  1. Realting.com
  2. Cypr Północny
  3. Mehmetcik Buyukkonuk Belediyesi
  4. Kompleks mieszkalny Kaya Residences

Kompleks mieszkalny Kaya Residences

Agios Theodoros, Cypr Północny
od
$113,078
VAT
BTC
1.3450440
ETH
70.4995059
USDT
111 798.7730425
* Cena ma charakter poglądowy
i jest zgodna z kursem wymiany 16.04.2025
;
Premium Premium
12
Zostawić wniosek
Pokaż kontakty
ID: 33368
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 20.02.2026

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Cypr Północny
  • Okolica
    İskele District
  • Miasto
    Mehmetcik Buyukkonuk Belediyesi
  • Wioska
    Agios Theodoros

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    2026
  • Opcje wykończenia
    Opcje wykończenia
    Gotowe
  • Liczba kondygnacji
    Liczba kondygnacji
    7

O kompleksie

Przeniesienie
Pokaż oryginał
English English
Русский Русский

Kaya Residences - Sun, Sea & Luxury Żyjąc w sercu Bafry ☀️🌊✨

Niech słońce i błękitne Morze Śródziemne staną się częścią Twojego codziennego życia w Bafrze - jednym z najbardziej prestiżowych obszarów kurortów Północnego Cypru.

Kaya Residences znajduje się zaledwie 5 minut jazdy od jednej z najpiękniejszych plaż wyspy, z czystym białym piaskiem i niekończących się turkusowych wód.

Tutaj, życie wydaje się być całorocznym świętem 🌴

-

🏗 O projekcie

• Powierzchnia całkowita: 12,000 m2
• 6 indywidualnych bloków mieszkalnych
• 5 minut jazdy na plażę

Projekt został zaprojektowany jako pokojowa ucieczka od miejskiego chaosu, łącząc współczesną architekturę z naturalnym życiem.

-

🏠 Typy apartamentów

Zakres jednostek od 35 do 109 m2:

• Studio (1 + 0)
• 1 + 1 apartamenty
• 2 + 1 apartamenty

Przestronne wnętrza i balkony tworzą jasne, przestronne przestrzenie mieszkalne.
Duże panoramiczne okna zapraszają naturalne światło i świeże morze bryzy do domu.

-

🌴 Infrastruktura i styl życia

Kaya Residences wprowadza nową koncepcję luksusowego mieszkania:

🏊 400 m2 basen (dla dorosłych i dzieci)
🌿 Obszary rekreacyjne
🚶 Ścieżki spacerowe i rowerowe
🎠 Place zabaw dla dzieci

🎾 Kort tenisowy
⚽ Mini- boisko piłkarskie
🏀 Sąd koszykówki
🏐 Sąd siatkówki

🏋️ Centrum fitness
Xiao Sauna
💨 Pomieszczenie parowe
☕ Bar w kawiarni
🥤 Pasek witamin

Wszystko jest zaprojektowane, aby pomóc cieszyć się wysokiej jakości czas na zewnątrz z rodziną i sąsiadami.

-

🏨 Zarządzanie i usługi Premium

Kompleks jest zarządzany pod warunkiem Kaya Artemis Resort & Casino, zapewniając:

✨ Zarządzanie zawodowe
✨ Usługi związane z opcją sprzątania
✨ Dostęp do specjalnych instrumentów socjalnych
✨ Przywileje kurortu pięciogwiazdkowego

Kaya Artemis Resort & Casino jest tylko 5 minut.

-

📍 Wartość lokalizacji i inwestycji

Położony w samym sercu Bafry, jeden z szybko rozwijających się obszarów kurortów na północnym Cyprze:

• 5 minut do plaży
• 5 minut do luksusowych hoteli
• 5 minut do szpitali, szkół i rynków

Kaya Residences oferuje silny potencjał inwestycyjny dzięki strategicznej lokalizacji i szybkiemu rozwojowi regionu 📈🌊

Kaya Residences to więcej niż dom - to styl życia słońca, morza, komfortu i inteligentnych inwestycji przez cały rok ☀️✨

Lokalizacja na mapie

Agios Theodoros, Cypr Północny

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa ALPCAN TOWERS KEY WEST
Kazivera, Cypr Północny
od
$94,403
Zespół mieszkaniowy Lilium Park
Trikomo, Cypr Północny
od
$122,482
Zespół mieszkaniowy Hive Villas
Kazafani, Cypr Północny
od
$785,001
VAT
Apartamentowiec Gold Residence
Gazimagusa Belediyesi, Cypr Północny
od
$115,644
VAT
Dzielnica mieszkaniowa Hanging Gardens Village
Agios Amvrosios, Cypr Północny
od
$158,191
Państwo przegląda
Kompleks mieszkalny Kaya Residences
Agios Theodoros, Cypr Północny
od
$113,078
VAT
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek Pokaż kontakty
Inne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Exclusive
Dzielnica mieszkaniowa Exclusive
Dzielnica mieszkaniowa Exclusive
Dzielnica mieszkaniowa Exclusive
Agios Amvrosios, Cypr Północny
od
$292,627
Rok realizacji 2024
Agencja
GP real estate
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Salamis City
Dzielnica mieszkaniowa Salamis City
Dzielnica mieszkaniowa Salamis City
Dzielnica mieszkaniowa Salamis City
Dzielnica mieszkaniowa Salamis City
Dzielnica mieszkaniowa Salamis City
Agios Sergios, Cypr Północny
od
$189,854
Rok realizacji 2024
Agencja
GP real estate
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy Eksklyuzivnyy zhiloy kompleks v Bahceler Iskele
Zespół mieszkaniowy Eksklyuzivnyy zhiloy kompleks v Bahceler Iskele
Zespół mieszkaniowy Eksklyuzivnyy zhiloy kompleks v Bahceler Iskele
Zespół mieszkaniowy Eksklyuzivnyy zhiloy kompleks v Bahceler Iskele
Zespół mieszkaniowy Eksklyuzivnyy zhiloy kompleks v Bahceler Iskele
Zespół mieszkaniowy Eksklyuzivnyy zhiloy kompleks v Bahceler Iskele
Perivolia tou Trikomou, Cypr Północny
od
$238,660
Rok realizacji 2026
🌟 Exclusive residential complex in Bahçeler 🌟 Twój nowy dom to połączenie luksusu, komfortu i unikalnego projektowania!🏡 O projekcie:- Powierzchnia budynku: 25,053 m2.- Powierzchnia zamknięta: 24,300 m2.- Powierzchnia zielona: 2,330 m2 - przytulne ogrody i obszary rekreacyjne.🔹 Konfiguracja-…
Agencja
GP real estate
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się