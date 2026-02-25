Kompleks mieszkalny Four Seasons Life II

Four Seasons Life II - gdzie natura spotyka uprzywilejowane życie 🌊🌿

Cztery pory roku życia II jest w pełni ukończony kompleks mieszkaniowy oferujący styl życia komfortu i harmonii w obiecującym obszarze Boğaz Iskele.

Zaprojektowany z wizjonerskim podejściem projekt zachowuje naturalny krajobraz, podkreślając jednocześnie wyjątkowe piękno wybrzeża Morza Śródziemnego.

-

🌳 Prawdziwy zielony koncept życia

📍 Powierzchnia całkowita - 61000 m ²

🏗 Powierzchnia budowlana - 20 000 m ²

🌿 Krajobraz i obszary otwarte - 53000 m ²

🌱 15 000 m ² powierzchni zielonej

🌳 Ponad 20 000 roślin i drzew

Jest to prawdziwa oaza zielona, gdzie architektura miesza się płynnie z naturą.

-

Projekt składa się z:

🏢 310 rezydencji

🏬 16 jednostek handlowych

-

Przemyślane układy i dobrze zaplanowana infrastruktura tworzą spokojne i komfortowe środowisko życia.

🏖 Rozległe obiekty socjalne i rekreacyjne

Four Seasons Life II oferuje prawdziwy styl życia:

🏊 Basen odkryty

🏊‍♂️ Kryty basen

🎢 Park wodny

🚴 Ścieżki spacerowe i rowerowe

🏋️ Siłownia

Centrum masażu i kosmetyki

🎾 Kort tenisowy

🏀 Sądy koszykówki i siatkówki

🍽 Restauracja

☕ Kawiarnia

🍹 Taras bar i dach

🏖 Bar plażowy

👶 Kids club

Projekt jest całkowicie rozczarowany:

♿ Specjalny parking i drogi dojazdowe

-

🔹 Dodatkowe podświetlenia

🚲 Stacja rowerowa

🛎 Odbiór

🔌 Stacja ładowania EV

🌊 Sporty wodne

💇 Fryzjerstwo

🛡 Zabezpieczenie 24 / 7

🚗 Parking

📡 Centralny system satelitarny

🌐 Internet

📹 Interkom wideo

🔋 Generator

🚨 Czujniki dymu

-

Four Seasons Life II jest idealny dla tych, którzy cenią:

✔ Zielone otoczenie

✔ Infrastruktura pełnego resortu

✔ Bezpieczeństwo i komfort

✔ Silny potencjał inwestycyjny 📈

Zrównoważony śródziemnomorski styl życia, gdzie morze, natura i nowoczesne życie łączą się przez cały rok ☀️🌊