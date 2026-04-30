Kompleks mieszkalny Edelweiss Holiday Residence

Trikomo, Cypr Północny
$129,053
* Cena ma charakter poglądowy
i jest zgodna z kursem wymiany 16.04.2025
ID: 35322
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 22.04.2026

Lokalizacja

  • Kraj
    Cypr Północny
  • Okolica
    İskele District
  • Miasto
    Iskele Belediyesi
  • Miasteczko
    Trikomo

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Opcje wykończenia
    Opcje wykończenia
    Gotowe
  • Liczba kondygnacji
    Liczba kondygnacji
    13

Szczegóły wnętrza

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen
  • Siłownia
  • Teren zamknięty
  • Winda

Dodatkowo

  • Dom przekazany
  • Wycieczka online
  • Udzielenie zezwolenia na pobyt
  • Transakcja zdalna

O kompleksie

Edelweiss Holiday Residence - Resort- Style życia w Iskele 🌴🌊

Edelweiss wakacje Rezydencja jest nowoczesnym kompleksem mieszkalnym, który łączy nowoczesną architekturę, wysokiej jakości budowę i resort stylu życia.

Projekt jest w pełni ukończony i oferuje idealne warunki do życia, wakacji i inwestycji.

🏡 O projekcie

Rozwój składa się z 5 bloków mieszkalnych, przeznaczonych do maksymalizacji:

🌿 naturalne światło i wentylacja
🏡 układy funkcjonalne
🌅 przestronne balkony z widokami malowniczymi

Wszystkie apartamenty wyposażone są w wysokiej jakości materiały i nowoczesne technologie budowlane dla trwałości i efektywności energetycznej.

🏘 Rodzaje własności

• Studios (1 + 0)
• 1-pokojowe apartamenty (1 + 1)
• 2-pokojowe apartamenty (2 + 1)

📐 Rozmiar od 52 do 136 m2

Każda jednostka obejmuje duże balkony i dobrze zaprojektowane wnętrza.

🌴 Udogodnienia i udogodnienia

Edelweiss oferuje pełną infrastrukturę w stylu resort:

🏊 baseny (~ 6,000 m2)
🏝 basen relaksacyjny
🎢 baseny dziecięce i aquapark

🏋️ w pełni wyposażona siłownia
SIGSPA, Hammam i sauna
🌿 ogrody krajobrazowe i ścieżki spacerowe

👶 place zabaw i mini zoo
🏫 przedszkola

🍽 restauracje i bary
🍷 Gassabo Steakhouse
🍸 Sherlock Pub & Pool Bar

🛒 supermarket i handel detaliczny

🛎 Usługi

✔ Odbiór 24 / 7
✔ bezpieczeństwo i CCTV
✔ Usługi sprzątania
✔ transfer do Long Beach
✔ usługi w zakresie taksówek i wynajmu

🚗 parking wewnętrzny i zewnętrzny

Kompleks działa w koncepcji rezydencji + hotel.

🏗 Jakość konstrukcji

• fundamenty żelbetowe
• zaawansowane systemy izolacji
• materiały wysokiej jakości

Zapewnienie trwałości i nowoczesnych standardów.

📍 Lokalizacja - Yeni Iskele

Położony w jednym z najbardziej obiecujących regionów Północnego Cypru:

🏖 minuty od Long Beach
🏛 blisko Salamis, klasztor św. Barnabasa i zamek Kantara

Uznawany przez Forbesa za najwyższy obszar inwestycyjny.

🌟 Najważniejsze punkty projektu

✔ ukończony rozwój
✔ pełna infrastruktura
✔ duży potencjał wynajmu
✔ kurort styl życia rocznik
✔ pierwsze położenie wybrzeża

Edelweiss wakacje Rezydencja oferuje doskonałą mieszankę komfortu, przyrody i śródziemnomorskiego resortu życia. 🌊✨

Nieruchomości w kompleksie
Typ
Powierzchnia, m²
Cena za m², USD
Koszt obiektu, USD
Mieszkania Kawalerka
Powierzchnia, m² 57.0
Cena za m², USD 1,446
Cena mieszkania, USD 82,252

Trikomo, Cypr Północny

Podobne kompleksy
Zespół mieszkaniowy GRAND SAPPHIRE BLU
Trikomo, Cypr Północny
od
$186,111
Zespół mieszkaniowy MCKENZIE GOLD RESIDENCE
Trikomo, Cypr Północny
od
$202,470
Dzielnica mieszkaniowa Majestic Luxury Villas
Iskele District, Cypr Północny
od
$595,800
Dzielnica mieszkaniowa Irina
Lapithos, Cypr Północny
od
$310,302
Zespół mieszkaniowy Finished apartments in the Four Seasons Life complex on the seashore.
Bogazi, Cypr Północny
od
$146,141
Inne kompleksy
Zespół mieszkaniowy Reflection
Zespół mieszkaniowy Reflection
Zespół mieszkaniowy Reflection
Zespół mieszkaniowy Reflection
Zespół mieszkaniowy Reflection
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Reflection
Zespół mieszkaniowy Reflection
Akanthou, Cypr Północny
od
$218,891
VAT
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 2
Reflekcja to ultraluksusowy projekt mieszkalny położony w spokojnym regionie Tatlısu - gdzie bujne zielone krajobrazy spotykają się z głębokim błękitem Morza Śródziemnego.Na północy mieszkańcy podziwiają panoramiczny widok na morze 🌊Na południe, wspaniałe cypryjskie góry ⛰W pobliżu atrakcji …
Agencja
THE HUB PROPERTY LTD
Zostaw prośbę
Pokaż kontakty
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
THE HUB PROPERTY LTD
Języki komunikacji
English, Русский, Polski, Türkçe
Telegram Napisz w Telegram
Dzielnica mieszkaniowa Skyland
Dzielnica mieszkaniowa Skyland
Dzielnica mieszkaniowa Skyland
Dzielnica mieszkaniowa Skyland
Dzielnica mieszkaniowa Skyland
Dzielnica mieszkaniowa Skyland
Kalogreia, Cypr Północny
od
$184,281
Rok realizacji 2026
Agencja
GP real estate
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Waterside
Dzielnica mieszkaniowa Waterside
Agios Amvrosios, Cypr Północny
od
$151,921
Agencja
GP real estate
Zostaw prośbę
