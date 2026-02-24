Kompleks mieszkalny Royal Sun Residence

Royal Sun Residence - Ukończone życie nad morzem 🌊☀️

Royal Sun Residence jest w pełni ukończony kompleks mieszkalny znajduje się w bardzo pożądanym obszarze Long Beach, Iskele, Północny Cypr.

Słynna piaszczysta plaża znajduje się zaledwie 5 minut spacerem 🏖

Jest to tętniąca życiem, ugruntowana społeczność z terenów zielonych i całoroczna atmosfera kurortu.

-

📍 Kompleksowe urządzenia

🏊 Basen odkryty

👶 Basen dziecięcy

🛒 supermarket na miejscu

🍽 Restauracja

🏋️ Dwie siłownie

🥋 Sala sztuk walki

🎾 Kort tenisowy

🏀 Sąd koszykówki

🏐 Sąd siatkówki

🛡 Podane i zabezpieczone wejście

Royal Sun Residence oferuje "wszystko w zasięgu ręki" styl życia - żyć, zrelaksować się i pozostać aktywnym bez opuszczania kompleksu 🌿

-

🌴 Lokalizacja

Long Beach jest jednym z najbardziej popularnych regionów przybrzeżnych na Cyprze Północnym.

W pobliżu znajdują się złote piaszczyste plaże, promenada, ścieżki rowerowe, kawiarnie i restauracje.

Idealny dla:

✔ Miejsce stałego pobytu

✔ Dom wakacyjny

✔ Inwestycje w zakresie wynajmu 📈

Royal Sun Residence łączy komfort, bezpieczeństwo i pieszo - dostęp do plaży - solidny wybór dla życia przez Morze Śródziemne 🌊✨