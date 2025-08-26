Kompleks mieszkalny Umeblowane studio w kompleksie Royal Sun.

Możliwość obejrzenia interesującego Państwa apartamentu online i zakupu na odległość!

Umeblowane studio o powierzchni 42 m² z balkonem o powierzchni 7 m², położone 600 metrów od piaszczystej plaży „Long Beach” w kompleksie Royal Sun Residence.

„Long Beach” to udana inwestycja i okazja do zamieszkania w jednym z najpiękniejszych miejsc na Cyprze. W tym projekcie zadbano o Państwa komfort. Inwestycja powstanie na działce o powierzchni 70 hektarów, 5 minut spacerem od morza.

Główne cechy:

Przestronny salon

W pełni wyposażona łazienka

Kuchnia z wbudowanymi szafami

Panele słoneczne i elektryczny podgrzewacz wody

Podwójne szyby

Płytki ceramiczne na podłodze i w łazienkach

Oddzielne miejsce parkingowe

Infrastruktura:

Wypożyczalnia samochodów

Trzy wspólne baseny

Park wodny

Plac zabaw dla dzieci

Boisko sportowe

Miejsce do grillowania

Klub jeździecki

Centrum SPA

Salon kosmetyczny

Sala fitness

Restauracja

Sklep

Przy zakupie tego apartamentu - rejestracja pozwolenia na pobyt, założenie konta bankowego, prawo jazdy i ubezpieczenie zdrowotne na Cyprze Północnym dla całej rodziny w prezencie od firmy!