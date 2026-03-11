Kompleks mieszkalny Abelia Residence

Abelia Residence - nowoczesne wybrzeże w Boğaz 🌊

Abelia Residence to kompleks mieszkalny położony w malowniczym regionie przybrzeżnym Boğaz na wschodnim wybrzeżu Cypru Północnego.

Kompleks położony jest zaledwie 250 metrów od morza, co pozwala mieszkańcom cieszyć się śródziemnomorskim stylu życia każdego dnia.

Jedną z kluczowych zalet lokalizacji jest brak wznoszących się budynków między kompleksem a morzem, co oznacza, że wiele apartamentów oferuje piękne widoki na morze.

-

🏢 O kompleksie

Abelia Residence składa się z 6 bloków mieszkalnych od 10 do 14 pięter, co sprawia, że jest jednym z najbardziej znaczących zmian w okolicy.

Projekt oferuje szeroką gamę typów apartamentów:

• studia

• 1-pokojowe apartamenty (1 + 1)

• 2-pokojowe apartamenty (2 + 1)

• 3-pokojowe apartamenty (3 + 1)

• 3-pokojowe apartamenty dwupoziomowe

Ta różnorodność układów sprawia, że kompleks nadaje się do stałego życia, domów wypoczynkowych lub możliwości inwestycyjnych.

-

🏝 Korzyści

Mieszkańcy mogą korzystać z wielu udogodnień bezpłatnie:

🏊 odkryty basen

🏊 kryty basen

🏋️ sala gimnastyczna

Sauna

Hammam turecki

Wszystkie obiekty znajdują się w kompleksie i są dostępne przez cały rok.

-

📍 Lokalizacja

Obszar Boğaz znany jest ze spokojnej atmosfery przybrzeżnej i pięknej przyrody.

W pobliżu znajdziesz:

🛒 supermarket w odległości spaceru

🍽 malownicze nadmorskie restauracje

🚶 obszary promenady i spacerów

🏖 piaszczyste plaże

Boğaz jest uroczą nadmorską wioską, która oferuje spokojne śródziemnomorskie życie blisko morza.

Abelia Residence oferuje idealne połączenie widokiem na morze, nowoczesny komfort i relaksujący śródziemnomorski styl życia ☀️🌊