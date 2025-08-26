Kompleks mieszkalny Umeblowane studio w kompleksie Royal Sun.

Możliwość obejrzenia interesującego Państwa apartamentu online i zakupu na odległość!
Umeblowane studio o powierzchni 42 m² z balkonem o powierzchni 7 m², położone 600 metrów od piaszczystej plaży „Long Beach” w kompleksie Royal Sun Residence.
„Long Beach” to udana inwestycja i okazja do zamieszkania w jednym z najpiękniejszych miejsc na Cyprze. W tym projekcie zadbano o Państwa komfort. Inwestycja powstanie na działce o powierzchni 70 hektarów, 5 minut spacerem od morza.
Główne cechy:
Infrastruktura:
Przy zakupie tego apartamentu - rejestracja pozwolenia na pobyt, założenie konta bankowego, prawo jazdy i ubezpieczenie zdrowotne na Cyprze Północnym dla całej rodziny w prezencie od firmy!