Kompleks mieszkalny Riverside Life

Riverside Life Bird124; Long Beach, Iskele 🌴

Śródziemnomorskie życie blisko plaży

Riverside Life to nowoczesny kompleks mieszkalny położony w popularnej dzielnicy Long Beach w Iskele, w odległości krótkiego spaceru od słynnego wybrzeża Morza Śródziemnego.

Projekt jest dogodnie usytuowany naprzeciwko Cezara Resort, w otoczeniu restauracji, sklepów i udogodnień codziennego użytku.

Riverside Life oferuje idealne połączenie stylu życia, naturalnego otoczenia i nowoczesnego komfortu.

-

🏢 Struktura projektu

Kompleks składa się z pięciu bloków mieszkalnych, z których każdy oferuje wyjątkową atmosferę:

🌅 Blok wschodu słońca

Obudź się z pierwszych promieni śródziemnomorskiego słońca wypełniając swój dom energią i światłem.

🌇 Blok słońca

Zapierające dech w piersiach śródziemnomorskie zachody słońca i relaksujące wieczorne spacery.

🌿 Blok River Park

Idealny dla miłośników przyrody. Piękne widoki terenów parku krajobrazowego tworzą spokojne i relaksujące środowisko.

🏔 Blok górski

Doświadcz spokoju, morskiej bryzy i malowniczych krajobrazów górskich.

🌊 Blok narożnika rzeki

Unikalna lokalizacja, gdzie widok na morze i góry łączą się, aby stworzyć niezapomniane panoramy.

-

🌴 Urządzenia

Mieszkańcy Riverside Życie korzystać z różnych udogodnień na miejscu:

🛒 Rynek

🛍 Brandshop

🏧 ATM

💄 Salon piękności

🍽 Restauracja

☕ Kawiarnia

EURISPA

Dodatkowo:

🏊 Basen

👶 Basen dla dzieci

🎠 Plac zabaw dla dzieci

🌿 Zielone obszary krajobrazu

-

📍 Zalety lokalizacji

🏖 Odległość od Long Beach

🏝 Jeden z najpopularniejszych obszarów przybrzeżnych Północnego Cypru

🍽 Restauracje i rozrywka w pobliżu

🏙 Łatwy dostęp do Famagusta i innych kluczowych lokalizacji

Riverside Life oferuje relaksujący śródziemnomorski styl życia z komfortem w stylu resort i doskonałą lokalizacją nad morzem. 🌊✨