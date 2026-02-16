Kompleks mieszkalny Aquamarine Boğaz Mansions

Panoramiczny przybrzeżne życie nad Morzem Śródziemnym 🌊

Aquamarine Boğaz Mansions to ekskluzywna kolekcja 43 malowniczych rezydencji o niskim wzniesieniu, oferująca zapierające dech w piersiach panoramiczne widoki na Morze Śródziemne i okoliczne góry.

Położony zaledwie 600 metrów od pierwotnego wschodniego wybrzeża promenady, projekt ten zapewnia zagwarantowany tytuł freehold, zapewniając bezpieczne i spokojne życie nad morzem.

Ciesz 365 dni letniej atmosfery, piaszczyste złote plaże i ciepłe wody śródziemnomorskie zaledwie pięć minut od hotelu. Obszar jest znany ze swojej prestiżowej społeczności, wysoki status dzielnicy, i przyjazne dla rodziny środowisko.

Dobre restauracje rybne i uroczy port z łodzi rybackich znajdują się w odległości spaceru.

Witamy w jednym z najbardziej wysuniętych miejsc w Boğaz.

-

📍 Dostępność

Promenada - 5 minut spacerem

Restauracje - 3 minuty spacerem

Eastern Mediterranean University - 15 minut jazdy

Doğa College - 15 minut jazdy

Famagusta - 15 minut jazdy

Doskonała równowaga spokoju nad morzem i wygody miejskiej.

-

🏡 Rodzaje własności

3 + 1 Odłączone wille

Powierzchnia zamknięta: 205 m2

Wielkość działki: 320- 425 m2

3 + 1 Wille półoddzielone

Powierzchnia zamknięta: 161 m2

Wielkość działki: 395- 430 m2

4 + 1 Mansions

Obszar zamknięty: 242- 265 m2

Główny taras: 100- 120 m2

Wielkość działki: 415- 575 m2

1 + 1 + 2 + 1 Apartamenty

1 + 1 - 60 m2

2 + 1 - 82 m2

Wszystkie apartamenty na parterze obejmują prywatne obszary ogrodowe.

Na parterze znajdują się prywatne tarasy na dachu z pełnym panoramicznym widokiem na morze 🌅

-

Aquamarine Boğaz Mansions reprezentuje wyrafinowane życie na wybrzeżu - łącząc prywatność, luksus i długoterminową wartość w jednym z najbardziej pożądanych obszarów nadmorskich Północnego Cypru.