Kompleks mieszkalny Abelia Residence

Abelia Residence - nowoczesne wybrzeże w Boğaz 🌊
Abelia Residence to kompleks mieszkalny położony w malowniczym regionie przybrzeżnym Boğaz na wschodnim wybrzeżu Cypru Północnego.
Kompleks położony jest zaledwie 250 metrów od morza, co pozwala mieszkańcom cieszyć się śródziemnomorskim stylu życia każdego dnia.
Jedną z kluczowych zalet lokalizacji jest brak wznoszących się budynków między kompleksem a morzem, co oznacza, że wiele apartamentów oferuje piękne widoki na morze.
-
🏢 O kompleksie
Abelia Residence składa się z 6 bloków mieszkalnych od 10 do 14 pięter, co sprawia, że jest jednym z najbardziej znaczących zmian w okolicy.
Projekt oferuje szeroką gamę typów apartamentów:
• studia
• 1-pokojowe apartamenty (1 + 1)
• 2-pokojowe apartamenty (2 + 1)
• 3-pokojowe apartamenty (3 + 1)
• 3-pokojowe apartamenty dwupoziomowe
Ta różnorodność układów sprawia, że kompleks nadaje się do stałego życia, domów wypoczynkowych lub możliwości inwestycyjnych.
-
🏝 Korzyści
Mieszkańcy mogą korzystać z wielu udogodnień bezpłatnie:
🏊 odkryty basen
🏊 kryty basen
🏋️ sala gimnastyczna
Sauna
Hammam turecki
Wszystkie obiekty znajdują się w kompleksie i są dostępne przez cały rok.
-
📍 Lokalizacja
Obszar Boğaz znany jest ze spokojnej atmosfery przybrzeżnej i pięknej przyrody.
W pobliżu znajdziesz:
🛒 supermarket w odległości spaceru
🍽 malownicze nadmorskie restauracje
🚶 obszary promenady i spacerów
🏖 piaszczyste plaże
Boğaz jest uroczą nadmorską wioską, która oferuje spokojne śródziemnomorskie życie blisko morza.
Abelia Residence oferuje idealne połączenie widokiem na morze, nowoczesny komfort i relaksujący śródziemnomorski styl życia ☀️🌊