Kompleks mieszkalny Edelweiss Holiday Residence

Edelweiss Holiday Residence - Resort- Style życia w Iskele 🌴🌊

Edelweiss wakacje Rezydencja jest nowoczesnym kompleksem mieszkalnym, który łączy nowoczesną architekturę, wysokiej jakości budowę i resort stylu życia.

Projekt jest w pełni ukończony i oferuje idealne warunki do życia, wakacji i inwestycji.

🏡 O projekcie

Rozwój składa się z 5 bloków mieszkalnych, przeznaczonych do maksymalizacji:

🌿 naturalne światło i wentylacja

🏡 układy funkcjonalne

🌅 przestronne balkony z widokami malowniczymi

Wszystkie apartamenty wyposażone są w wysokiej jakości materiały i nowoczesne technologie budowlane dla trwałości i efektywności energetycznej.

🏘 Rodzaje własności

• Studios (1 + 0)

• 1-pokojowe apartamenty (1 + 1)

• 2-pokojowe apartamenty (2 + 1)

📐 Rozmiar od 52 do 136 m2

Każda jednostka obejmuje duże balkony i dobrze zaprojektowane wnętrza.

🌴 Udogodnienia i udogodnienia

Edelweiss oferuje pełną infrastrukturę w stylu resort:

🏊 baseny (~ 6,000 m2)

🏝 basen relaksacyjny

🎢 baseny dziecięce i aquapark

🏋️ w pełni wyposażona siłownia

SIGSPA, Hammam i sauna

🌿 ogrody krajobrazowe i ścieżki spacerowe

👶 place zabaw i mini zoo

🏫 przedszkola

🍽 restauracje i bary

🍷 Gassabo Steakhouse

🍸 Sherlock Pub & Pool Bar

🛒 supermarket i handel detaliczny

🛎 Usługi

✔ Odbiór 24 / 7

✔ bezpieczeństwo i CCTV

✔ Usługi sprzątania

✔ transfer do Long Beach

✔ usługi w zakresie taksówek i wynajmu

🚗 parking wewnętrzny i zewnętrzny

Kompleks działa w koncepcji rezydencji + hotel.

🏗 Jakość konstrukcji

• fundamenty żelbetowe

• zaawansowane systemy izolacji

• materiały wysokiej jakości

Zapewnienie trwałości i nowoczesnych standardów.

📍 Lokalizacja - Yeni Iskele

Położony w jednym z najbardziej obiecujących regionów Północnego Cypru:

🏖 minuty od Long Beach

🏛 blisko Salamis, klasztor św. Barnabasa i zamek Kantara

Uznawany przez Forbesa za najwyższy obszar inwestycyjny.

🌟 Najważniejsze punkty projektu

✔ ukończony rozwój

✔ pełna infrastruktura

✔ duży potencjał wynajmu

✔ kurort styl życia rocznik

✔ pierwsze położenie wybrzeża

Edelweiss wakacje Rezydencja oferuje doskonałą mieszankę komfortu, przyrody i śródziemnomorskiego resortu życia. 🌊✨