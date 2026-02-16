Kompleks mieszkalny Aquamarine Boğaz Mansions

Panoramiczny przybrzeżne życie nad Morzem Śródziemnym 🌊
Aquamarine Boğaz Mansions to ekskluzywna kolekcja 43 malowniczych rezydencji o niskim wzniesieniu, oferująca zapierające dech w piersiach panoramiczne widoki na Morze Śródziemne i okoliczne góry.
Położony zaledwie 600 metrów od pierwotnego wschodniego wybrzeża promenady, projekt ten zapewnia zagwarantowany tytuł freehold, zapewniając bezpieczne i spokojne życie nad morzem.
Ciesz 365 dni letniej atmosfery, piaszczyste złote plaże i ciepłe wody śródziemnomorskie zaledwie pięć minut od hotelu. Obszar jest znany ze swojej prestiżowej społeczności, wysoki status dzielnicy, i przyjazne dla rodziny środowisko.
Dobre restauracje rybne i uroczy port z łodzi rybackich znajdują się w odległości spaceru.
Witamy w jednym z najbardziej wysuniętych miejsc w Boğaz.
-
📍 Dostępność
Promenada - 5 minut spacerem
Restauracje - 3 minuty spacerem
Eastern Mediterranean University - 15 minut jazdy
Doğa College - 15 minut jazdy
Famagusta - 15 minut jazdy
Doskonała równowaga spokoju nad morzem i wygody miejskiej.
-
🏡 Rodzaje własności
3 + 1 Odłączone wille
Powierzchnia zamknięta: 205 m2
Wielkość działki: 320- 425 m2
3 + 1 Wille półoddzielone
Powierzchnia zamknięta: 161 m2
Wielkość działki: 395- 430 m2
4 + 1 Mansions
Obszar zamknięty: 242- 265 m2
Główny taras: 100- 120 m2
Wielkość działki: 415- 575 m2
1 + 1 + 2 + 1 Apartamenty
1 + 1 - 60 m2
2 + 1 - 82 m2
Wszystkie apartamenty na parterze obejmują prywatne obszary ogrodowe.
Na parterze znajdują się prywatne tarasy na dachu z pełnym panoramicznym widokiem na morze 🌅
-
Aquamarine Boğaz Mansions reprezentuje wyrafinowane życie na wybrzeżu - łącząc prywatność, luksus i długoterminową wartość w jednym z najbardziej pożądanych obszarów nadmorskich Północnego Cypru.