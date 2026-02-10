  1. Realting.com
  2. Cypr Północny
  3. Iskele Belediyesi
  4. Kompleks mieszkalny Velaris

Kompleks mieszkalny Velaris

Bogazi, Cypr Północny
od
$196,318
VAT
BTC
2.3351633
ETH
122.3958918
USDT
194 096.5450420


;
16
ID: 33313
Data aktualizacji: 10.02.2026

Lokalizacja

  • Kraj
    Cypr Północny
  • Okolica
    İskele District
  • Miasto
    Iskele Belediyesi
  • Wioska
    Bogazi

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    2026
  • Opcje wykończenia
    Opcje wykończenia
    Gotowe
  • Liczba kondygnacji
    Liczba kondygnacji
    2

Szczegóły wnętrza

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen
  • Siłownia

Dodatkowo

O kompleksie

Velaris - harmonia stylu, komfortu i resort życia 🌿✨

Velaris to nowoczesny projekt o niskim wzroście położony zaledwie 700 metrów od morza, przeznaczony do komfortowego życia i relaksu w atmosferze spokoju i komfortu 🌊
Idealne miejsce dla tych, którzy cenią sobie równowagę między naturą, rozwiniętą infrastrukturą i wysoką jakością życia.

Ścieżki rowerowe, mariny, plaże i barbecue są w pobliżu, wraz ze wszystkim, co potrzebne do codziennego życia:

  • 🏫 Szkoły i przedszkola
  • 🎓 Uniwersytety
  • 🍽 Restauracje i kawiarnie
  • 🛍 Sklepy i kraty
  • 🎢 Parki wodne i tętniące życiem nocne

Złożona infrastruktura

Velaris oferuje szeroki wachlarz przestrzeni i usług publicznych, tworząc prawdziwy resort czuć 🌴

  • 🍽 Restauracja i kawiarnia
  • 🏊‍♂️ Wspólne baseny i zjeżdżalnia dla dzieci
  • Uzasadnienie Duży obszar szachów i plac zabaw dla dzieci
  • 🏋️‍♀️ Kryty siłownia i pola sportowe
  • Hammam turecki i sauna
  • 🚗 Parking dla mieszkańców i gości
  • 🛴 Wynajem skuterów elektrycznych
  • 🛡 24-godzinna ochrona i generator

Apartamenty Velaris

Apartamenty są zaprojektowane z uwzględnieniem funkcjonalności, estetyki i komfortu ✨
Każdy szczegół został przemyślany na wygodne i stylowe życie:

  • ✔ Podłogi ceramiczne
  • ✔ Budynek - w prysznicach
  • ✔ Prywatne tarasy dachowe dla 1 + 1 apartamenty 🌅
  • ✔ Ogrody na 2 + 1 apartamenty 🌿
  • ✔ Granitowe blaty w kuchni
  • ✔ Ogrzewanie podłogowe
  • ✔ Naturalne materiały wykończeniowe (drewno i kamień)
  • ✔ Built- in szafy w sypialniach
  • ✔ Zakryte systemy chłodzenia sufitu
  • ✔ Oszklenie podwójne

Velaris Villas

Wille są zaprojektowane we współczesnym stylu z wykorzystaniem materiałów premium i wysokiej jakości wykończenia 🏡
Doskonałe połączenie eleganckiego wzornictwa i praktycznych rozwiązań:

  • ✔ Przestronne układy
  • ✔ Podłogi ceramiczne
  • ✔ Budynek - w prysznicach
  • ✔ Tarasy na najwyższym poziomie
  • ✔ Granitowe powierzchnie kuchenne
  • ✔ Podgrzewane podłogi
  • ✔ Drewno naturalne i kamienie
  • ✔ Built- in szafy w pokojach
  • ✔ Zakryte układy chłodzenia
  • ✔ Podwójne okna panoramiczne
  • ✔ Wysokiej jakości hydraulika i armatura

O projekcie

📐 Całkowita powierzchnia projektu: 23 000 m ²
🏡 W sumie 85 rezydencji gwarantuje intymność i prywatność

Projekt obejmuje:
• 13 willi
• 36 2 + 1 apartamenty z prywatnych ogrodów
• 36 1 + 1 apartamenty z prywatnym tarasem na dachu

💦 3 baseny o łącznej powierzchni 1000 m ²
🚗 100 miejsc parkingowych
💆 Salony piękności, restauracje, sala gimnastyczna, sauny i obszary dla dzieci

Velaris to przestrzeń, gdzie komfort, styl i atmosfera kurortu łączą. zjednoczyć się w jednym stylu życia 🌊🌿
Idealny zarówno dla stałego zamieszkania, jak i inwestycji o wysokim potencjale wynajmu 💼💎

Lokalizacja na mapie

Bogazi, Cypr Północny

