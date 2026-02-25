Kompleks mieszkalny Sea Life Residence

Sea Life Residence - Życie w sercu Long Beach 🌊🏖

Życie morskie Rezydencja jest w pełni ukończony kompleks mieszkalny położony zaledwie jedną minutę spacerem od jednej z najlepszych plaż na Cyprze Północnym - Long Beach.

Oferuje on rzadką okazję do mieszkania tuż nad morzem, w centrum infrastruktury resort, ciesząc się komfortem dobrze ugruntowanej społeczności mieszkalnej.

-

📍 O kompleksie

🏢 Kilka bloków mieszkalnych (od 5 do 9 pięter)

🛎 Odbiór

🏊 Basen z mini park wodny dla dzieci

🍽 Kawiarnia

🏀 Sąd koszykówki

🌳 Mini park

🔥 Obszar grillowania

Większość apartamentów cieszy się widokiem na morze, podczas gdy górne piętra oferują panoramiczny widok na całe wybrzeże Long Beach 🌅

-

🌴 Pierwsza lokalizacja

Życie morskie Rezydencja znajduje się w samym sercu życia przybrzeżnego:

🏖 Bezpośredni dostęp do w pełni wyposażonej plaży przez przejście podziemne

🍽 Restauracje i kawiarnie w odległości spaceru

🛒 Supermarkety

💊 Apteka

💇 Salon piękności

🍻 Bar sportowy

🚶 Promenada plażowa

Wszystko, czego potrzebujesz do komfortowego życia i wakacje stylu życia jest tylko krok od.

Życie morskie Rezydencja jest idealna dla:

✔ Trwałe życie nad morzem

✔ Dom wakacyjny

✔ Inwestycje na wynajem z dużym popytem 📈

Tutaj, każdy dzień zaczyna się od morskiego powietrza i śródziemnomorskiego słońca ☀️🌊