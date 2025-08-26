Kompleks mieszkalny Umeblowane studio w kompleksie SPA Abelia Residence z widokiem na morze.

Możliwość obejrzenia interesującego Państwa apartamentu online i zakupu na odległość!

Umeblowane studio (0+1) o powierzchni 44 m² z balkonem z bezpośrednim widokiem na morze.

Osiedle zamknięte, z pełnym wyposażeniem, położone 200 metrów od morza w dzielnicy Boaz, 10 km od miasta Famagusta. Obok kompleksu znajduje się sklep Lemar, a 7 km od wioski znajduje się centrum turystyczne Bafra ze słynnymi pięciogwiazdkowymi hotelami: Noah's Ark Deluxe, Limak, Concorde i Kaya Artemis.

Meble i wyposażenie wliczone w cenę!

Infrastruktura:

Basen zewnętrzny

Basen kryty

Baseny dla dzieci

Plac zabaw dla dzieci

Kawiarnia

Sala fitness

Kort tenisowy

Boisko do koszykówki

Gabinet masażu

Sauna

Supermarket

Parking

Przy zakupie tego apartamentu – rejestracja pozwolenia na pobyt, konto bankowe, prawo jazdy i ubezpieczenie zdrowotne na Cyprze Północnym dla całej rodziny w prezencie od firmy!