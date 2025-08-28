  1. Realting.com
  2. Cypr Północny
  3. Iskele Belediyesi
  4. Kompleks mieszkalny Umeblowane mieszkanie z jedną sypialnią w kompleksie Park Residence.

Kompleks mieszkalny Umeblowane mieszkanie z jedną sypialnią w kompleksie Park Residence.

Trikomo, Cypr Północny
od
$114,792
BTC
1.3654275
ETH
71.5678937
USDT
113 493.0322459
* Cena ma charakter poglądowy
i jest zgodna z kursem wymiany 16.04.2025
;
7
Zostawić wniosek
ID: 27521
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 28.08.2025

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Cypr Północny
  • Okolica
    İskele District
  • Miasto
    Iskele Belediyesi
  • Miasteczko
    Trikomo

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Klasa
    Klasa
    Klasa biznesowa
  • Opcje wykończenia
    Opcje wykończenia
    Gotowe

Szczegóły wnętrza

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen
  • Siłownia
  • Teren zamknięty
  • Winda

Dodatkowo

  • Firma zarządzająca
  • Wycieczka online
  • Udzielenie zezwolenia na pobyt
  • Transakcja zdalna

O kompleksie

Umeblowany apartament jednopokojowy (1+1) o powierzchni 60 m² z tarasem o powierzchni 15 m² w kompleksie Park Residence.

Dwupokojowe apartamenty położone 250 metrów od piaszczystej plaży. „Long Beach” to wybrzeże z pięknymi piaszczystymi plażami, położone w pobliżu miasta Iskele i niedaleko Famagusty.

W tym projekcie zadbaliśmy o Twój komfort. Kompleks oferuje wspólny basen, park, tereny rekreacyjne, restaurację, kawiarnię, sklep, animacje dla dzieci, centrum medyczne itp.

Główne cechy:

  • Przestronny salon
  • W pełni wyposażona łazienka
  • Kuchnia z wbudowanymi szafami
  • Sypialnia z wbudowaną szafą
  • Elektryczny podgrzewacz wody
  • Podwójne szyby
  • Płytki ceramiczne na podłodze i w łazienkach
  • Oddzielne miejsce parkingowe
  • Aranżacja terenu
  • Wspólny basen kryty i odkryty
  • Plac zabaw dla dzieci
  • Sala fitness
  • Restauracja

Przy zakupie tego apartamentu - rejestracja pozwolenia na pobyt, konto bankowe, prawo jazdy i ubezpieczenie zdrowotne na Cyprze Północnym dla całej rodziny w prezencie od firmy!

Lokalizacja na mapie

Trikomo, Cypr Północny

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Salamis Sea Palace
Agios Sergios, Cypr Północny
od
$120,321
Dzielnica mieszkaniowa The Velaris
Gastria, Cypr Północny
od
$189,981
Dzielnica mieszkaniowa Luna
Trikomo, Cypr Północny
od
$417,957
Zespół mieszkaniowy Dwupokojowy apartament w kompleksie Thalassa Beach SPA.
Vokolida, Cypr Północny
od
$193,991
Apartamentowiec Sun Tower
Trikomo, Cypr Północny
od
$203,353
Państwo przegląda
Kompleks mieszkalny Umeblowane mieszkanie z jedną sypialnią w kompleksie Park Residence.
Trikomo, Cypr Północny
od
$114,792
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Zespół mieszkaniowy One bedroom apartment in the Caesar Blue resort.
Zespół mieszkaniowy One bedroom apartment in the Caesar Blue resort.
Zespół mieszkaniowy One bedroom apartment in the Caesar Blue resort.
Zespół mieszkaniowy One bedroom apartment in the Caesar Blue resort.
Zespół mieszkaniowy One bedroom apartment in the Caesar Blue resort.
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy One bedroom apartment in the Caesar Blue resort.
Zespół mieszkaniowy One bedroom apartment in the Caesar Blue resort.
Gastria, Cypr Północny
od
$142,321
Opcje wykończenia Gotowe
Przytulny 1 + 1 apartament o powierzchni 63 m ² z tarasem o powierzchni 12 m ². Apartament jest całkowicie gotowy do obsadzenia, pełny pakiet projektowy z mebli i urządzeń.Przestronny salon z dostępem do tarasu, nowoczesna kuchnia open- plan z pełnym zestawem dań i urządzeń. Jasna sypialnia …
Agencja
Smart Home
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy ARCADIA
Zespół mieszkaniowy ARCADIA
Zespół mieszkaniowy ARCADIA
Zespół mieszkaniowy ARCADIA
Zespół mieszkaniowy ARCADIA
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy ARCADIA
Zespół mieszkaniowy ARCADIA
Trikomo, Cypr Północny
od
$118,775
Opcje wykończenia Gotowe
Miejsce, w którym marzenia stają się rzeczywistościąArcadia, znajduje się w Iskele Boğaz, tętniący życiem kompleks mieszkalny z 300 nowoczesnymi jednostkami, w tym studia, jednopokojowe apartamenty, jednopokojowe dublex i dwupokojowe dublex. Każda jednostka jest zaprojektowana dla komfortu i…
Agencja
THE HUB PROPERTY LTD
Zostaw prośbę
Pokaż kontakty
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
THE HUB PROPERTY LTD
Języki komunikacji
English, Русский, Türkçe
Telegram Napisz w Telegram
Apartamentowiec 15% discount campaign with Panorama Long Beach: Where Luxury Meets the Horizon
Apartamentowiec 15% discount campaign with Panorama Long Beach: Where Luxury Meets the Horizon
Apartamentowiec 15% discount campaign with Panorama Long Beach: Where Luxury Meets the Horizon
Apartamentowiec 15% discount campaign with Panorama Long Beach: Where Luxury Meets the Horizon
Apartamentowiec 15% discount campaign with Panorama Long Beach: Where Luxury Meets the Horizon
Pokaż wszystko Apartamentowiec 15% discount campaign with Panorama Long Beach: Where Luxury Meets the Horizon
Apartamentowiec 15% discount campaign with Panorama Long Beach: Where Luxury Meets the Horizon
Trikomo, Cypr Północny
od
$219,512
Opcje wykończenia Gotowe
Lokalizacja: Doskonała lokalizacja przy plaży (2 minuty spacerem) Blisko rynku, restauracji rybnej i parku Przeznaczenie pozwala na zaledwie 2 piętra w bezpośrednim sąsiedztwie Projekt: Ikoniczna i dynamiczna architektura, widoczna z daleka Kwestionuje tradycyjną estetykę wieżowców Prio…
Agencja
Right way Group
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się