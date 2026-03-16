Kompleks mieszkalny Royal Life Residence

Trikomo, Cypr Północny
od
$98,812
* Cena ma charakter poglądowy
i jest zgodna z kursem wymiany 16.04.2025
ID: 34967
Data aktualizacji: 16.03.2026

Lokalizacja

  • Kraj
    Cypr Północny
  • Okolica
    İskele District
  • Miasto
    Iskele Belediyesi
  • Miasteczko
    Trikomo

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Opcje wykończenia
    Opcje wykończenia
    Gotowe
  • Liczba kondygnacji
    Liczba kondygnacji
    14

Szczegóły wnętrza

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen
  • Teren zamknięty
  • Winda

Dodatkowo

  • Dom przekazany
  • Wycieczka online
  • Udzielenie zezwolenia na pobyt
  • Transakcja zdalna

O kompleksie

Przeniesienie
Royal Life Residence - Nowoczesny kompleks mieszkaniowy 100 m od Long Beach 🌊

Royal Life Residence to kompleks mieszkalny położony w samym sercu popularnej dzielnicy Long Beach w Iskele, zaledwie 100 metrów od piaszczystej plaży śródziemnomorskiej.

Kompleks oferuje relaksującą atmosferę kurortu w połączeniu z dogodną infrastrukturą blisko morza.
Mieszkańcy mogą korzystać ze świeżego powietrza morskiego, nadmorskich spacerów, i piękne widoki śródziemnomorskie zaledwie kilka kroków od domu.

Projekt obejmuje 500 nowoczesnych apartamentów, w tym studia i 1 + 1 jednostki, z których wiele oferuje widoki na morze.
Z balkonów można cieszyć się śródziemnomorskie wschody i zachody słońca, tworząc unikalne doświadczenie życia na wybrzeżu.

🏡 Główne cechy

• ukończony i gotowy do ruchu w kompleksie
• 100 metrów do Long Beach
• 500 apartamentów - studia i 1 + 1 jednostki
• wiele apartamentów oferuje widoki na morze
• znajduje się w popularnej miejscowości Iskele / Long Beach

🌴 Złożona infrastruktura

Kompleks oferuje wszystko, co potrzebne do komfortowego życia i wypoczynku:

🏊 basen ze zjeżdżalniami wodnymi
👶 basen dla dzieci
🍻 bar sportowy
☕ kawiarnia
💊 apteka
💄 salon piękności
🛒 supermarket

Dzięki swojej infrastrukturze i lokalizacji kompleks jest idealny do stałego życia, korzystania z wakacji lub inwestycji z potencjałem wynajmu.

🏢 Złożona struktura

Royal Life Residence składa się z kilku bloków mieszkalnych:

Atlantic A & Atlantic B
• budynki trzypiętrowe

Pacyfik A i Pacyfik B
• budynki dwupiętrowe

Posejdon A i Posejdon B
• Wieże 14- piętrowe
• oferuje wspaniałe panoramiczne widoki na Long Beach i Morza Śródziemnego

Royal Life Residence łączy w sobie życie na wybrzeżu, atmosferę w stylu resort i nowoczesną infrastrukturę w jednym z najbardziej atrakcyjnych obszarów północnego Cypru. 🌴✨

Lokalizacja na mapie

Trikomo, Cypr Północny

Podobne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Atoll Park
Trimithi, Cypr Północny
od
$177,315
Dzielnica mieszkaniowa Riverside Blue
Perivolia tou Trikomou, Cypr Północny
od
$139,319
Dzielnica mieszkaniowa SunPrime
Kalogreia, Cypr Północny
od
$137,926
Dzielnica mieszkaniowa Oasis
Agios Amvrosios, Cypr Północny
od
$139,319
Zespół mieszkaniowy CASA DEL MARE - Etalon Prestizhnogo Sredizemnomorskogo Zhilya
Agios Amvrosios, Cypr Północny
od
$125,691
Inne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Salamis Sea Palace
Dzielnica mieszkaniowa Salamis Sea Palace
Dzielnica mieszkaniowa Salamis Sea Palace
Dzielnica mieszkaniowa Salamis Sea Palace
Dzielnica mieszkaniowa Salamis Sea Palace
Dzielnica mieszkaniowa Salamis Sea Palace
Agios Sergios, Cypr Północny
od
$120,321
Rok realizacji 2025
Agencja
GP real estate
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy Caesar
Zespół mieszkaniowy Caesar
Zespół mieszkaniowy Caesar
Zespół mieszkaniowy Caesar
Zespół mieszkaniowy Caesar
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Caesar
Zespół mieszkaniowy Caesar
Timwu, Cypr Północny
Cena na żądanie
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2023
Liczba kondygnacji 10
Agencja
Luxury Life
Zostaw prośbę
Apartamentowiec Bellagio
Apartamentowiec Bellagio
Apartamentowiec Bellagio
Apartamentowiec Bellagio
Apartamentowiec Bellagio
Pokaż wszystko Apartamentowiec Bellagio
Apartamentowiec Bellagio
Trikomo, Cypr Północny
od
$174,680
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 13
Nowy ośrodek przyciągania Meditteranean znajduje się w Iskele. Bellagio - Luksus ożywiony. Pozwala odkryć nieograniczony komfort luksusowego życia w sercu natury i morza. Przestronne apartamenty, tarasy i balkony, zaprojektowane z estetycznych i funkcjonalnych funkcji, przynieść czysty tlen …
Agencja
THE HUB PROPERTY LTD
Zostaw prośbę
Pokaż kontakty
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
THE HUB PROPERTY LTD
Języki komunikacji
English, Русский, Polski, Türkçe
Telegram Napisz w Telegram
Realting.com
Udać się