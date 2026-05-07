Kompleks mieszkalny ISATIS ELYSIUM 2

Tylko krok od złotych piasków, równowaga spokojnie z aktywnym, z dala od zgiełku miasta, a jednak z łatwym dostępem do jego biznesu i ośrodków rekreacyjnych, sprawia, że północny Cypr wymarzony dom.

Lotnisko Larnaca 79 km

Nikozja 65 km

Ayia Napa 45 km

Lotnisko w Ercan 55 km

Famagusta 10 km





Cały projekt obejmuje ponad 51500 m2

Rozkosz w świecie, w którym marzenia się spełniają. Gdzie rodziny kwitną i serca się łączą - idealne miejsce, aby nazwać dom.

Położony w cenionej ELISIUM 2, to wzywa do życia obfitości, gdzie każda chwila jest wzbogacona luksusem i komfortem. Życie tutaj jest poza zwykłymi, oferując świat swój własny, wypełniając najwyższej klasy udogodnienia i urzekające atrakcje.



ELISIUM 2 oferuje różne rodzaje płaskich w dwupiętrowych blokach:

Studio

Jedna sypialnia

Dwie sypialnie płaskie

Każde miejsce zamieszkania w ELISIUM 2 jest ukończone na najwyższym poziomie, łącząc współczesny design z materiałami premium, aby stworzyć wyjątkowe doświadczenie życia na wybrzeżu.

Korzyści

ELIZJA 2 został starannie opracowany, aby zaoferować mieszkańcom wyrafinowany i kompleksowy zakres udogodnień, zaprojektowany do podnoszenia codziennego życia

Różne kryte / odkryte baseny

Sauna

Łaźnia turecka

Siłownia

Kawiarnia / Restauracja

Plac zabaw dla dzieci

Sąd tenisowy

Siatkówka

Odbiór

Obszar grillowania



Plan płatności

W trakcie realizacji projektu dostępna jest elastyczna opcja płatności:

40% zaliczki

30% bezinteresowne raty przez 9 miesięcy do przekazania klucza

30% bezinteresowne raty przez 12 miesięcy po przekazaniu klucza