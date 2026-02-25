Kompleks mieszkalny Panorama Long Beach

Panorama Long Beach - Ikona linii brzegowej 🌅🏖
Panorama Long Plaża jest zakończony premium projekt mieszkalny położony zaledwie 180 metrów od morza (2 minuty spacerem).
Usytuowany na granicy strefy niskiego wzrostu, projekt gwarantuje maksymalne morze i okoliczne widoki z większości apartamentów.
W odległości 100 metrów:
🛒 Superrynek
🍽 Restauracja rybna
🌳 Park
🚶♂️ Promenada Long Beach z ścieżkami rowerowymi i spacerowymi
To jest serce wysokiej jakości życia przybrzeżnego.
-
🏙 Architektura ikoniczna
Projekt składa się z dwóch 13-piętrowych bloków o dynamicznym i rozpoznawalnym wzornictwie.
Panorama Long Beach stanowi nowy punkt odniesienia dla architektury i luksusu mieszkającego w regionie.
-
🌊 Urządzenia pokładowe
🏊 220 m ² odkryty basen
👶 Basen dla dzieci
🍽 Restauracja / bar z tarasem na dachu
🛎 Lobby, recepcji i concierge
🏋️ Siłownia
Spa, sauna i masaż
🎮 Pokój gier
🎬 Kino kieszonkowe
⛳ Mini golf
🏓 Tenis stołowy i bilard
Szachy Ogrodowe
🎠 Plac zabaw dla dzieci
🛡 Zabezpieczenie 24 / 7
🌅 Doświadczenie na dachu (13th Floor)
🌊 Nieskończoność basen z panoramicznym przelewem
🍹 360 ° panoramiczna restauracja / bar
🎥 Kino Open- air
🔭 Teleskop do gwiazd
Wschód słońca nad Morzem Śródziemnym i zachód słońca widoki z zachodu tworzą niezapomniane doświadczenie życia.
-
🏡 Podświetlenie układu
Blok A - bezpośrednie apartamenty z widokiem na morze i Famagusta Bay widoki.
Wybrane penthouses z dużymi tarasami, jacuzzi i hydromasażem.
Blok B - nieprzerwany widok na zatokę Famagusta i półwysep Karpaz.
Wszystkie jednostki zaprojektowane jako apartamenty typu penthousestyle z przestronnymi tarasami.
Duplex 4 + 1 apartamenty połączone stalowym tarasem mostowym między blokami - rzadka cecha architektoniczna.
🔹 Cechy techniczne
✔ Duże płytki porcelanowe
✔ Budownictwo w systemach prysznicowych
✔ Spacery pod prysznicem
✔ Granitowe blaty
✔ Premium drzwi drewniane
✔ Opcjonalne elektryczne ogrzewanie podłogowe
✔ Ukryty system chłodzenia
✔ Generator
✔ Pełna dostępność i windy
Panorama Long Plaża to coś więcej niż rezydencja.
To jest panoramiczny styl życia oświadczenie z widokiem na Morze Śródziemne 🌊✨