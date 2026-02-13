Mieszkanie w nowym budynku Velocity

Modern Living Just 350m od morza w Iskele 🌊

Mamy przyjemność przedstawić Velocity, nowoczesny 5-piętrowy budynek mieszkalny położony w jednym z najbardziej obiecujących obszarów Iskele, w pobliżu słynnej Long Beach.

Projekt łączy doskonałą lokalizację, nowoczesną budowę i silny potencjał inwestycyjny.

Odległość do morza: 350 m

Podłoga: 5

Jednostki ogółem: 30

Powierzchnia terenu: 585 m ²

Tytuł aktu prawnego: Giełda

📍 Ustawienia lokalizacji

Prędkość znajduje się w szybko rozwijającym się obszarze kurortu z pełną infrastrukturą w pobliżu:

W odległości spaceru:

Popularny Long Beach Iskele

supermarket

apteka

bank / ATM

salon piękności

korty do koszykówki i tenisa

kasyna i 5 zzie hotele

restauracje i kawiarnie

otwarty klub plażowy

Famagusta jest tylko 15 minut samochodem 🚗

Doskonała równowaga między relaksem przybrzeżnym i wygody miejskiej.

🏡 Typy apartamentów

2 + 1 - 65 m ²

1 + 1 - 40 m ²

Studio (1 + 0) - 30 m ² i 35 m ²

Efektywne układy zaprojektowane dla komfortowego życia i wysokiego zapotrzebowania na wynajem.

🏗 Co dostajesz

Prywatne miejsce parkingowe dla każdego apartamentu

System CCTV

Luksusowa winda

Schody marmurowe

Izolacja termiczna i dźwiękowa

Widok na morze 🌅

Nowoczesne, wysokiej jakości wykończenia

Okna PVC z podwójnie szyb

Szklane balkony

Budowa szaf

Kuchnia o wysokim połysku

W pełni wyposażona łazienka z deszczowym prysznicem

Stalowe drzwi wejściowe

Sufity zawieszone

Usługi konserwacji budynków

💼 Zarządzanie wynajmem

Dostępne profesjonalne usługi wynajmu:

25% prowizji za krótkoterminowe czynsze

10% prowizji za wynajem długoterminowy

Prędkość jest mądrym wyborem zarówno dla kupujących styl życia, jak i dla inwestorów poszukujących stałego dochodu z wynajmu i długoterminowego wzrostu wartości w jednym z szybko rozwijających się obszarów przybrzeżnych Cypru Północnego 📈