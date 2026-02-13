Mieszkanie w nowym budynku Velocity

Modern Living Just 350m od morza w Iskele 🌊
Mamy przyjemność przedstawić Velocity, nowoczesny 5-piętrowy budynek mieszkalny położony w jednym z najbardziej obiecujących obszarów Iskele, w pobliżu słynnej Long Beach.
Projekt łączy doskonałą lokalizację, nowoczesną budowę i silny potencjał inwestycyjny.
Odległość do morza: 350 m
Podłoga: 5
Jednostki ogółem: 30
Powierzchnia terenu: 585 m ²
Tytuł aktu prawnego: Giełda
📍 Ustawienia lokalizacji
Prędkość znajduje się w szybko rozwijającym się obszarze kurortu z pełną infrastrukturą w pobliżu:
W odległości spaceru:
Popularny Long Beach Iskele
supermarket
apteka
bank / ATM
salon piękności
korty do koszykówki i tenisa
kasyna i 5 zzie hotele
restauracje i kawiarnie
otwarty klub plażowy
Famagusta jest tylko 15 minut samochodem 🚗
Doskonała równowaga między relaksem przybrzeżnym i wygody miejskiej.
🏡 Typy apartamentów
2 + 1 - 65 m ²
1 + 1 - 40 m ²
Studio (1 + 0) - 30 m ² i 35 m ²
Efektywne układy zaprojektowane dla komfortowego życia i wysokiego zapotrzebowania na wynajem.
🏗 Co dostajesz
Prywatne miejsce parkingowe dla każdego apartamentu
System CCTV
Luksusowa winda
Schody marmurowe
Izolacja termiczna i dźwiękowa
Widok na morze 🌅
Nowoczesne, wysokiej jakości wykończenia
Okna PVC z podwójnie szyb
Szklane balkony
Budowa szaf
Kuchnia o wysokim połysku
W pełni wyposażona łazienka z deszczowym prysznicem
Stalowe drzwi wejściowe
Sufity zawieszone
Usługi konserwacji budynków
💼 Zarządzanie wynajmem
Dostępne profesjonalne usługi wynajmu:
25% prowizji za krótkoterminowe czynsze
10% prowizji za wynajem długoterminowy
Prędkość jest mądrym wyborem zarówno dla kupujących styl życia, jak i dla inwestorów poszukujących stałego dochodu z wynajmu i długoterminowego wzrostu wartości w jednym z szybko rozwijających się obszarów przybrzeżnych Cypru Północnego 📈