system dźwiękowy Parking zewnętrzny i wewnętrzny Odkryte baseny Warunki płatności: Kup wymarzoną nieruchomość w łatwych i wygodnych ratach do 42 miesięcy i przenieś się do swojej nieruchomości już na rok przed spłatą rat Regularnie organizujemy wycieczki widokowe, w których oferujemy dwudniowy pobyt, posiłki i transfery z lotniska i odwiedź wszystkie interesujące Cię nieruchomości. ( Oczywiście bez zobowiązań i bezpłatnie ) Skontaktuj się z nami i zarejestruj się na następną wycieczkę! O Cyprze / Bahçeler Odkryj czarujące piękno Bahçeler, Yeni İskele! Złote piaszczyste plaże, bogata historia i urzekająca przyroda czekają w tym klejnocie z Cypru Północnego. Niezapomniane doświadczenia i wspomnienia na całe życie są gwarantowane.