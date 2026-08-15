Programy imigracyjne w Cypr Północny

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Zezwolenie na pobyt
Getting an education in Northern Cyprus
Getting an education in Northern Cyprus
Cypr Północny Cypr Północny
od
$1,300
Typ programu imigracyjnego Zezwolenie na pobyt
Termin odbioru od 1 miesięcy
Zdobywanie wykształcenia na Cyprze Północnym Cypr Północny działa zgodnie z brytyjskim systemem edukacji. Główne uniwersytety, takie jak Uniwersytet Wschodniośródziemnomorski, Uniwersytet Bliskiego Wschodu, Uniwersytet Amerykański Girne, Uniwersytet Final, posiadają dziesiątki wydziałów, …
Agencja
Veles Enterprises
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Zezwolenie na pobyt
Residence permit / purchase of real estate
Residence permit / purchase of real estate
Cypr Północny Cypr Północny
od
$63,601
Typ programu imigracyjnego Zezwolenie na pobyt
Termin odbioru od 1 miesięcy
Kupując nieruchomość mieszkalną na Cyprze Północnym, Twoja rodzina otrzymuje zezwolenie na pobyt czasowy. Zezwolenie na pobyt wydawane jest na okres jednego roku z możliwością przedłużenia. W przeciwieństwie do innych krajów, w których do uzyskania pozwolenia na pobyt wymagana jest określona…
Agencja
Veles Enterprises
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Zezwolenie na pobyt
Residence permit for high income-North Cyprus
Residence permit for high income-North Cyprus
Cypr Północny Cypr Północny
od
$30,000
Typ programu imigracyjnego Zezwolenie na pobyt
Termin odbioru od 1 miesięcy
Ten rodzaj tymczasowego pobytu na Cyprze Północnym jest odpowiedni dla osób prowadzących działalność na własny rachunek, osób pracujących online lub tych, którzy mają oszczędności finansowe i szukają spokojnego miejsca do życia. Jeśli wahasz się przed przeprowadzką na stałe, możesz uzyskać z…
Agencja
Veles Enterprises
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