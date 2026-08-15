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Działki na sprzedaż w Cypr Północny

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40 obiektów total found
Działka w Cypr Północny
Działka
Cypr Północny
Numer w bazie danych: 10582854
$140,232
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Agencja
Cypr Północny & Gruzja Etazhi
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Polski, Türkçe
Działka w Gazimagusa Belediyesi, Cypr Północny
Działka
Gazimagusa Belediyesi, Cypr Północny
Numer w bazie danych: 12234397
$280,464
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Agencja
Cypr Północny & Gruzja Etazhi
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Polski, Türkçe
Działka w Gazimagusa Belediyesi, Cypr Północny
Działka
Gazimagusa Belediyesi, Cypr Północny
Powierzchnia 560 m²
Liczba kondygnacji 2
Działki Odpowiednie pod Budowę Willi w Gazimağusa Mutluyaka Wyspa Cypr jest spokojnym centru…
$107,880
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Działka w Gazimagusa Belediyesi, Cypr Północny
Działka
Gazimagusa Belediyesi, Cypr Północny
Ten niesamowity ląd jest 7544 metrów kwadratowych i to jest nabrzeże morskie w obszarze Ayia…
$5,90M
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Działka w Trikomo, Cypr Północny
Działka
Trikomo, Cypr Północny
Powierzchnia 629 m²
Działka na Sprzedaż Idealna na Budowę Wymarzonego Domu Cypr posiada najpiękniejsze plaże na …
$176,573
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Działka w Dipkarpaz, Cypr Północny
Działka
Dipkarpaz, Cypr Północny
$114,291
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Działka w Girne Belediyesi, Cypr Północny
Działka
Girne Belediyesi, Cypr Północny
Powierzchnia 3 211 m²
Teren Inwestycyjny w Girne Ozanköy Ozanköy to wieś położona w dystrykcie Girne, która odzwie…
$879,190
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Działka w Gazimagusa Belediyesi, Cypr Północny
Działka
Gazimagusa Belediyesi, Cypr Północny
6 sąsiadujących działek położonych w Ormidei, Larnaca. Jest on objęty wszystkimi usługami uż…
$1,00M
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Działka w Kiomourtzou, Cypr Północny
Działka
Kiomourtzou, Cypr Północny
$47,985
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Działka w Trikomo, Cypr Północny
Działka
Trikomo, Cypr Północny
$190,485
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Działka w Bogazi, Cypr Północny
Działka
Bogazi, Cypr Północny
Powierzchnia 529 m²
$43,777
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Działka w Spathariko, Cypr Północny
Działka
Spathariko, Cypr Północny
$69,121
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Działka w Agios Amvrosios, Cypr Północny
Działka
Agios Amvrosios, Cypr Północny
Land plots for the construction of one / two villas in Esentepe, Kyrenia
$125,591
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Działka w Kazafani, Cypr Północny
Działka
Kazafani, Cypr Północny
$198,314
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Działka w Karavas, Cypr Północny
Działka
Karavas, Cypr Północny
$108,237
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Działka w Yialousa, Cypr Północny
Działka
Yialousa, Cypr Północny
Powierzchnia 6 690 m²
$94,466
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Działka w Lefka, Cypr Północny
Działka
Lefka, Cypr Północny
$28,800
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Działka w Akanthou, Cypr Północny
Działka
Akanthou, Cypr Północny
$48,385
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Działka w Kiomourtzou, Cypr Północny
Działka
Kiomourtzou, Cypr Północny
Powierzchnia 520 m²
$52,916
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Działka w Agios Amvrosios, Cypr Północny
Działka
Agios Amvrosios, Cypr Północny
Cena na zgłoszenie
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Działka w Agios Amvrosios, Cypr Północny
Działka
Agios Amvrosios, Cypr Północny
Land for sale for the construction of a complex on the first coastline in Esentepe, Kyrenia
$5,98M
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Działka w Gazimagusa Belediyesi, Cypr Północny
Działka
Gazimagusa Belediyesi, Cypr Północny
$88,893
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Działka w Agios Amvrosios, Cypr Północny
Działka
Agios Amvrosios, Cypr Północny
SPRZEDAM DZIAŁKĘ Z WSPANIAŁYM WIDOKIEM NA MORZE! CENY ROSNĄ! ŚWIETNA OFERTA INWESTYCYJNA! MO…
$137,087
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Działka w Agios Sergios, Cypr Północny
Działka
Agios Sergios, Cypr Północny
$54,145
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Działka w Agios Sergios, Cypr Północny
Działka
Agios Sergios, Cypr Północny
$38,017
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Działka w Arnadi, Cypr Północny
Działka
Arnadi, Cypr Północny
Powierzchnia 61 541 m²
$662,411
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Działka w Agios Theodoros, Cypr Północny
Działka
Agios Theodoros, Cypr Północny
Powierzchnia 4 113 m²
$57,025
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Działka w Agios Sergios, Cypr Północny
Działka
Agios Sergios, Cypr Północny
Powierzchnia 612 m²
$49,537
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Działka w Bogazi, Cypr Północny
Działka
Bogazi, Cypr Północny
$253,980
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Działka w Agios Amvrosios, Cypr Północny
Działka
Agios Amvrosios, Cypr Północny
Powierzchnia 863 m²
$240,329
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