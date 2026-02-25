Kompleks mieszkalny Panorama Long Beach

Panorama Long Beach - Ikona linii brzegowej 🌅🏖

Panorama Long Plaża jest zakończony premium projekt mieszkalny położony zaledwie 180 metrów od morza (2 minuty spacerem).

Usytuowany na granicy strefy niskiego wzrostu, projekt gwarantuje maksymalne morze i okoliczne widoki z większości apartamentów.

W odległości 100 metrów:

🛒 Superrynek

🍽 Restauracja rybna

🌳 Park

🚶‍♂️ Promenada Long Beach z ścieżkami rowerowymi i spacerowymi

To jest serce wysokiej jakości życia przybrzeżnego.

-

🏙 Architektura ikoniczna

Projekt składa się z dwóch 13-piętrowych bloków o dynamicznym i rozpoznawalnym wzornictwie.

Panorama Long Beach stanowi nowy punkt odniesienia dla architektury i luksusu mieszkającego w regionie.

-

🌊 Urządzenia pokładowe

🏊 220 m ² odkryty basen

👶 Basen dla dzieci

🍽 Restauracja / bar z tarasem na dachu

🛎 Lobby, recepcji i concierge

🏋️ Siłownia

Spa, sauna i masaż

🎮 Pokój gier

🎬 Kino kieszonkowe

⛳ Mini golf

🏓 Tenis stołowy i bilard

Szachy Ogrodowe

🎠 Plac zabaw dla dzieci

🛡 Zabezpieczenie 24 / 7

🌅 Doświadczenie na dachu (13th Floor)

🌊 Nieskończoność basen z panoramicznym przelewem

🍹 360 ° panoramiczna restauracja / bar

🎥 Kino Open- air

🔭 Teleskop do gwiazd

Wschód słońca nad Morzem Śródziemnym i zachód słońca widoki z zachodu tworzą niezapomniane doświadczenie życia.

-

🏡 Podświetlenie układu

Blok A - bezpośrednie apartamenty z widokiem na morze i Famagusta Bay widoki.

Wybrane penthouses z dużymi tarasami, jacuzzi i hydromasażem.

Blok B - nieprzerwany widok na zatokę Famagusta i półwysep Karpaz.

Wszystkie jednostki zaprojektowane jako apartamenty typu penthousestyle z przestronnymi tarasami.

Duplex 4 + 1 apartamenty połączone stalowym tarasem mostowym między blokami - rzadka cecha architektoniczna.

🔹 Cechy techniczne

✔ Duże płytki porcelanowe

✔ Budownictwo w systemach prysznicowych

✔ Spacery pod prysznicem

✔ Granitowe blaty

✔ Premium drzwi drewniane

✔ Opcjonalne elektryczne ogrzewanie podłogowe

✔ Ukryty system chłodzenia

✔ Generator

✔ Pełna dostępność i windy

Panorama Long Plaża to coś więcej niż rezydencja.

To jest panoramiczny styl życia oświadczenie z widokiem na Morze Śródziemne 🌊✨