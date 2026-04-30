Kompleks mieszkalny Edelweiss Holiday Residence

Edelweiss Holiday Residence - Resort- Style życia w Iskele 🌴🌊
Edelweiss wakacje Rezydencja jest nowoczesnym kompleksem mieszkalnym, który łączy nowoczesną architekturę, wysokiej jakości budowę i resort stylu życia.
Projekt jest w pełni ukończony i oferuje idealne warunki do życia, wakacji i inwestycji.
🏡 O projekcie
Rozwój składa się z 5 bloków mieszkalnych, przeznaczonych do maksymalizacji:
🌿 naturalne światło i wentylacja
🏡 układy funkcjonalne
🌅 przestronne balkony z widokami malowniczymi
Wszystkie apartamenty wyposażone są w wysokiej jakości materiały i nowoczesne technologie budowlane dla trwałości i efektywności energetycznej.
🏘 Rodzaje własności
• Studios (1 + 0)
• 1-pokojowe apartamenty (1 + 1)
• 2-pokojowe apartamenty (2 + 1)
📐 Rozmiar od 52 do 136 m2
Każda jednostka obejmuje duże balkony i dobrze zaprojektowane wnętrza.
🌴 Udogodnienia i udogodnienia
Edelweiss oferuje pełną infrastrukturę w stylu resort:
🏊 baseny (~ 6,000 m2)
🏝 basen relaksacyjny
🎢 baseny dziecięce i aquapark
🏋️ w pełni wyposażona siłownia
SIGSPA, Hammam i sauna
🌿 ogrody krajobrazowe i ścieżki spacerowe
👶 place zabaw i mini zoo
🏫 przedszkola
🍽 restauracje i bary
🍷 Gassabo Steakhouse
🍸 Sherlock Pub & Pool Bar
🛒 supermarket i handel detaliczny
🛎 Usługi
✔ Odbiór 24 / 7
✔ bezpieczeństwo i CCTV
✔ Usługi sprzątania
✔ transfer do Long Beach
✔ usługi w zakresie taksówek i wynajmu
🚗 parking wewnętrzny i zewnętrzny
Kompleks działa w koncepcji rezydencji + hotel.
🏗 Jakość konstrukcji
• fundamenty żelbetowe
• zaawansowane systemy izolacji
• materiały wysokiej jakości
Zapewnienie trwałości i nowoczesnych standardów.
📍 Lokalizacja - Yeni Iskele
Położony w jednym z najbardziej obiecujących regionów Północnego Cypru:
🏖 minuty od Long Beach
🏛 blisko Salamis, klasztor św. Barnabasa i zamek Kantara
Uznawany przez Forbesa za najwyższy obszar inwestycyjny.
🌟 Najważniejsze punkty projektu
✔ ukończony rozwój
✔ pełna infrastruktura
✔ duży potencjał wynajmu
✔ kurort styl życia rocznik
✔ pierwsze położenie wybrzeża
Edelweiss wakacje Rezydencja oferuje doskonałą mieszankę komfortu, przyrody i śródziemnomorskiego resortu życia. 🌊✨