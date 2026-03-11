  1. Realting.com
  2. Cypr Północny
  3. Iskele Belediyesi
  4. Kompleks mieszkalny Abelia Residence

Kompleks mieszkalny Abelia Residence

Bogazi, Cypr Północny
od
$69,865
BTC
0.8310275
ETH
43.5577059
USDT
69 074.2156024
* Cena ma charakter poglądowy
i jest zgodna z kursem wymiany 16.04.2025
;
17
Zostawić wniosek
Pokaż kontakty
ID: 34926
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 11.03.2026

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Cypr Północny
  • Okolica
    İskele District
  • Miasto
    Iskele Belediyesi
  • Wioska
    Bogazi

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Opcje wykończenia
    Opcje wykończenia
    Gotowe
  • Liczba kondygnacji
    Liczba kondygnacji
    14

Szczegóły zewnętrzne

Cechy zewnętrzne:

  • Basen
  • Siłownia
  • Winda

Dodatkowo

  • Dom przekazany
  • Wycieczka online
  • Udzielenie zezwolenia na pobyt
  • Transakcja zdalna

O kompleksie

Przeniesienie
Pokaż oryginał
English English
Русский Русский

Abelia Residence - nowoczesne wybrzeże w Boğaz 🌊

Abelia Residence to kompleks mieszkalny położony w malowniczym regionie przybrzeżnym Boğaz na wschodnim wybrzeżu Cypru Północnego.

Kompleks położony jest zaledwie 250 metrów od morza, co pozwala mieszkańcom cieszyć się śródziemnomorskim stylu życia każdego dnia.

Jedną z kluczowych zalet lokalizacji jest brak wznoszących się budynków między kompleksem a morzem, co oznacza, że wiele apartamentów oferuje piękne widoki na morze.

-

🏢 O kompleksie

Abelia Residence składa się z 6 bloków mieszkalnych od 10 do 14 pięter, co sprawia, że jest jednym z najbardziej znaczących zmian w okolicy.

Projekt oferuje szeroką gamę typów apartamentów:

• studia
• 1-pokojowe apartamenty (1 + 1)
• 2-pokojowe apartamenty (2 + 1)
• 3-pokojowe apartamenty (3 + 1)
• 3-pokojowe apartamenty dwupoziomowe

Ta różnorodność układów sprawia, że kompleks nadaje się do stałego życia, domów wypoczynkowych lub możliwości inwestycyjnych.

-

🏝 Korzyści

Mieszkańcy mogą korzystać z wielu udogodnień bezpłatnie:

🏊 odkryty basen
🏊 kryty basen
🏋️ sala gimnastyczna
Sauna
Hammam turecki

Wszystkie obiekty znajdują się w kompleksie i są dostępne przez cały rok.

-

📍 Lokalizacja

Obszar Boğaz znany jest ze spokojnej atmosfery przybrzeżnej i pięknej przyrody.

W pobliżu znajdziesz:

🛒 supermarket w odległości spaceru
🍽 malownicze nadmorskie restauracje
🚶 obszary promenady i spacerów
🏖 piaszczyste plaże

Boğaz jest uroczą nadmorską wioską, która oferuje spokojne śródziemnomorskie życie blisko morza.

Abelia Residence oferuje idealne połączenie widokiem na morze, nowoczesny komfort i relaksujący śródziemnomorski styl życia ☀️🌊

Lokalizacja na mapie

Bogazi, Cypr Północny

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Olea Cyprus
Lefkoniko, Cypr Północny
od
$104,399
Dzielnica mieszkaniowa Sunny Hill
Agios Amvrosios, Cypr Północny
od
$170,983
Dzielnica mieszkaniowa Lilium Park
Agios Sergios, Cypr Północny
od
$177,315
Dzielnica mieszkaniowa Phuket
Akanthou, Cypr Północny
od
$173,136
Apartamentowiec Çanakkale Apartments
Gazimagusa Belediyesi, Cypr Północny
od
$104,247
VAT
Państwo przegląda
Kompleks mieszkalny Abelia Residence
Bogazi, Cypr Północny
od
$69,865
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek Pokaż kontakty
Inne kompleksy
Apartamentowiec Dormix
Apartamentowiec Dormix
Apartamentowiec Dormix
Apartamentowiec Dormix
Apartamentowiec Dormix
Pokaż wszystko Apartamentowiec Dormix
Apartamentowiec Dormix
Gazimagusa Belediyesi, Cypr Północny
od
$130,179
VAT
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2027
Liczba kondygnacji 5
Boutique Residential Opportunity in FamagustaDormix to ekskluzywny rozwój mieszkaniowy, łączący nowoczesną architekturę, efektywne układy i doskonałą lokalizację strategiczną.Projekt składa się tylko z 17 jednostek:16 stylowe 2 + 1 apartamenty (75 m ² każdy)1 wspaniały apartament 3 + 1 (200 …
Agencja
THE HUB PROPERTY LTD
Zostaw prośbę
Pokaż kontakty
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
THE HUB PROPERTY LTD
Języki komunikacji
English, Русский, Polski, Türkçe
Telegram Napisz w Telegram
Zespół mieszkaniowy Umeblowany apartament 2+1 z widokiem na morze w kompleksie Grand Sapphire Resort.
Zespół mieszkaniowy Umeblowany apartament 2+1 z widokiem na morze w kompleksie Grand Sapphire Resort.
Zespół mieszkaniowy Umeblowany apartament 2+1 z widokiem na morze w kompleksie Grand Sapphire Resort.
Zespół mieszkaniowy Umeblowany apartament 2+1 z widokiem na morze w kompleksie Grand Sapphire Resort.
Zespół mieszkaniowy Umeblowany apartament 2+1 z widokiem na morze w kompleksie Grand Sapphire Resort.
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Umeblowany apartament 2+1 z widokiem na morze w kompleksie Grand Sapphire Resort.
Zespół mieszkaniowy Umeblowany apartament 2+1 z widokiem na morze w kompleksie Grand Sapphire Resort.
Trikomo, Cypr Północny
od
$303,111
Opcje wykończenia Gotowe
Ten projekt otrzymał prestiżowe nagrody Property NC Awards! Umeblowany apartament z dwiema sypialniami (2+1) o powierzchni 147 m² z widokiem na morze w prestiżowym kompleksie mieszkalnym z 5* hotelem i kasynem, 600 metrów od Long Beach - Grand Sapphire Resort. Mieszkanie jest w pełni u…
Agencja
Smart Home
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy Sky Deluxia Life
Zespół mieszkaniowy Sky Deluxia Life
Zespół mieszkaniowy Sky Deluxia Life
Zespół mieszkaniowy Sky Deluxia Life
Zespół mieszkaniowy Sky Deluxia Life
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Sky Deluxia Life
Zespół mieszkaniowy Sky Deluxia Life
Trikomo, Cypr Północny
od
$184,551
VAT
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 18
Powierzchnia 47 m²
1 obiekt nieruchomości 1
Styl życia na Long Beach 🌊Sky Deluxia Life to nowoczesny rozwój w dużej skali, położony w samym centrum Iskele Long Beach. Projekt zintegrowany ze wspaniałym krajobrazem przybrzeżnym oferuje prawdziwy czterosezonowy świąteczny styl życia - nie tylko dom, ale sposób na życie.Kompleks położony…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
47.0
103,454
Agencja
THE HUB PROPERTY LTD
Zostaw prośbę
Pokaż kontakty
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
THE HUB PROPERTY LTD
Języki komunikacji
English, Русский, Polski, Türkçe
Telegram Napisz w Telegram
Realting.com
Udać się