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Domy na sprzedaż w Cypr Północny

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Famagusta
3
Kyrenia
34
Girne Belediyesi
188
Catalkoy Esentepe Belediyesi
95
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526 obiektów total found
Willa 6 pokojów w Flamoudi, Cypr Północny
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Willa 6 pokojów
Flamoudi, Cypr Północny
Pokoje 6
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Liczba kondygnacji 2
Pomiędzy górami a morzem. Willa 4 + 2 w pełni umeblowane na Cyprze Północnym - 495.000 €- 16…
$571,355
VAT
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Szeregowiec 3 pokoi w Bellapais, Cypr Północny
Szeregowiec 3 pokoi
Bellapais, Cypr Północny
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 140 m²
Nowoczesny dom z tureckim tytułem w Orchid Kyrenia, Bellapais jest idealnym domem dla komfor…
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Willa 3 pokoi w Agios Amvrosios, Cypr Północny
Willa 3 pokoi
Agios Amvrosios, Cypr Północny
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 160 m²
Willa 3 + 1 w Esentepe w pobliżu piaszczystej plaży jest idealnym wyborem dla komfortowego ż…
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Willa 7 pokojów w Kalogreia, Cypr Północny
Willa 7 pokojów
Kalogreia, Cypr Północny
Pokoje 7
Sypialnie 7
Liczba łazienek 7
Powierzchnia 400 m²
Północny Cypr nieruchomości: luksusowa willa z panoramicznym widokiem - kupić luksusowe nier…
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Willa 3 pokoi w Agios Amvrosios, Cypr Północny
Willa 3 pokoi
Agios Amvrosios, Cypr Północny
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 120 m²
Willa 3 + 1 w Forest Gold & Beach Resort Dokumenty własności są gotowe! Przestronny willa 3 …
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Willa 3 pokoi w Trimithi, Cypr Północny
Willa 3 pokoi
Trimithi, Cypr Północny
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 200 m²
Ekstra willa 3 + 1 w górach z własnym basenem i panoramicznym widokiem!Prezentujemy wyjątkow…
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LDV InvestLDV Invest
Willa 6 pokojów w Bellapais, Cypr Północny
Willa 6 pokojów
Bellapais, Cypr Północny
Pokoje 6
Sypialnie 6
Liczba łazienek 7
Powierzchnia 320 m²
Północny Cypr nieruchomości: luksusowa willa 6 + 3 w Bellapais z panoramicznym widokiem na m…
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Bungalow 3 pokoi w Kalogreia, Cypr Północny
Bungalow 3 pokoi
Kalogreia, Cypr Północny
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 140 m²
Bungalowy 3 + 1 w Mykonos HomesLuksusowy bungalow znajduje się na brzegu morza w Esentepe, w…
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Willa 5 pokojów w Perivolia tou Trikomou, Cypr Północny
Willa 5 pokojów
Perivolia tou Trikomou, Cypr Północny
Pokoje 5
Sypialnie 5
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 250 m²
Nieruchomość północnego Cypru: luksusowa willa z basenem i ogrodem w IskelNieruchomość na Cy…
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Willa 3 pokoi w Enkomi, Cypr Północny
Willa 3 pokoi
Enkomi, Cypr Północny
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 235 m²
przestronna willa 3 + 1 w Tuzla, Cypr PółnocnyOdkryj luksus tej oszałamiającej umeblowanej w…
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Dom w Cypr Północny
Dom
Cypr Północny
Powierzchnia 186 m²
Liczba kondygnacji 2
Прода 3 + 1тся таунхаус 3 + 1 в СтароВ Искеле, Северный Кипр. Просторный двутатажный таунхау…
$364,800
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Agencja
Cypr Północny & Gruzja Etazhi
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Willa 6 pokojów w Girne Belediyesi, Cypr Północny
Willa 6 pokojów
Girne Belediyesi, Cypr Północny
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 450 m²
Piętro 2/2
Wille w Ekskluzywnym Kompleksie z Prywatnymi Basenami w Girne na Cyprze Północnym Region Bel…
$1,83M
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Willa 7 pokojów w Karavas, Cypr Północny
Willa 7 pokojów
Karavas, Cypr Północny
Pokoje 7
Sypialnie 7
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 350 m²
🏡 ekskluzywna willa w Alsangjak - rzadka oferta z potencjałem inwestycyjnym📍 Alsancak jest j…
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Willa 2 pokoi w Stylloi, Cypr Północny
Willa 2 pokoi
Stylloi, Cypr Północny
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 120 m²
Kupno willi na północnym Cyprze jest tym, czego potrzebujesz!Dream wille w okolicy Mutluyak …
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Willa 4 pokoi w Flamoudi, Cypr Północny
Willa 4 pokoi
Flamoudi, Cypr Północny
Pokoje 4
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 160 m²
Luksusowa willa z 4 sypialniami, widokiem na morze i prywatnym tarasem na dachu 124; Kantara…
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Willa 3 pokoi w Agios Andronikos, Cypr Północny
Willa 3 pokoi
Agios Andronikos, Cypr Północny
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 120 m²
Willa na północnym Cyprze przyciągnie waszą uwagę!Doskonały kompleks jakości 4 apartamenty, …
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Willa 4 pokoi w Agios Georgios, Cypr Północny
Willa 4 pokoi
Agios Georgios, Cypr Północny
Pokoje 4
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 230 m²
Północny Cypr nieruchomości: willa z widokiem na morze w Kyrenii - luksus, komfort i inwesty…
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Willa 4 pokoi w Akanthou, Cypr Północny
Willa 4 pokoi
Akanthou, Cypr Północny
Pokoje 4
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 274 m²
Przytulna willa nad morzem na północnym Cyprze przyciągnie waszą uwagę!Ta stylowa willa znaj…
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Willa 3 pokoi w Chartzia, Cypr Północny
Willa 3 pokoi
Chartzia, Cypr Północny
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 150 m²
Kupowanie 3 + 1 Willa w Esentepe Sun Valley przyciągnie uwagę!Luksusowa willa w prestiżowym …
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Bungalow 3 pokoi w Kalogreia, Cypr Północny
Bungalow 3 pokoi
Kalogreia, Cypr Północny
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 135 m²
Nowy bungalow z 3 sypialniami nad morzem w Esentepe!Ten prestiżowy kompleks nad morzem oferu…
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Willa 4 pokoi w Akanthou, Cypr Północny
Willa 4 pokoi
Akanthou, Cypr Północny
Pokoje 4
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 206 m²
Gatunek willa 4 + 1 w kompleksie Sugar Cubes przyciągnie twoją uwagę!Kompleks mieszkalny "Ko…
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Bungalow 2 pokoi w Stylloi, Cypr Północny
Bungalow 2 pokoi
Stylloi, Cypr Północny
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 79 m²
Północny Cypr nieruchomości: przytulny bungalow w Stilos Villas w pobliżu FamagustaNieruchom…
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Dom w Cypr Północny
Dom
Cypr Północny
Powierzchnia 247 m²
Liczba kondygnacji 2
🇹🇷 Angielski 🔥 Luksusowe 3 + 1 Willa w La Isla - Życie w basenie Morza Śródziemnego! 🌴🌊W La …
$370,111
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Agencja
Cypr Północny & Gruzja Etazhi
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Bliźniak 4 pokoi w Monarga, Cypr Północny
Bliźniak 4 pokoi
Monarga, Cypr Północny
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Piętro 6/12
Dwupoziomowy apartament w Abelia Residence (Bogaz)Niesamowity widok i lokalizacjaApartament …
$254,270
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Willa 4 pokoi w Girne Belediyesi, Cypr Północny
Willa 4 pokoi
Girne Belediyesi, Cypr Północny
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 157 m²
Liczba kondygnacji 2
Wille Blisko Morza i Plaży w Lapta Girne Lapta to popularna przestrzeń mieszkalna położona w…
$588,434
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Dom 4 pokoi w Girne Belediyesi, Cypr Północny
Dom 4 pokoi
Girne Belediyesi, Cypr Północny
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 130 m²
Liczba kondygnacji 2
Luksusowe Domy w Stylowym Kompleksie przy Głównej Drodze w Girne na Cyprze Północnym Luksuso…
$338,061
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Dom 6 pokojów w Gazimagusa Belediyesi, Cypr Północny
Dom 6 pokojów
Gazimagusa Belediyesi, Cypr Północny
Sypialnie 6
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 409 m²
Nowoczesna ekspresja architektoniczna, która dodaje stylu, praktyczności i komfortu do najwy…
$3,31M
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Willa 6 pokojów w Trikomo, Cypr Północny
Willa 6 pokojów
Trikomo, Cypr Północny
Pokoje 6
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 564 m²
Liczba kondygnacji 2
Stylowe Wille w Iskele, Cypr Północny Cypr Północny to spokojny kraj, który znajduje się w …
$882,651
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Willa 4 pokoi w Erenkoy Karpaz Belediyesi, Cypr Północny
Willa 4 pokoi
Erenkoy Karpaz Belediyesi, Cypr Północny
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 256 m²
Liczba kondygnacji 3
Przedstawiamy unikalny projekt z wspaniałym widokiem na Morze Śródziemne.Willa, która stała …
$744,160
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Agencja
Land of Dreams Gallery
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Willa w Agios Amvrosios, Cypr Północny
Willa
Agios Amvrosios, Cypr Północny
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 452 m²
Liczba kondygnacji 2
Ten luksusowy salon obejmuje ogród i własny duży basen. Willa oferuje panoramiczny widok na …
$2,66M
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Agencja
Land of Dreams Gallery
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Typy nieruchomości w Cypr Północny.

wille
rezydencje
bungalow
szeregowcy
bliźniaki

Parametry nieruchomości w Cypr Północny

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na góry
z Widok na morze
z Basen
z Widok na jezioro
z Pole golfowe
Tanie
Luksusowe
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