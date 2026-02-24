Kompleks mieszkalny Royal Sun Residence

Royal Sun Residence - Ukończone życie nad morzem 🌊☀️
Royal Sun Residence jest w pełni ukończony kompleks mieszkalny znajduje się w bardzo pożądanym obszarze Long Beach, Iskele, Północny Cypr.
Słynna piaszczysta plaża znajduje się zaledwie 5 minut spacerem 🏖
Jest to tętniąca życiem, ugruntowana społeczność z terenów zielonych i całoroczna atmosfera kurortu.
-
📍 Kompleksowe urządzenia
🏊 Basen odkryty
👶 Basen dziecięcy
🛒 supermarket na miejscu
🍽 Restauracja
🏋️ Dwie siłownie
🥋 Sala sztuk walki
🎾 Kort tenisowy
🏀 Sąd koszykówki
🏐 Sąd siatkówki
🛡 Podane i zabezpieczone wejście
Royal Sun Residence oferuje "wszystko w zasięgu ręki" styl życia - żyć, zrelaksować się i pozostać aktywnym bez opuszczania kompleksu 🌿
-
🌴 Lokalizacja
Long Beach jest jednym z najbardziej popularnych regionów przybrzeżnych na Cyprze Północnym.
W pobliżu znajdują się złote piaszczyste plaże, promenada, ścieżki rowerowe, kawiarnie i restauracje.
Idealny dla:
✔ Miejsce stałego pobytu
✔ Dom wakacyjny
✔ Inwestycje w zakresie wynajmu 📈
Royal Sun Residence łączy komfort, bezpieczeństwo i pieszo - dostęp do plaży - solidny wybór dla życia przez Morze Śródziemne 🌊✨