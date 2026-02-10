Kompleks mieszkalny Velaris

Velaris - harmonia stylu, komfortu i resort życia 🌿✨
Velaris to nowoczesny projekt o niskim wzroście położony zaledwie 700 metrów od morza, przeznaczony do komfortowego życia i relaksu w atmosferze spokoju i komfortu 🌊
Idealne miejsce dla tych, którzy cenią sobie równowagę między naturą, rozwiniętą infrastrukturą i wysoką jakością życia.
Ścieżki rowerowe, mariny, plaże i barbecue są w pobliżu, wraz ze wszystkim, co potrzebne do codziennego życia:
Złożona infrastruktura
Velaris oferuje szeroki wachlarz przestrzeni i usług publicznych, tworząc prawdziwy resort czuć 🌴
Apartamenty Velaris
Apartamenty są zaprojektowane z uwzględnieniem funkcjonalności, estetyki i komfortu ✨
Każdy szczegół został przemyślany na wygodne i stylowe życie:
Velaris Villas
Wille są zaprojektowane we współczesnym stylu z wykorzystaniem materiałów premium i wysokiej jakości wykończenia 🏡
Doskonałe połączenie eleganckiego wzornictwa i praktycznych rozwiązań:
O projekcie
📐 Całkowita powierzchnia projektu: 23 000 m ²
🏡 W sumie 85 rezydencji gwarantuje intymność i prywatność
Projekt obejmuje:
• 13 willi
• 36 2 + 1 apartamenty z prywatnych ogrodów
• 36 1 + 1 apartamenty z prywatnym tarasem na dachu
💦 3 baseny o łącznej powierzchni 1000 m ²
🚗 100 miejsc parkingowych
💆 Salony piękności, restauracje, sala gimnastyczna, sauny i obszary dla dzieci
Velaris to przestrzeń, gdzie komfort, styl i atmosfera kurortu łączą. zjednoczyć się w jednym stylu życia 🌊🌿
Idealny zarówno dla stałego zamieszkania, jak i inwestycji o wysokim potencjale wynajmu 💼💎