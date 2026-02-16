  1. Realting.com
  2. Cypr Północny
  3. Iskele Belediyesi
  4. Kompleks mieszkalny Aquamarine Boğaz Mansions

Kompleks mieszkalny Aquamarine Boğaz Mansions

Bogazi, Cypr Północny
od
$211,591
VAT
BTC
2.5168271
ETH
131.9176695
USDT
209 196.2687047
* Cena ma charakter poglądowy
i jest zgodna z kursem wymiany 16.04.2025
;
11
Zostawić wniosek
Pokaż kontakty
ID: 33356
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 16.02.2026

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Cypr Północny
  • Okolica
    İskele District
  • Miasto
    Iskele Belediyesi
  • Wioska
    Bogazi

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    2026
  • Opcje wykończenia
    Opcje wykończenia
    Gotowe
  • Liczba kondygnacji
    Liczba kondygnacji
    2

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen

Dodatkowo

  • Wycieczka online
  • Udzielenie zezwolenia na pobyt
  • Transakcja zdalna

O kompleksie

Przeniesienie
Pokaż oryginał
English English
Русский Русский

Panoramiczny przybrzeżne życie nad Morzem Śródziemnym 🌊

Aquamarine Boğaz Mansions to ekskluzywna kolekcja 43 malowniczych rezydencji o niskim wzniesieniu, oferująca zapierające dech w piersiach panoramiczne widoki na Morze Śródziemne i okoliczne góry.

Położony zaledwie 600 metrów od pierwotnego wschodniego wybrzeża promenady, projekt ten zapewnia zagwarantowany tytuł freehold, zapewniając bezpieczne i spokojne życie nad morzem.

Ciesz 365 dni letniej atmosfery, piaszczyste złote plaże i ciepłe wody śródziemnomorskie zaledwie pięć minut od hotelu. Obszar jest znany ze swojej prestiżowej społeczności, wysoki status dzielnicy, i przyjazne dla rodziny środowisko.

Dobre restauracje rybne i uroczy port z łodzi rybackich znajdują się w odległości spaceru.

Witamy w jednym z najbardziej wysuniętych miejsc w Boğaz.

-

📍 Dostępność

  • Promenada - 5 minut spacerem

  • Restauracje - 3 minuty spacerem

  • Eastern Mediterranean University - 15 minut jazdy

  • Doğa College - 15 minut jazdy

  • Famagusta - 15 minut jazdy

Doskonała równowaga spokoju nad morzem i wygody miejskiej.

-

🏡 Rodzaje własności

3 + 1 Odłączone wille

  • Powierzchnia zamknięta: 205 m2

  • Wielkość działki: 320- 425 m2

3 + 1 Wille półoddzielone

  • Powierzchnia zamknięta: 161 m2

  • Wielkość działki: 395- 430 m2

4 + 1 Mansions

  • Obszar zamknięty: 242- 265 m2

  • Główny taras: 100- 120 m2

  • Wielkość działki: 415- 575 m2

1 + 1 + 2 + 1 Apartamenty

  • 1 + 1 - 60 m2

  • 2 + 1 - 82 m2

Wszystkie apartamenty na parterze obejmują prywatne obszary ogrodowe.
Na parterze znajdują się prywatne tarasy na dachu z pełnym panoramicznym widokiem na morze 🌅

-

Aquamarine Boğaz Mansions reprezentuje wyrafinowane życie na wybrzeżu - łącząc prywatność, luksus i długoterminową wartość w jednym z najbardziej pożądanych obszarów nadmorskich Północnego Cypru.

Lokalizacja na mapie

Bogazi, Cypr Północny

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Zespół mieszkaniowy ORCHARD - ROSKOShNYY OAZIS V SERDCE SEVERNOGO KIPRA
Agios Sergios, Cypr Północny
od
$157,958
Dzielnica mieszkaniowa Venice
Spathariko, Cypr Północny
od
$107,656
Zespół mieszkaniowy GRAND SAPPHIRE BLU - Simvol Elegantnosti i Roskoshi
Trikomo, Cypr Północny
od
$147,868
Dzielnica mieszkaniowa Sun Tower
Trikomo, Cypr Północny
od
$146,162
Zespół mieszkaniowy Umeblowany apartament 2+1 z widokiem na morze w kompleksie Grand Sapphire Resort.
Trikomo, Cypr Północny
od
$303,111
Państwo przegląda
Kompleks mieszkalny Aquamarine Boğaz Mansions
Bogazi, Cypr Północny
od
$211,591
VAT
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek Pokaż kontakty
Inne kompleksy
Zespół mieszkaniowy Caesar Blue
Zespół mieszkaniowy Caesar Blue
Zespół mieszkaniowy Caesar Blue
Zespół mieszkaniowy Caesar Blue
Zespół mieszkaniowy Caesar Blue
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Caesar Blue
Zespół mieszkaniowy Caesar Blue
Gastria, Cypr Północny
od
$186,976
Rok realizacji 2025
Cezar Blue to nowoczesny kompleks mieszkalny położony w malowniczym zakątku Północnego Cypru, zaprojektowany i zbudowany wyłącznie przez Afik Group.Cezar Blue znajduje się obok piaszczystej plaży na wybrzeżu Morza Śródziemnego. W pełni wyposażone mieszkanie otoczone pachnącymi ogrodami i Aqu…
Agencja
THE HUB PROPERTY LTD
Zostaw prośbę
Pokaż kontakty
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
THE HUB PROPERTY LTD
Języki komunikacji
English, Русский, Polski, Türkçe
Telegram Napisz w Telegram
Dzielnica mieszkaniowa Green Diamond Tower City
Dzielnica mieszkaniowa Green Diamond Tower City
Patriki, Cypr Północny
od
$107,656
Rok realizacji 2026
Agencja
GP real estate
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy L'Plage
Zespół mieszkaniowy L'Plage
Zespół mieszkaniowy L'Plage
Zespół mieszkaniowy L'Plage
Zespół mieszkaniowy L'Plage
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy L'Plage
Zespół mieszkaniowy L'Plage
Girne Belediyesi, Cypr Północny
od
$1,14M
Agencja
THE HUB PROPERTY LTD
Zostaw prośbę
Pokaż kontakty
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
THE HUB PROPERTY LTD
Języki komunikacji
English, Русский, Polski, Türkçe
Telegram Napisz w Telegram
Realting.com
Udać się