Kompleks mieszkalny Umeblowane studio w kompleksie SPA Abelia Residence z widokiem na morze.

Bogazi, Cypr Północny
od
$95,714
* Cena ma charakter poglądowy
i jest zgodna z kursem wymiany 16.04.2025
;
9
Zostawić wniosek
ID: 27498
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 26.08.2025

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Cypr Północny
  • Okolica
    İskele District
  • Miasto
    Iskele Belediyesi
  • Wioska
    Bogazi

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Klasa
    Klasa
    Klasa biznesowa
  • Opcje wykończenia
    Opcje wykończenia
    Gotowe

Szczegóły wnętrza

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen
  • Siłownia
  • Teren zamknięty
  • Winda

Dodatkowo

  • Firma zarządzająca
  • Wycieczka online
  • Udzielenie zezwolenia na pobyt
  • Transakcja zdalna

O kompleksie

Możliwość obejrzenia interesującego Państwa apartamentu online i zakupu na odległość!

Umeblowane studio (0+1) o powierzchni 44 m² z balkonem z bezpośrednim widokiem na morze.

Osiedle zamknięte, z pełnym wyposażeniem, położone 200 metrów od morza w dzielnicy Boaz, 10 km od miasta Famagusta. Obok kompleksu znajduje się sklep Lemar, a 7 km od wioski znajduje się centrum turystyczne Bafra ze słynnymi pięciogwiazdkowymi hotelami: Noah's Ark Deluxe, Limak, Concorde i Kaya Artemis.

Meble i wyposażenie wliczone w cenę!

Infrastruktura:

  • Basen zewnętrzny
  • Basen kryty
  • Baseny dla dzieci
  • Plac zabaw dla dzieci
  • Kawiarnia
  • Sala fitness
  • Kort tenisowy
  • Boisko do koszykówki
  • Gabinet masażu
  • Sauna
  • Supermarket
  • Parking

Przy zakupie tego apartamentu – rejestracja pozwolenia na pobyt, konto bankowe, prawo jazdy i ubezpieczenie zdrowotne na Cyprze Północnym dla całej rodziny w prezencie od firmy!

Lokalizacja na mapie

Bogazi, Cypr Północny

