  1. Realting.com
  2. Cypr Północny
  3. Iskele Belediyesi
  4. Kompleks mieszkalny Royal Sun Residence

Kompleks mieszkalny Royal Sun Residence

Trikomo, Cypr Północny
od
$113,356
;
27
Zostawić wniosek
Pokaż kontakty
ID: 33936
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 24.02.2026

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Cypr Północny
  • Okolica
    İskele District
  • Miasto
    Iskele Belediyesi
  • Miasteczko
    Trikomo

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Opcje wykończenia
    Opcje wykończenia
    Gotowe

Szczegóły wnętrza

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Szczegóły zewnętrzne

Cechy zewnętrzne:

  • Basen
  • Siłownia
  • Teren zamknięty
  • Winda

Dodatkowo

  • Dom przekazany
  • Wycieczka online
  • Udzielenie zezwolenia na pobyt
  • Transakcja zdalna

O kompleksie

Przeniesienie
Pokaż oryginał
English English
Русский Русский

Royal Sun Residence - Ukończone życie nad morzem 🌊☀️

Royal Sun Residence jest w pełni ukończony kompleks mieszkalny znajduje się w bardzo pożądanym obszarze Long Beach, Iskele, Północny Cypr.

Słynna piaszczysta plaża znajduje się zaledwie 5 minut spacerem 🏖

Jest to tętniąca życiem, ugruntowana społeczność z terenów zielonych i całoroczna atmosfera kurortu.

-

📍 Kompleksowe urządzenia

🏊 Basen odkryty
👶 Basen dziecięcy
🛒 supermarket na miejscu
🍽 Restauracja
🏋️ Dwie siłownie
🥋 Sala sztuk walki
🎾 Kort tenisowy
🏀 Sąd koszykówki
🏐 Sąd siatkówki
🛡 Podane i zabezpieczone wejście

Royal Sun Residence oferuje "wszystko w zasięgu ręki" styl życia - żyć, zrelaksować się i pozostać aktywnym bez opuszczania kompleksu 🌿

-

🌴 Lokalizacja

Long Beach jest jednym z najbardziej popularnych regionów przybrzeżnych na Cyprze Północnym.

W pobliżu znajdują się złote piaszczyste plaże, promenada, ścieżki rowerowe, kawiarnie i restauracje.

Idealny dla:
✔ Miejsce stałego pobytu
✔ Dom wakacyjny
✔ Inwestycje w zakresie wynajmu 📈

Royal Sun Residence łączy komfort, bezpieczeństwo i pieszo - dostęp do plaży - solidny wybór dla życia przez Morze Śródziemne 🌊✨

Udogodnienia w kompleksie
Mieszkania
Powierzchnia, m²
Cena za m², USD
Cena mieszkania, USD
Mieszkania 1 pokój
Powierzchnia, m² 65.0
Cena za m², USD 1,744
Cena mieszkania, USD 113,356

Lokalizacja na mapie

Trikomo, Cypr Północny

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Zespół mieszkaniowy ESENTEPE LUX VILLAS
Agios Amvrosios, Cypr Północny
od
$1,16M
Zespół mieszkaniowy ALOHA BEACH RESORT -- Unikalnyy kompleks na poberezhe
Agios Amvrosios, Cypr Północny
od
$305,696
Dzielnica mieszkaniowa Phuket
Akanthou, Cypr Północny
od
$173,136
Dzielnica mieszkaniowa Aqua Blue
Agios Amvrosios, Cypr Północny
od
$252,041
Dzielnica mieszkaniowa Lanai Homes
Agios Amvrosios, Cypr Północny
od
$170,983
Państwo przegląda
Kompleks mieszkalny Royal Sun Residence
Trikomo, Cypr Północny
od
$113,356
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek Pokaż kontakty
Inne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa MEDITERRA BAY
Dzielnica mieszkaniowa MEDITERRA BAY
Dzielnica mieszkaniowa MEDITERRA BAY
Dzielnica mieszkaniowa MEDITERRA BAY
Akanthou, Cypr Północny
od
$237,096
Rok realizacji 2025
Agencja
GP real estate
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Majestic 3 *
Dzielnica mieszkaniowa Majestic 3 *
Dzielnica mieszkaniowa Majestic 3 *
Dzielnica mieszkaniowa Majestic 3 *
Dzielnica mieszkaniowa Majestic 3 *
Dzielnica mieszkaniowa Majestic 3 *
Agios Sergios, Cypr Północny
od
$367,296
Rok realizacji 2026
Agencja
GP real estate
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa CC Tower Iskele
Dzielnica mieszkaniowa CC Tower Iskele
Dzielnica mieszkaniowa CC Tower Iskele
Dzielnica mieszkaniowa CC Tower Iskele
Dzielnica mieszkaniowa CC Tower Iskele
Dzielnica mieszkaniowa CC Tower Iskele
Patriki, Cypr Północny
od
$101,811
Rok realizacji 2026
Agencja
GP real estate
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się