Kompleks mieszkalny Kaya Residences

Kaya Residences - Sun, Sea & Luxury Żyjąc w sercu Bafry ☀️🌊✨

Niech słońce i błękitne Morze Śródziemne staną się częścią Twojego codziennego życia w Bafrze - jednym z najbardziej prestiżowych obszarów kurortów Północnego Cypru.

Kaya Residences znajduje się zaledwie 5 minut jazdy od jednej z najpiękniejszych plaż wyspy, z czystym białym piaskiem i niekończących się turkusowych wód.

Tutaj, życie wydaje się być całorocznym świętem 🌴

-

🏗 O projekcie

• Powierzchnia całkowita: 12,000 m2

• 6 indywidualnych bloków mieszkalnych

• 5 minut jazdy na plażę

Projekt został zaprojektowany jako pokojowa ucieczka od miejskiego chaosu, łącząc współczesną architekturę z naturalnym życiem.

-

🏠 Typy apartamentów

Zakres jednostek od 35 do 109 m2:

• Studio (1 + 0)

• 1 + 1 apartamenty

• 2 + 1 apartamenty

Przestronne wnętrza i balkony tworzą jasne, przestronne przestrzenie mieszkalne.

Duże panoramiczne okna zapraszają naturalne światło i świeże morze bryzy do domu.

-

🌴 Infrastruktura i styl życia

Kaya Residences wprowadza nową koncepcję luksusowego mieszkania:

🏊 400 m2 basen (dla dorosłych i dzieci)

🌿 Obszary rekreacyjne

🚶 Ścieżki spacerowe i rowerowe

🎠 Place zabaw dla dzieci

🎾 Kort tenisowy

⚽ Mini- boisko piłkarskie

🏀 Sąd koszykówki

🏐 Sąd siatkówki

🏋️ Centrum fitness

Xiao Sauna

💨 Pomieszczenie parowe

☕ Bar w kawiarni

🥤 Pasek witamin

Wszystko jest zaprojektowane, aby pomóc cieszyć się wysokiej jakości czas na zewnątrz z rodziną i sąsiadami.

-

🏨 Zarządzanie i usługi Premium

Kompleks jest zarządzany pod warunkiem Kaya Artemis Resort & Casino, zapewniając:

✨ Zarządzanie zawodowe

✨ Usługi związane z opcją sprzątania

✨ Dostęp do specjalnych instrumentów socjalnych

✨ Przywileje kurortu pięciogwiazdkowego

Kaya Artemis Resort & Casino jest tylko 5 minut.

-

📍 Wartość lokalizacji i inwestycji

Położony w samym sercu Bafry, jeden z szybko rozwijających się obszarów kurortów na północnym Cyprze:

• 5 minut do plaży

• 5 minut do luksusowych hoteli

• 5 minut do szpitali, szkół i rynków

Kaya Residences oferuje silny potencjał inwestycyjny dzięki strategicznej lokalizacji i szybkiemu rozwojowi regionu 📈🌊

Kaya Residences to więcej niż dom - to styl życia słońca, morza, komfortu i inteligentnych inwestycji przez cały rok ☀️✨