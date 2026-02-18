  1. Realting.com
Kompleks mieszkalny Yalusa Homes

Yialousa, Cypr Północny
22
ID: 33361
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 18.02.2026

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Cypr Północny
  • Okolica
    İskele District
  • Miasto
    Erenkoy Karpaz Belediyesi
  • Wioska
    Yialousa

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Opcje wykończenia
    Opcje wykończenia
    Gotowe
  • Liczba kondygnacji
    Liczba kondygnacji
    2

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen

Dodatkowo

  • Dom przekazany
  • Wycieczka online
  • Udzielenie zezwolenia na pobyt
  • Transakcja zdalna

O kompleksie

Przeniesienie
Pokaż oryginał
English English
Русский Русский

Yalusa Homes - gdzie natura spotyka się z spokojem 🌊🌿

Yalusa Homes to ekologiczny projekt mieszkaniowy położony w Yeni Erenköy (Dipkarpaz) - jednym z najbardziej nietkniętych i naturalnie zachowanych regionów Północnego Cypru.

Tutaj można odkryć nieskazitelne plaże, zajęcia rekreacyjne na świeżym powietrzu, sporty morskie i lądowe oraz największą nowoczesną marinę na północnym Cyprze. Jedyne lokalne centrum zdrowia znajduje się zaledwie 4 minuty od hotelu, oferując spokój umysłu obok spokojnego życia.

Projekt znajduje się w odległości spaceru od morza i składa się tylko z 47 ekskluzywnych rezydencji z 6 różnych opcji układu - wszystkie apartamenty wyposażone są w widok na morze.

Zainspirowany tradycyjną architekturą cypryjską projekt obejmuje naturalny kamień, drewno i śródziemnomorski krajobraz. Zielone tereny i centralny basen są starannie usytuowane dla łatwego dostępu.

✔ Główne obszary życia z widokiem na morze
✔ Prywatne miejsca parkingowe dla każdego domu
✔ Dwa główne wejścia zamknięte
✔ Projektowanie krajobrazu śródziemnomorskiego

-

Rodzaje własności

Andromeda - 2 + 1

• Powierzchnia wewnętrzna: 80 m2
• Taras grill na dachu: 80 m2
• Półotwarty taras grill: 25 m2
• Ogród: 90- 135 m2
• Kominek, basen, taras, zieleń, grill, prysznic na podwórku

Powierzchnia całkowita: do 275 m2

Orion - 2 + 1 Twin Duplex

• Powierzchnia wewnętrzna: 106 m2
• Balkon: 10 m2
• Półotwarty taras grill: 20 m2
• Ogród: 44 m2
• Kominek, basen, taras, grill, prysznic na podwórku

Powierzchnia całkowita: 150 m2

Vela - 1 + 1 typ płaski

• Powierzchnia wewnętrzna:
- Parter: 51 m2
- Pierwsze piętro: 45 m2
• Na półotwartym tarasie BBQ:
- GF: 15 m2
- FF: 6 m2
• Taras grill na dachu: 45 m2

Obszar ogółem:
- GF: 66 m2
- FF: 96 m2

Ursa Major - 2 + 1 typ płaski

• Powierzchnia wewnętrzna:
- GF: 83 m2
- FF: 68 m2
• Na półotwartym tarasie BBQ:
- GF: 10 m2
- FF: 7 m2
• Taras grill na dachu: 68 m2

Obszar ogółem:
- GF: 93 m2
- FF: 143 m2

-

Yalusa Homes jest czymś więcej niż rezydencją - jest to ucieczka do natury, prywatności i spokoju śródziemnomorskiego ✨

Lokalizacja na mapie

Yialousa, Cypr Północny

