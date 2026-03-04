  1. Realting.com
  2. Cypr Północny
  3. Iskele Belediyesi
  4. Kompleks mieszkalny Riverside Life

Kompleks mieszkalny Riverside Life

Trikomo, Cypr Północny
od
$123,972
VAT
BTC
1.4746250
ETH
77.2914007
USDT
122 569.4229543
* Cena ma charakter poglądowy
i jest zgodna z kursem wymiany 16.04.2025
;
23
Zostawić wniosek
Pokaż kontakty
ID: 34009
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 4.03.2026

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Cypr Północny
  • Okolica
    İskele District
  • Miasto
    Iskele Belediyesi
  • Miasteczko
    Trikomo

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Opcje wykończenia
    Opcje wykończenia
    Gotowe
  • Liczba kondygnacji
    Liczba kondygnacji
    17

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen
  • Winda

Dodatkowo

  • Firma zarządzająca
  • Dom przekazany
  • Wycieczka online
  • Udzielenie zezwolenia na pobyt
  • Transakcja zdalna

O kompleksie

Przeniesienie
Pokaż oryginał
English English
Русский Русский

Riverside Life Bird124; Long Beach, Iskele 🌴

Śródziemnomorskie życie blisko plaży

Riverside Life to nowoczesny kompleks mieszkalny położony w popularnej dzielnicy Long Beach w Iskele, w odległości krótkiego spaceru od słynnego wybrzeża Morza Śródziemnego.

Projekt jest dogodnie usytuowany naprzeciwko Cezara Resort, w otoczeniu restauracji, sklepów i udogodnień codziennego użytku.

Riverside Life oferuje idealne połączenie stylu życia, naturalnego otoczenia i nowoczesnego komfortu.

-

🏢 Struktura projektu

Kompleks składa się z pięciu bloków mieszkalnych, z których każdy oferuje wyjątkową atmosferę:

🌅 Blok wschodu słońca
Obudź się z pierwszych promieni śródziemnomorskiego słońca wypełniając swój dom energią i światłem.

🌇 Blok słońca
Zapierające dech w piersiach śródziemnomorskie zachody słońca i relaksujące wieczorne spacery.

🌿 Blok River Park
Idealny dla miłośników przyrody. Piękne widoki terenów parku krajobrazowego tworzą spokojne i relaksujące środowisko.

🏔 Blok górski
Doświadcz spokoju, morskiej bryzy i malowniczych krajobrazów górskich.

🌊 Blok narożnika rzeki
Unikalna lokalizacja, gdzie widok na morze i góry łączą się, aby stworzyć niezapomniane panoramy.

-

🌴 Urządzenia

Mieszkańcy Riverside Życie korzystać z różnych udogodnień na miejscu:

🛒 Rynek
🛍 Brandshop
🏧 ATM
💄 Salon piękności
🍽 Restauracja
☕ Kawiarnia
EURISPA

Dodatkowo:

🏊 Basen
👶 Basen dla dzieci
🎠 Plac zabaw dla dzieci
🌿 Zielone obszary krajobrazu

-

📍 Zalety lokalizacji

🏖 Odległość od Long Beach
🏝 Jeden z najpopularniejszych obszarów przybrzeżnych Północnego Cypru
🍽 Restauracje i rozrywka w pobliżu
🏙 Łatwy dostęp do Famagusta i innych kluczowych lokalizacji

Riverside Life oferuje relaksujący śródziemnomorski styl życia z komfortem w stylu resort i doskonałą lokalizacją nad morzem. 🌊✨

Udogodnienia w kompleksie
Mieszkania
Powierzchnia, m²
Cena za m², USD
Cena mieszkania, USD
Mieszkania 1 pokój
Powierzchnia, m² 58.0
Cena za m², USD 2,172
Cena mieszkania, USD 125,972

Lokalizacja na mapie

Trikomo, Cypr Północny

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Zespół mieszkaniowy Ocean Life
Trikomo, Cypr Północny
od
$129,066
Zespół mieszkaniowy Natulux
Kalogreia, Cypr Północny
od
$287,094
Zespół mieszkaniowy Brise de Vallee
Agios Amvrosios, Cypr Północny
od
$157,000
VAT
Zespół mieszkaniowy Caesar
Timwu, Cypr Północny
Cena na żądanie
Zespół mieszkaniowy Aquamarine Boğaz Mansions
Bogazi, Cypr Północny
od
$211,591
VAT
Państwo przegląda
Kompleks mieszkalny Riverside Life
Trikomo, Cypr Północny
od
$123,972
VAT
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek Pokaż kontakty
Inne kompleksy
Zespół mieszkaniowy Dwupokojowe apartamenty typu penthouse w Lanai Homes.
Zespół mieszkaniowy Dwupokojowe apartamenty typu penthouse w Lanai Homes.
Zespół mieszkaniowy Dwupokojowe apartamenty typu penthouse w Lanai Homes.
Zespół mieszkaniowy Dwupokojowe apartamenty typu penthouse w Lanai Homes.
Zespół mieszkaniowy Dwupokojowe apartamenty typu penthouse w Lanai Homes.
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Dwupokojowe apartamenty typu penthouse w Lanai Homes.
Zespół mieszkaniowy Dwupokojowe apartamenty typu penthouse w Lanai Homes.
Agios Amvrosios, Cypr Północny
od
$254,018
Opcje wykończenia Gotowe
Dwupokojowe apartamenty typu loft o powierzchni 70 m² + 35 m² tarasu na dachu. Parter zawiera salon z wyjściem na balkon, aneks kuchenny, jedną sypialnię i łazienkę. Na drugim poziomie loftu znajduje się druga sypialnia z widokiem na morze i druga łazienka. Dostęp do przestronnego t…
Agencja
Smart Home
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Aphrodite The Wave (Phase 3)
Dzielnica mieszkaniowa Aphrodite The Wave (Phase 3)
Dzielnica mieszkaniowa Aphrodite The Wave (Phase 3)
Dzielnica mieszkaniowa Aphrodite The Wave (Phase 3)
Dzielnica mieszkaniowa Aphrodite The Wave (Phase 3)
Dzielnica mieszkaniowa Aphrodite The Wave (Phase 3)
Kazivera, Cypr Północny
od
$132,986
Agencja
GP real estate
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy Hawaii Homes
Zespół mieszkaniowy Hawaii Homes
Zespół mieszkaniowy Hawaii Homes
Zespół mieszkaniowy Hawaii Homes
Zespół mieszkaniowy Hawaii Homes
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Hawaii Homes
Zespół mieszkaniowy Hawaii Homes
Akanthou, Cypr Północny
od
$225,448
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Domy na Hawajach to jeden z największych projektów mieszkalnych przy morzu z apartamentami 1 + 1, 2 + 1 i 3 sypialniami luksusowe wille o łącznej liczbie jednostek 500. Położony na wybrzeżu tatlisu projekt oferuje sztuczne rzeki, jeziora i wyspy rozłożone po całym miejscu z dodatkiem naszych…
Agencja
THE HUB PROPERTY LTD
Zostaw prośbę
Pokaż kontakty
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
THE HUB PROPERTY LTD
Języki komunikacji
English, Русский, Polski, Türkçe
Telegram Napisz w Telegram
Realting.com
Udać się