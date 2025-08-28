Kompleks mieszkalny Umeblowane mieszkanie z jedną sypialnią w kompleksie Park Residence.

Umeblowany apartament jednopokojowy (1+1) o powierzchni 60 m² z tarasem o powierzchni 15 m² w kompleksie Park Residence.
Dwupokojowe apartamenty położone 250 metrów od piaszczystej plaży. „Long Beach” to wybrzeże z pięknymi piaszczystymi plażami, położone w pobliżu miasta Iskele i niedaleko Famagusty.
W tym projekcie zadbaliśmy o Twój komfort. Kompleks oferuje wspólny basen, park, tereny rekreacyjne, restaurację, kawiarnię, sklep, animacje dla dzieci, centrum medyczne itp.
Główne cechy:
Przy zakupie tego apartamentu - rejestracja pozwolenia na pobyt, konto bankowe, prawo jazdy i ubezpieczenie zdrowotne na Cyprze Północnym dla całej rodziny w prezencie od firmy!