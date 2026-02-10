Kompleks mieszkalny Velaris

Velaris - harmonia stylu, komfortu i resort życia 🌿✨

Velaris to nowoczesny projekt o niskim wzroście położony zaledwie 700 metrów od morza, przeznaczony do komfortowego życia i relaksu w atmosferze spokoju i komfortu 🌊

Idealne miejsce dla tych, którzy cenią sobie równowagę między naturą, rozwiniętą infrastrukturą i wysoką jakością życia.

Ścieżki rowerowe, mariny, plaże i barbecue są w pobliżu, wraz ze wszystkim, co potrzebne do codziennego życia:

🏫 Szkoły i przedszkola

🎓 Uniwersytety

🍽 Restauracje i kawiarnie

🛍 Sklepy i kraty

🎢 Parki wodne i tętniące życiem nocne

Złożona infrastruktura

Velaris oferuje szeroki wachlarz przestrzeni i usług publicznych, tworząc prawdziwy resort czuć 🌴

🍽 Restauracja i kawiarnia

🏊‍♂️ Wspólne baseny i zjeżdżalnia dla dzieci

Uzasadnienie Duży obszar szachów i plac zabaw dla dzieci

🏋️‍♀️ Kryty siłownia i pola sportowe

Hammam turecki i sauna

🚗 Parking dla mieszkańców i gości

🛴 Wynajem skuterów elektrycznych

🛡 24-godzinna ochrona i generator

Apartamenty Velaris

Apartamenty są zaprojektowane z uwzględnieniem funkcjonalności, estetyki i komfortu ✨

Każdy szczegół został przemyślany na wygodne i stylowe życie:

✔ Podłogi ceramiczne

✔ Budynek - w prysznicach

✔ Prywatne tarasy dachowe dla 1 + 1 apartamenty 🌅

✔ Ogrody na 2 + 1 apartamenty 🌿

✔ Granitowe blaty w kuchni

✔ Ogrzewanie podłogowe

✔ Naturalne materiały wykończeniowe (drewno i kamień)

✔ Built- in szafy w sypialniach

✔ Zakryte systemy chłodzenia sufitu

✔ Oszklenie podwójne

Velaris Villas

Wille są zaprojektowane we współczesnym stylu z wykorzystaniem materiałów premium i wysokiej jakości wykończenia 🏡

Doskonałe połączenie eleganckiego wzornictwa i praktycznych rozwiązań:

✔ Przestronne układy

✔ Podłogi ceramiczne

✔ Budynek - w prysznicach

✔ Tarasy na najwyższym poziomie

✔ Granitowe powierzchnie kuchenne

✔ Podgrzewane podłogi

✔ Drewno naturalne i kamienie

✔ Built- in szafy w pokojach

✔ Zakryte układy chłodzenia

✔ Podwójne okna panoramiczne

✔ Wysokiej jakości hydraulika i armatura

O projekcie

📐 Całkowita powierzchnia projektu: 23 000 m ²

🏡 W sumie 85 rezydencji gwarantuje intymność i prywatność

Projekt obejmuje:

• 13 willi

• 36 2 + 1 apartamenty z prywatnych ogrodów

• 36 1 + 1 apartamenty z prywatnym tarasem na dachu

💦 3 baseny o łącznej powierzchni 1000 m ²

🚗 100 miejsc parkingowych

💆 Salony piękności, restauracje, sala gimnastyczna, sauny i obszary dla dzieci

Velaris to przestrzeń, gdzie komfort, styl i atmosfera kurortu łączą. zjednoczyć się w jednym stylu życia 🌊🌿

Idealny zarówno dla stałego zamieszkania, jak i inwestycji o wysokim potencjale wynajmu 💼💎