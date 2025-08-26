  1. Realting.com
Kompleks mieszkalny Umeblowane studio w kompleksie Royal Sun.

Trikomo, Cypr Północny
od
$70,101
9
ID: 27494
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 26.08.2025

Lokalizacja

  • Kraj
    Cypr Północny
  • Okolica
    İskele District
  • Miasto
    Iskele Belediyesi
  • Miasteczko
    Trikomo

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Klasa
    Klasa
    Klasa biznesowa
  • Opcje wykończenia
    Opcje wykończenia
    Gotowe

Szczegóły wnętrza

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen
  • Siłownia
  • Teren zamknięty
  • Winda

Dodatkowo

  • Wycieczka online
  • Udzielenie zezwolenia na pobyt
  • Transakcja zdalna

O kompleksie

Możliwość obejrzenia interesującego Państwa apartamentu online i zakupu na odległość!

Umeblowane studio o powierzchni 42 m² z balkonem o powierzchni 7 m², położone 600 metrów od piaszczystej plaży „Long Beach” w kompleksie Royal Sun Residence.

„Long Beach” to udana inwestycja i okazja do zamieszkania w jednym z najpiękniejszych miejsc na Cyprze. W tym projekcie zadbano o Państwa komfort. Inwestycja powstanie na działce o powierzchni 70 hektarów, 5 minut spacerem od morza.

Główne cechy:

  • Przestronny salon
  • W pełni wyposażona łazienka
  • Kuchnia z wbudowanymi szafami
  • Panele słoneczne i elektryczny podgrzewacz wody
  • Podwójne szyby
  • Płytki ceramiczne na podłodze i w łazienkach
  • Oddzielne miejsce parkingowe

Infrastruktura:

  • Wypożyczalnia samochodów
  • Trzy wspólne baseny
  • Park wodny
  • Plac zabaw dla dzieci
  • Boisko sportowe
  • Miejsce do grillowania
  • Klub jeździecki
  • Centrum SPA
  • Salon kosmetyczny
  • Sala fitness
  • Restauracja
  • Sklep

Przy zakupie tego apartamentu - rejestracja pozwolenia na pobyt, założenie konta bankowego, prawo jazdy i ubezpieczenie zdrowotne na Cyprze Północnym dla całej rodziny w prezencie od firmy!

Lokalizacja na mapie

Trikomo, Cypr Północny

