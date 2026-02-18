Kompleks mieszkalny Yalusa Homes

Yalusa Homes - gdzie natura spotyka się z spokojem 🌊🌿

Yalusa Homes to ekologiczny projekt mieszkaniowy położony w Yeni Erenköy (Dipkarpaz) - jednym z najbardziej nietkniętych i naturalnie zachowanych regionów Północnego Cypru.

Tutaj można odkryć nieskazitelne plaże, zajęcia rekreacyjne na świeżym powietrzu, sporty morskie i lądowe oraz największą nowoczesną marinę na północnym Cyprze. Jedyne lokalne centrum zdrowia znajduje się zaledwie 4 minuty od hotelu, oferując spokój umysłu obok spokojnego życia.

Projekt znajduje się w odległości spaceru od morza i składa się tylko z 47 ekskluzywnych rezydencji z 6 różnych opcji układu - wszystkie apartamenty wyposażone są w widok na morze.

Zainspirowany tradycyjną architekturą cypryjską projekt obejmuje naturalny kamień, drewno i śródziemnomorski krajobraz. Zielone tereny i centralny basen są starannie usytuowane dla łatwego dostępu.

✔ Główne obszary życia z widokiem na morze

✔ Prywatne miejsca parkingowe dla każdego domu

✔ Dwa główne wejścia zamknięte

✔ Projektowanie krajobrazu śródziemnomorskiego

Rodzaje własności

Andromeda - 2 + 1

• Powierzchnia wewnętrzna: 80 m2

• Taras grill na dachu: 80 m2

• Półotwarty taras grill: 25 m2

• Ogród: 90- 135 m2

• Kominek, basen, taras, zieleń, grill, prysznic na podwórku

Powierzchnia całkowita: do 275 m2

Orion - 2 + 1 Twin Duplex

• Powierzchnia wewnętrzna: 106 m2

• Balkon: 10 m2

• Półotwarty taras grill: 20 m2

• Ogród: 44 m2

• Kominek, basen, taras, grill, prysznic na podwórku

Powierzchnia całkowita: 150 m2

Vela - 1 + 1 typ płaski

• Powierzchnia wewnętrzna:

- Parter: 51 m2

- Pierwsze piętro: 45 m2

• Na półotwartym tarasie BBQ:

- GF: 15 m2

- FF: 6 m2

• Taras grill na dachu: 45 m2

Obszar ogółem:

- GF: 66 m2

- FF: 96 m2

Ursa Major - 2 + 1 typ płaski

• Powierzchnia wewnętrzna:

- GF: 83 m2

- FF: 68 m2

• Na półotwartym tarasie BBQ:

- GF: 10 m2

- FF: 7 m2

• Taras grill na dachu: 68 m2

Obszar ogółem:

- GF: 93 m2

- FF: 143 m2

Yalusa Homes jest czymś więcej niż rezydencją - jest to ucieczka do natury, prywatności i spokoju śródziemnomorskiego ✨