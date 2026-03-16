Kompleks mieszkalny Royal Life Residence

Royal Life Residence - Nowoczesny kompleks mieszkaniowy 100 m od Long Beach 🌊
Royal Life Residence to kompleks mieszkalny położony w samym sercu popularnej dzielnicy Long Beach w Iskele, zaledwie 100 metrów od piaszczystej plaży śródziemnomorskiej.
Kompleks oferuje relaksującą atmosferę kurortu w połączeniu z dogodną infrastrukturą blisko morza.
Mieszkańcy mogą korzystać ze świeżego powietrza morskiego, nadmorskich spacerów, i piękne widoki śródziemnomorskie zaledwie kilka kroków od domu.
Projekt obejmuje 500 nowoczesnych apartamentów, w tym studia i 1 + 1 jednostki, z których wiele oferuje widoki na morze.
Z balkonów można cieszyć się śródziemnomorskie wschody i zachody słońca, tworząc unikalne doświadczenie życia na wybrzeżu.
🏡 Główne cechy
• ukończony i gotowy do ruchu w kompleksie
• 100 metrów do Long Beach
• 500 apartamentów - studia i 1 + 1 jednostki
• wiele apartamentów oferuje widoki na morze
• znajduje się w popularnej miejscowości Iskele / Long Beach
🌴 Złożona infrastruktura
Kompleks oferuje wszystko, co potrzebne do komfortowego życia i wypoczynku:
🏊 basen ze zjeżdżalniami wodnymi
👶 basen dla dzieci
🍻 bar sportowy
☕ kawiarnia
💊 apteka
💄 salon piękności
🛒 supermarket
Dzięki swojej infrastrukturze i lokalizacji kompleks jest idealny do stałego życia, korzystania z wakacji lub inwestycji z potencjałem wynajmu.
🏢 Złożona struktura
Royal Life Residence składa się z kilku bloków mieszkalnych:
Atlantic A & Atlantic B
• budynki trzypiętrowe
Pacyfik A i Pacyfik B
• budynki dwupiętrowe
Posejdon A i Posejdon B
• Wieże 14- piętrowe
• oferuje wspaniałe panoramiczne widoki na Long Beach i Morza Śródziemnego
Royal Life Residence łączy w sobie życie na wybrzeżu, atmosferę w stylu resort i nowoczesną infrastrukturę w jednym z najbardziej atrakcyjnych obszarów północnego Cypru. 🌴✨