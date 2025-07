Kompleks mieszkalny Grand Sapphıre Blu

Żyć w klarownym Blu

Koronować swoje życie z radością i relaksu życia Iskele, gdzie złote piaski i doskonałe odcienie Blu spełnia wspaniałe widoki na wybrzeże północnego Cypru. Obejmij kulturę śródziemnomorską, wygrzewaj się w słońcu i ciesz się życiem. Grand Sapphire Blu jest idealnym wyborem dla każdego stylu życia. Gotowy do życia w czystej Blu?



Basen plażowy

Plażowy basen znajduje się w Grand Sapphire Blu jako doskonały przykład nowoczesnego i innowacyjnego projektowania. Będziesz świadkiem najpiękniejszego stanu 7-gwiazdkowego życia pełnego przywilejów na sztucznej plaży, który będzie oferował inną opcję przyjemności i relaksu w gorące letnie miesiące. Krótko mówiąc, Grand Sapphire Blu oferuje doskonałe życie, które zawiera odcienie Blu w każdym szczególe.

7 Star Lifestyle

Wielki Szafir Blu jest przeznaczony do niezrównanego 7-gwiazdkowego życia w każdym aspekcie życia. Sklepy, fryzjerki, park dla zwierząt domowych, supermarkety i wszystkie inne potrzebne sklepy i hobby będzie w zasięgu ręki. Łatwość życia i praktyczne życie bez wycinania z jakości i komfortu jest to, co 7-gwiazdkowy styl życia naprawdę oznacza. W sumie będziesz cieszyć się najbardziej uprzywilejowanym życiem Północnego Cypru w Grand Sapphire Blu.

7-gwiazdkowe udogodnienia i udogodnienia w Grand Sapphire Blu

Wielki Szafir Blu jest specjalnie zaprojektowany, aby przedstawić wszystko, co jest niezbędne do 7-gwiazdkowego życia; 5- star Hotel & Casino, Supermarket, Kids Club, Punta Cana, największy basen na wyspie o powierzchni 4000 m2, 10000m2 + całkowita powierzchnia basenu, Beach Pool (ze sztuczną plażą), Nieskończoność Basen na 27. piętrze, Multi- sportowe obszary, Paddle tenis, kino open- air, Waterpark, Fit Plus, Organic Spa, Park Pet 's, Walking Paths, Indoor- Outdoor Parking Arena, Ball & Sala konferencyjna.

Nowoczesny krajobraz w Harmony wih natura

Wielki Szafir Blu oferuje przestrzenie społeczne i relaksujące przestrzenie zielone, które zostały starannie zaprojektowane, aby zapewnić Państwu idealne połączenie życia społecznego i osobistego komfortu. Niezależnie od tego, czy relaksujesz się nad basenem, czy spacerujesz po zieleni, w Grand Sapphire Blu będziesz się cieszyć życiem społecznym w harmonii z naturą.

Dlaczego PÓŁNOCNY CYPR?

№ 1: Iskele, Północny Cypr

Najlepszym miejscem na zakup nieruchomości nad morzem według Forbes

Dochody z wynajmu są ustalane w GBP, EUR, USD.

Kompletna neutralność polityczna.

Najdłuższy sezon turystyczny. 320 słonecznych dni w roku. Nieruchomości będą wynajmowane 12 miesięcy w roku.

Edukacja uznawana na całym świecie

Brak przestępczości i korupcji.