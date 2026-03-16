Kompleks mieszkalny Royal Life Residence

Royal Life Residence - Nowoczesny kompleks mieszkaniowy 100 m od Long Beach 🌊

Royal Life Residence to kompleks mieszkalny położony w samym sercu popularnej dzielnicy Long Beach w Iskele, zaledwie 100 metrów od piaszczystej plaży śródziemnomorskiej.

Kompleks oferuje relaksującą atmosferę kurortu w połączeniu z dogodną infrastrukturą blisko morza.

Mieszkańcy mogą korzystać ze świeżego powietrza morskiego, nadmorskich spacerów, i piękne widoki śródziemnomorskie zaledwie kilka kroków od domu.

Projekt obejmuje 500 nowoczesnych apartamentów, w tym studia i 1 + 1 jednostki, z których wiele oferuje widoki na morze.

Z balkonów można cieszyć się śródziemnomorskie wschody i zachody słońca, tworząc unikalne doświadczenie życia na wybrzeżu.

🏡 Główne cechy

• ukończony i gotowy do ruchu w kompleksie

• 100 metrów do Long Beach

• 500 apartamentów - studia i 1 + 1 jednostki

• wiele apartamentów oferuje widoki na morze

• znajduje się w popularnej miejscowości Iskele / Long Beach

🌴 Złożona infrastruktura

Kompleks oferuje wszystko, co potrzebne do komfortowego życia i wypoczynku:

🏊 basen ze zjeżdżalniami wodnymi

👶 basen dla dzieci

🍻 bar sportowy

☕ kawiarnia

💊 apteka

💄 salon piękności

🛒 supermarket

Dzięki swojej infrastrukturze i lokalizacji kompleks jest idealny do stałego życia, korzystania z wakacji lub inwestycji z potencjałem wynajmu.

🏢 Złożona struktura

Royal Life Residence składa się z kilku bloków mieszkalnych:

Atlantic A & Atlantic B

• budynki trzypiętrowe

Pacyfik A i Pacyfik B

• budynki dwupiętrowe

Posejdon A i Posejdon B

• Wieże 14- piętrowe

• oferuje wspaniałe panoramiczne widoki na Long Beach i Morza Śródziemnego

Royal Life Residence łączy w sobie życie na wybrzeżu, atmosferę w stylu resort i nowoczesną infrastrukturę w jednym z najbardziej atrakcyjnych obszarów północnego Cypru. 🌴✨