Kompleks mieszkalny Sea Life Residence

Trikomo, Cypr Północny
5
ID: 33944
Data aktualizacji: 25.02.2026
Data aktualizacji: 25.02.2026

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Cypr Północny
  • Okolica
    İskele District
  • Miasto
    Iskele Belediyesi
  • Miasteczko
    Trikomo

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Opcje wykończenia
    Opcje wykończenia
    Gotowe
  • Liczba kondygnacji
    Liczba kondygnacji
    9

Szczegóły zewnętrzne

Cechy zewnętrzne:

  • Basen
  • Winda

Dodatkowo

  • Dom przekazany
  • Wycieczka online
  • Udzielenie zezwolenia na pobyt
  • Transakcja zdalna

O kompleksie

Sea Life Residence - Życie w sercu Long Beach 🌊🏖

Życie morskie Rezydencja jest w pełni ukończony kompleks mieszkalny położony zaledwie jedną minutę spacerem od jednej z najlepszych plaż na Cyprze Północnym - Long Beach.

Oferuje on rzadką okazję do mieszkania tuż nad morzem, w centrum infrastruktury resort, ciesząc się komfortem dobrze ugruntowanej społeczności mieszkalnej.

-

📍 O kompleksie

🏢 Kilka bloków mieszkalnych (od 5 do 9 pięter)
🛎 Odbiór
🏊 Basen z mini park wodny dla dzieci
🍽 Kawiarnia
🏀 Sąd koszykówki
🌳 Mini park
🔥 Obszar grillowania

Większość apartamentów cieszy się widokiem na morze, podczas gdy górne piętra oferują panoramiczny widok na całe wybrzeże Long Beach 🌅

-

🌴 Pierwsza lokalizacja

Życie morskie Rezydencja znajduje się w samym sercu życia przybrzeżnego:

🏖 Bezpośredni dostęp do w pełni wyposażonej plaży przez przejście podziemne
🍽 Restauracje i kawiarnie w odległości spaceru
🛒 Supermarkety
💊 Apteka
💇 Salon piękności
🍻 Bar sportowy
🚶 Promenada plażowa

Wszystko, czego potrzebujesz do komfortowego życia i wakacje stylu życia jest tylko krok od.

Życie morskie Rezydencja jest idealna dla:

✔ Trwałe życie nad morzem
✔ Dom wakacyjny
✔ Inwestycje na wynajem z dużym popytem 📈

Tutaj, każdy dzień zaczyna się od morskiego powietrza i śródziemnomorskiego słońca ☀️🌊

Udogodnienia w kompleksie
Mieszkania
Powierzchnia, m²
Cena za m², USD
Cena mieszkania, USD
Mieszkania 1 pokój
Powierzchnia, m² 60.0
Cena za m², USD 1,801 – 2,003
Cena mieszkania, USD 108,032 – 120,186

Lokalizacja na mapie

Trikomo, Cypr Północny

