Kompleks mieszkalny Riverside Life

Riverside Life Bird124; Long Beach, Iskele 🌴
Śródziemnomorskie życie blisko plaży
Riverside Life to nowoczesny kompleks mieszkalny położony w popularnej dzielnicy Long Beach w Iskele, w odległości krótkiego spaceru od słynnego wybrzeża Morza Śródziemnego.
Projekt jest dogodnie usytuowany naprzeciwko Cezara Resort, w otoczeniu restauracji, sklepów i udogodnień codziennego użytku.
Riverside Life oferuje idealne połączenie stylu życia, naturalnego otoczenia i nowoczesnego komfortu.
-
🏢 Struktura projektu
Kompleks składa się z pięciu bloków mieszkalnych, z których każdy oferuje wyjątkową atmosferę:
🌅 Blok wschodu słońca
Obudź się z pierwszych promieni śródziemnomorskiego słońca wypełniając swój dom energią i światłem.
🌇 Blok słońca
Zapierające dech w piersiach śródziemnomorskie zachody słońca i relaksujące wieczorne spacery.
🌿 Blok River Park
Idealny dla miłośników przyrody. Piękne widoki terenów parku krajobrazowego tworzą spokojne i relaksujące środowisko.
🏔 Blok górski
Doświadcz spokoju, morskiej bryzy i malowniczych krajobrazów górskich.
🌊 Blok narożnika rzeki
Unikalna lokalizacja, gdzie widok na morze i góry łączą się, aby stworzyć niezapomniane panoramy.
-
🌴 Urządzenia
Mieszkańcy Riverside Życie korzystać z różnych udogodnień na miejscu:
🛒 Rynek
🛍 Brandshop
🏧 ATM
💄 Salon piękności
🍽 Restauracja
☕ Kawiarnia
EURISPA
Dodatkowo:
🏊 Basen
👶 Basen dla dzieci
🎠 Plac zabaw dla dzieci
🌿 Zielone obszary krajobrazu
-
📍 Zalety lokalizacji
🏖 Odległość od Long Beach
🏝 Jeden z najpopularniejszych obszarów przybrzeżnych Północnego Cypru
🍽 Restauracje i rozrywka w pobliżu
🏙 Łatwy dostęp do Famagusta i innych kluczowych lokalizacji
Riverside Life oferuje relaksujący śródziemnomorski styl życia z komfortem w stylu resort i doskonałą lokalizacją nad morzem. 🌊✨