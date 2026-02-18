Kompleks mieszkalny Yalusa Homes

Yalusa Homes - gdzie natura spotyka się z spokojem 🌊🌿
Yalusa Homes to ekologiczny projekt mieszkaniowy położony w Yeni Erenköy (Dipkarpaz) - jednym z najbardziej nietkniętych i naturalnie zachowanych regionów Północnego Cypru.
Tutaj można odkryć nieskazitelne plaże, zajęcia rekreacyjne na świeżym powietrzu, sporty morskie i lądowe oraz największą nowoczesną marinę na północnym Cyprze. Jedyne lokalne centrum zdrowia znajduje się zaledwie 4 minuty od hotelu, oferując spokój umysłu obok spokojnego życia.
Projekt znajduje się w odległości spaceru od morza i składa się tylko z 47 ekskluzywnych rezydencji z 6 różnych opcji układu - wszystkie apartamenty wyposażone są w widok na morze.
Zainspirowany tradycyjną architekturą cypryjską projekt obejmuje naturalny kamień, drewno i śródziemnomorski krajobraz. Zielone tereny i centralny basen są starannie usytuowane dla łatwego dostępu.
✔ Główne obszary życia z widokiem na morze
✔ Prywatne miejsca parkingowe dla każdego domu
✔ Dwa główne wejścia zamknięte
✔ Projektowanie krajobrazu śródziemnomorskiego
Rodzaje własności
Andromeda - 2 + 1
• Powierzchnia wewnętrzna: 80 m2
• Taras grill na dachu: 80 m2
• Półotwarty taras grill: 25 m2
• Ogród: 90- 135 m2
• Kominek, basen, taras, zieleń, grill, prysznic na podwórku
Powierzchnia całkowita: do 275 m2
Orion - 2 + 1 Twin Duplex
• Powierzchnia wewnętrzna: 106 m2
• Balkon: 10 m2
• Półotwarty taras grill: 20 m2
• Ogród: 44 m2
• Kominek, basen, taras, grill, prysznic na podwórku
Powierzchnia całkowita: 150 m2
Vela - 1 + 1 typ płaski
• Powierzchnia wewnętrzna:
- Parter: 51 m2
- Pierwsze piętro: 45 m2
• Na półotwartym tarasie BBQ:
- GF: 15 m2
- FF: 6 m2
• Taras grill na dachu: 45 m2
Obszar ogółem:
- GF: 66 m2
- FF: 96 m2
Ursa Major - 2 + 1 typ płaski
• Powierzchnia wewnętrzna:
- GF: 83 m2
- FF: 68 m2
• Na półotwartym tarasie BBQ:
- GF: 10 m2
- FF: 7 m2
• Taras grill na dachu: 68 m2
Obszar ogółem:
- GF: 93 m2
- FF: 143 m2
Yalusa Homes jest czymś więcej niż rezydencją - jest to ucieczka do natury, prywatności i spokoju śródziemnomorskiego ✨