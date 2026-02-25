Kompleks mieszkalny Panorama Long Beach

  1. Realting.com
Trikomo, Cypr Północny
od
$202,560
VAT
BTC
2.4094152
ETH
126.2877496
USDT
200 268.2894275
* Cena ma charakter poglądowy
i jest zgodna z kursem wymiany 16.04.2025
;
19
ID: 33948
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 25.02.2026

Lokalizacja

  • Kraj
    Cypr Północny
  • Okolica
    İskele District
  • Miasto
    Iskele Belediyesi
  • Miasteczko
    Trikomo

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Opcje wykończenia
    Opcje wykończenia
    Gotowe
  • Liczba kondygnacji
    Liczba kondygnacji
    13

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen
  • Siłownia
  • Winda

Dodatkowo

  • Dom przekazany
  • Wycieczka online
  • Udzielenie zezwolenia na pobyt
  • Transakcja zdalna

O kompleksie

Przeniesienie
Panorama Long Beach - Ikona linii brzegowej 🌅🏖

Panorama Long Plaża jest zakończony premium projekt mieszkalny położony zaledwie 180 metrów od morza (2 minuty spacerem).

Usytuowany na granicy strefy niskiego wzrostu, projekt gwarantuje maksymalne morze i okoliczne widoki z większości apartamentów.

W odległości 100 metrów:
🛒 Superrynek
🍽 Restauracja rybna
🌳 Park
🚶‍♂️ Promenada Long Beach z ścieżkami rowerowymi i spacerowymi

To jest serce wysokiej jakości życia przybrzeżnego.

-

🏙 Architektura ikoniczna

Projekt składa się z dwóch 13-piętrowych bloków o dynamicznym i rozpoznawalnym wzornictwie.

Panorama Long Beach stanowi nowy punkt odniesienia dla architektury i luksusu mieszkającego w regionie.

-

🌊 Urządzenia pokładowe

🏊 220 m ² odkryty basen
👶 Basen dla dzieci
🍽 Restauracja / bar z tarasem na dachu
🛎 Lobby, recepcji i concierge
🏋️ Siłownia
Spa, sauna i masaż
🎮 Pokój gier
🎬 Kino kieszonkowe
⛳ Mini golf
🏓 Tenis stołowy i bilard
Szachy Ogrodowe
🎠 Plac zabaw dla dzieci
🛡 Zabezpieczenie 24 / 7

🌅 Doświadczenie na dachu (13th Floor)

🌊 Nieskończoność basen z panoramicznym przelewem
🍹 360 ° panoramiczna restauracja / bar
🎥 Kino Open- air
🔭 Teleskop do gwiazd

Wschód słońca nad Morzem Śródziemnym i zachód słońca widoki z zachodu tworzą niezapomniane doświadczenie życia.

-

🏡 Podświetlenie układu

Blok A - bezpośrednie apartamenty z widokiem na morze i Famagusta Bay widoki.
Wybrane penthouses z dużymi tarasami, jacuzzi i hydromasażem.

Blok B - nieprzerwany widok na zatokę Famagusta i półwysep Karpaz.
Wszystkie jednostki zaprojektowane jako apartamenty typu penthousestyle z przestronnymi tarasami.

Duplex 4 + 1 apartamenty połączone stalowym tarasem mostowym między blokami - rzadka cecha architektoniczna.

🔹 Cechy techniczne

✔ Duże płytki porcelanowe
✔ Budownictwo w systemach prysznicowych
✔ Spacery pod prysznicem
✔ Granitowe blaty
✔ Premium drzwi drewniane
✔ Opcjonalne elektryczne ogrzewanie podłogowe
✔ Ukryty system chłodzenia
✔ Generator
✔ Pełna dostępność i windy

Panorama Long Plaża to coś więcej niż rezydencja.
To jest panoramiczny styl życia oświadczenie z widokiem na Morze Śródziemne 🌊✨

Mieszkania
Powierzchnia, m²
Cena za m², USD
Cena mieszkania, USD
Mieszkania 2 pokoi
Powierzchnia, m² 85.0
Cena za m², USD 4,925
Cena mieszkania, USD 418,625

Lokalizacja na mapie

Trikomo, Cypr Północny

Realting.com
Udać się