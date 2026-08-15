Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Cypr Północny
  3. Mieszkania
  4. Apartamenty wielopoziomowe

Apartamenty wielopoziomowe na sprzedaż w Cypr Północny

;
Iskele Belediyesi
8
Trikomo
5
Catalkoy Esentepe Belediyesi
6
Agios Amvrosios
4
Apartamenty wielopoziomowe Usuwać
Wyczyść
21 obiekt total found
Apartamenty wielopoziomowe 4 pokoi w Agios Sergios, Cypr Północny
Apartamenty wielopoziomowe 4 pokoi
Agios Sergios, Cypr Północny
Pokoje 4
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 150 m²
Piętro 1/2
Przestronny 2 + 2 LOFT Apartament z wieloma tarasami - Olive Court 🌿🌊Nowoczesny apartament 2…
$216,233
VAT
Zostaw prośbę
Apartamenty wielopoziomowe 2 pokoi w Vasilia, Cypr Północny
Apartamenty wielopoziomowe 2 pokoi
Vasilia, Cypr Północny
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 55 m²
Wykończony apartament typu loft- style (dwupoziomowy). Idealny zarówno dla stałego zamieszka…
$297,181
VAT
Zostaw prośbę
Apartamenty wielopoziomowe 2 pokoi w Agios Amvrosios, Cypr Północny
Apartamenty wielopoziomowe 2 pokoi
Agios Amvrosios, Cypr Północny
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 93 m²
Piętro 1/2
1+1 Apartment for Sale on the Ground Floor in Caesar Cliff, Esentepe A 1+1 apartment is f…
$126,721
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Cypr Północny & Gruzja Etazhi
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Polski, Türkçe
International Property AlertsInternational Property Alerts
Apartamenty wielopoziomowe 3 pokoi w Trikomo, Cypr Północny
Apartamenty wielopoziomowe 3 pokoi
Trikomo, Cypr Północny
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 100 m²
DwuStorey 2 + 1 Townhouse w Royal Sun 🌊🏡Na sprzedaż: przytulny dwupiętrowy kamienica w pełni…
$210,130
VAT
Zostaw prośbę
Apartamenty wielopoziomowe 3 pokoi w Lapithos, Cypr Północny
Apartamenty wielopoziomowe 3 pokoi
Lapithos, Cypr Północny
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 100 m²
Piętro 3/3
Sunning Well - Apartament 2 + 1 z tarasem na dachu 124; LaptaOdkryj przytulny apartament z d…
$96,299
Zostaw prośbę
Apartamenty wielopoziomowe 4 pokoi w Trikomo, Cypr Północny
Apartamenty wielopoziomowe 4 pokoi
Trikomo, Cypr Północny
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
3- Sypialnia Townhouse w Royal Sun Residence, Long Beach 🌴🌊Przytulny dom trzypokojowy (3 + 1…
$251,391
VAT
Zostaw prośbę
LDV InvestLDV Invest
Apartamenty wielopoziomowe 3 pokoi w Agios Amvrosios, Cypr Północny
Apartamenty wielopoziomowe 3 pokoi
Agios Amvrosios, Cypr Północny
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 128 m²
Przytulny 2 + 1 Duplex z widokiem na morze w Caesar Cliff, Esentepe 🌊✨Stylowy i w pełni umeb…
$276,769
VAT
Zostaw prośbę
Apartamenty wielopoziomowe 2 pokoi w Catalkoy Esentepe Belediyesi, Cypr Północny
Apartamenty wielopoziomowe 2 pokoi
Catalkoy Esentepe Belediyesi, Cypr Północny
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 104 m²
Piętro 2/2
Loft 1 + 1 z tarasem na dachu w EsentepeMieszkanie.Format: loft 1 + 1Powierzchnia całkowita:…
$189,745
Zostaw prośbę
Apartamenty wielopoziomowe 2 pokoi w Cypr Północny
Apartamenty wielopoziomowe 2 pokoi
Cypr Północny
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 73 m²
Piętro 1/2
ew Development in Essentepe – Casa del Mare, Phase 3 🏡 1+1 Ground Floor Apartment 📐 65 m²…
$167,948
Zostaw prośbę
Apartamenty wielopoziomowe 3 pokoi w Trikomo, Cypr Północny
Apartamenty wielopoziomowe 3 pokoi
Trikomo, Cypr Północny
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 95 m²
2- Sypialnia Townhouse w Royal Sun Residence, Long Beach 🌴🌊Przytulne 2-pokojowe kamienica (2…
$190,993
VAT
Zostaw prośbę
Apartamenty wielopoziomowe 1 pokój w Agios Amvrosios, Cypr Północny
Apartamenty wielopoziomowe 1 pokój
Agios Amvrosios, Cypr Północny
Sypialnie 1
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 75 m²
Piętro 2/2
Na sprzedaż są gotowe apartamenty loft z panoramicznymi oknami, z których otwarty jest nieza…
$196,188
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Land of Dreams Gallery
Języki komunikacji
English, Русский, Italiano
Telegram Napisz w Telegram
Apartamenty wielopoziomowe 4 pokoi w Kazivera, Cypr Północny
Apartamenty wielopoziomowe 4 pokoi
Kazivera, Cypr Północny
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 229 m²
Liczba kondygnacji 20
OGÓLNE CHARAKTERYSTYKI PROJEKTU:   NAZWA PROJEKTU: ALPCAN TOWERS KEY WEST LOKALIZAC…
$467,463
Zostaw prośbę
Apartamenty wielopoziomowe 1 pokój w Bogazi, Cypr Północny
Apartamenty wielopoziomowe 1 pokój
Bogazi, Cypr Północny
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 53 m²
Piętro 1/2
Projekt Four Seasons Life został uruchomiony w najpiękniejszym i najbardziej naturalnym miej…
$128,954
Zostaw prośbę
Apartamenty wielopoziomowe 1 pokój w Agios Amvrosios, Cypr Północny
Apartamenty wielopoziomowe 1 pokój
Agios Amvrosios, Cypr Północny
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 49 m²
Liczba kondygnacji 1
Nowy projekt w regionie Girne Esentepe!! W naszym projekcie znajduje się w regionie Girne Es…
$170,847
Zostaw prośbę
Apartamenty wielopoziomowe 3 pokoi w Trikomo, Cypr Północny
Apartamenty wielopoziomowe 3 pokoi
Trikomo, Cypr Północny
Pokoje 3
Sypialnie 2
Powierzchnia 95 m²
Liczba kondygnacji 2
Апартаменты 2+1 Лофт таунхаус в строящемся, современном комплексе La Isla Villas расположенн…
$248,495
Zostaw prośbę
Apartamenty wielopoziomowe 2 pokoi w Akanthou, Cypr Północny
Apartamenty wielopoziomowe 2 pokoi
Akanthou, Cypr Północny
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 63 m²
Piętro 1/2
Loft apartament z 1 sypialnią w małym kompleksie w regionie Tatlisu. Klucze we wrześniu 2025…
$169,357
Zostaw prośbę
Apartamenty wielopoziomowe w Trikomo, Cypr Północny
Apartamenty wielopoziomowe
Trikomo, Cypr Północny
Powierzchnia 55 m²
Piętro 10/2
Your dream of a seaside luxurious home is about to come true… Large variety of leisure…
$102,536
Zostaw prośbę
Apartamenty wielopoziomowe 2 pokoi w Agios Amvrosios, Cypr Północny
Apartamenty wielopoziomowe 2 pokoi
Agios Amvrosios, Cypr Północny
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 63 m²
Piętro 1/2
Esentepe jest wspaniałym śródziemnomorskim kurortem z wyjątkowym naturalnym pięknem, struktu…
$155,049
Zostaw prośbę
Apartamenty wielopoziomowe 2 pokoi w Bogazi, Cypr Północny
Apartamenty wielopoziomowe 2 pokoi
Bogazi, Cypr Północny
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 75 m²
Piętro 2/3
The 9 villas called Dimora with 4 bedrooms & swimming pool are the crown jewel of the Medite…
$267,569
Zostaw prośbę
Apartamenty wielopoziomowe 1 pokój w Monarga, Cypr Północny
Apartamenty wielopoziomowe 1 pokój
Monarga, Cypr Północny
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 74 m²
Piętro 1/2
avor Every Moment: Escape to La Joya Perla ?️? Immerse yourself into a world of flavor an…
Cena na zgłoszenie
Zostaw prośbę
Apartamenty wielopoziomowe 3 pokoi w Kazivera, Cypr Północny
Apartamenty wielopoziomowe 3 pokoi
Kazivera, Cypr Północny
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 185 m²
Liczba kondygnacji 20
$414,579
Zostaw prośbę

Parametry nieruchomości w Cypr Północny

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na góry
z Widok na morze
z Basen
Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się