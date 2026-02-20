Kompleks mieszkalny Kaya Residences

Kaya Residences - Sun, Sea & Luxury Żyjąc w sercu Bafry ☀️🌊✨
Niech słońce i błękitne Morze Śródziemne staną się częścią Twojego codziennego życia w Bafrze - jednym z najbardziej prestiżowych obszarów kurortów Północnego Cypru.
Kaya Residences znajduje się zaledwie 5 minut jazdy od jednej z najpiękniejszych plaż wyspy, z czystym białym piaskiem i niekończących się turkusowych wód.
Tutaj, życie wydaje się być całorocznym świętem 🌴
-
🏗 O projekcie
• Powierzchnia całkowita: 12,000 m2
• 6 indywidualnych bloków mieszkalnych
• 5 minut jazdy na plażę
Projekt został zaprojektowany jako pokojowa ucieczka od miejskiego chaosu, łącząc współczesną architekturę z naturalnym życiem.
-
🏠 Typy apartamentów
Zakres jednostek od 35 do 109 m2:
• Studio (1 + 0)
• 1 + 1 apartamenty
• 2 + 1 apartamenty
Przestronne wnętrza i balkony tworzą jasne, przestronne przestrzenie mieszkalne.
Duże panoramiczne okna zapraszają naturalne światło i świeże morze bryzy do domu.
-
🌴 Infrastruktura i styl życia
Kaya Residences wprowadza nową koncepcję luksusowego mieszkania:
🏊 400 m2 basen (dla dorosłych i dzieci)
🌿 Obszary rekreacyjne
🚶 Ścieżki spacerowe i rowerowe
🎠 Place zabaw dla dzieci
🎾 Kort tenisowy
⚽ Mini- boisko piłkarskie
🏀 Sąd koszykówki
🏐 Sąd siatkówki
🏋️ Centrum fitness
Xiao Sauna
💨 Pomieszczenie parowe
☕ Bar w kawiarni
🥤 Pasek witamin
Wszystko jest zaprojektowane, aby pomóc cieszyć się wysokiej jakości czas na zewnątrz z rodziną i sąsiadami.
-
🏨 Zarządzanie i usługi Premium
Kompleks jest zarządzany pod warunkiem Kaya Artemis Resort & Casino, zapewniając:
✨ Zarządzanie zawodowe
✨ Usługi związane z opcją sprzątania
✨ Dostęp do specjalnych instrumentów socjalnych
✨ Przywileje kurortu pięciogwiazdkowego
Kaya Artemis Resort & Casino jest tylko 5 minut.
-
📍 Wartość lokalizacji i inwestycji
Położony w samym sercu Bafry, jeden z szybko rozwijających się obszarów kurortów na północnym Cyprze:
• 5 minut do plaży
• 5 minut do luksusowych hoteli
• 5 minut do szpitali, szkół i rynków
Kaya Residences oferuje silny potencjał inwestycyjny dzięki strategicznej lokalizacji i szybkiemu rozwojowi regionu 📈🌊
Kaya Residences to więcej niż dom - to styl życia słońca, morza, komfortu i inteligentnych inwestycji przez cały rok ☀️✨