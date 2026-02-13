  1. Realting.com
Mieszkanie w nowym budynku Velocity

Trikomo, Cypr Północny
od
$118,368
VAT
;
6
ID: 33344
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 13.02.2026

Lokalizacja

  • Kraj
    Cypr Północny
  • Okolica
    İskele District
  • Miasto
    Iskele Belediyesi
  • Miasteczko
    Trikomo

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    2026
  • Opcje wykończenia
    Opcje wykończenia
    Gotowe
  • Liczba kondygnacji
    Liczba kondygnacji
    5

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Winda

Dodatkowo

  • Firma zarządzająca
  • Wycieczka online
  • Udzielenie zezwolenia na pobyt
  • Transakcja zdalna

O kompleksie

Modern Living Just 350m od morza w Iskele 🌊

Mamy przyjemność przedstawić Velocity, nowoczesny 5-piętrowy budynek mieszkalny położony w jednym z najbardziej obiecujących obszarów Iskele, w pobliżu słynnej Long Beach.

Projekt łączy doskonałą lokalizację, nowoczesną budowę i silny potencjał inwestycyjny.

  • Odległość do morza: 350 m

  • Podłoga: 5

  • Jednostki ogółem: 30

  • Powierzchnia terenu: 585 m ²

  • Tytuł aktu prawnego: Giełda

📍 Ustawienia lokalizacji

Prędkość znajduje się w szybko rozwijającym się obszarze kurortu z pełną infrastrukturą w pobliżu:

W odległości spaceru:

  • Popularny Long Beach Iskele

  • supermarket

  • apteka

  • bank / ATM

  • salon piękności

  • korty do koszykówki i tenisa

  • kasyna i 5 zzie hotele

  • restauracje i kawiarnie

  • otwarty klub plażowy

Famagusta jest tylko 15 minut samochodem 🚗

Doskonała równowaga między relaksem przybrzeżnym i wygody miejskiej.

🏡 Typy apartamentów

  • 2 + 1 - 65 m ²

  • 1 + 1 - 40 m ²

  • Studio (1 + 0) - 30 m ² i 35 m ²

Efektywne układy zaprojektowane dla komfortowego życia i wysokiego zapotrzebowania na wynajem.

🏗 Co dostajesz

  • Prywatne miejsce parkingowe dla każdego apartamentu

  • System CCTV

  • Luksusowa winda

  • Schody marmurowe

  • Izolacja termiczna i dźwiękowa

  • Widok na morze 🌅

  • Nowoczesne, wysokiej jakości wykończenia

  • Okna PVC z podwójnie szyb

  • Szklane balkony

  • Budowa szaf

  • Kuchnia o wysokim połysku

  • W pełni wyposażona łazienka z deszczowym prysznicem

  • Stalowe drzwi wejściowe

  • Sufity zawieszone

  • Usługi konserwacji budynków

💼 Zarządzanie wynajmem

Dostępne profesjonalne usługi wynajmu:

  • 25% prowizji za krótkoterminowe czynsze

  • 10% prowizji za wynajem długoterminowy

Prędkość jest mądrym wyborem zarówno dla kupujących styl życia, jak i dla inwestorów poszukujących stałego dochodu z wynajmu i długoterminowego wzrostu wartości w jednym z szybko rozwijających się obszarów przybrzeżnych Cypru Północnego 📈

Lokalizacja na mapie

Trikomo, Cypr Północny

Realting.com
