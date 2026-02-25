Kompleks mieszkalny Sea Life Residence

Sea Life Residence - Życie w sercu Long Beach 🌊🏖
Życie morskie Rezydencja jest w pełni ukończony kompleks mieszkalny położony zaledwie jedną minutę spacerem od jednej z najlepszych plaż na Cyprze Północnym - Long Beach.
Oferuje on rzadką okazję do mieszkania tuż nad morzem, w centrum infrastruktury resort, ciesząc się komfortem dobrze ugruntowanej społeczności mieszkalnej.
-
📍 O kompleksie
🏢 Kilka bloków mieszkalnych (od 5 do 9 pięter)
🛎 Odbiór
🏊 Basen z mini park wodny dla dzieci
🍽 Kawiarnia
🏀 Sąd koszykówki
🌳 Mini park
🔥 Obszar grillowania
Większość apartamentów cieszy się widokiem na morze, podczas gdy górne piętra oferują panoramiczny widok na całe wybrzeże Long Beach 🌅
-
🌴 Pierwsza lokalizacja
Życie morskie Rezydencja znajduje się w samym sercu życia przybrzeżnego:
🏖 Bezpośredni dostęp do w pełni wyposażonej plaży przez przejście podziemne
🍽 Restauracje i kawiarnie w odległości spaceru
🛒 Supermarkety
💊 Apteka
💇 Salon piękności
🍻 Bar sportowy
🚶 Promenada plażowa
Wszystko, czego potrzebujesz do komfortowego życia i wakacje stylu życia jest tylko krok od.
Życie morskie Rezydencja jest idealna dla:
✔ Trwałe życie nad morzem
✔ Dom wakacyjny
✔ Inwestycje na wynajem z dużym popytem 📈
Tutaj, każdy dzień zaczyna się od morskiego powietrza i śródziemnomorskiego słońca ☀️🌊