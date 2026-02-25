  1. Realting.com
  2. Cypr Północny
  3. Iskele Belediyesi
  4. Kompleks mieszkalny Four Seasons Life II

Kompleks mieszkalny Four Seasons Life II

Bogazi, Cypr Północny
od
$217,415
BTC
2.5861056
ETH
135.5488535
USDT
214 954.6342115
* Cena ma charakter poglądowy
i jest zgodna z kursem wymiany 16.04.2025
;
46
ID: 33945
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 25.02.2026

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Cypr Północny
  • Okolica
    İskele District
  • Miasto
    Iskele Belediyesi
  • Wioska
    Bogazi

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Opcje wykończenia
    Opcje wykończenia
    Gotowe
  • Liczba kondygnacji
    Liczba kondygnacji
    2

Szczegóły wnętrza

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen
  • Siłownia
  • Teren zamknięty

Dodatkowo

  • Dom przekazany
  • Wycieczka online
  • Udzielenie zezwolenia na pobyt
  • Transakcja zdalna

O kompleksie

Przeniesienie
Pokaż oryginał
English English
Русский Русский

Four Seasons Life II - gdzie natura spotyka uprzywilejowane życie 🌊🌿

Cztery pory roku życia II jest w pełni ukończony kompleks mieszkaniowy oferujący styl życia komfortu i harmonii w obiecującym obszarze Boğaz Iskele.

Zaprojektowany z wizjonerskim podejściem projekt zachowuje naturalny krajobraz, podkreślając jednocześnie wyjątkowe piękno wybrzeża Morza Śródziemnego.

-

🌳 Prawdziwy zielony koncept życia

📍 Powierzchnia całkowita - 61000 m ²
🏗 Powierzchnia budowlana - 20 000 m ²
🌿 Krajobraz i obszary otwarte - 53000 m ²
🌱 15 000 m ² powierzchni zielonej
🌳 Ponad 20 000 roślin i drzew

Jest to prawdziwa oaza zielona, gdzie architektura miesza się płynnie z naturą.

-

Projekt składa się z:
🏢 310 rezydencji
🏬 16 jednostek handlowych

-

Przemyślane układy i dobrze zaplanowana infrastruktura tworzą spokojne i komfortowe środowisko życia.

🏖 Rozległe obiekty socjalne i rekreacyjne

Four Seasons Life II oferuje prawdziwy styl życia:

🏊 Basen odkryty
🏊‍♂️ Kryty basen
🎢 Park wodny
🚴 Ścieżki spacerowe i rowerowe
🏋️ Siłownia
Centrum masażu i kosmetyki
🎾 Kort tenisowy
🏀 Sądy koszykówki i siatkówki
🍽 Restauracja
☕ Kawiarnia
🍹 Taras bar i dach
🏖 Bar plażowy
👶 Kids club

Projekt jest całkowicie rozczarowany:
♿ Specjalny parking i drogi dojazdowe

-

🔹 Dodatkowe podświetlenia

🚲 Stacja rowerowa
🛎 Odbiór
🔌 Stacja ładowania EV
🌊 Sporty wodne
💇 Fryzjerstwo
🛡 Zabezpieczenie 24 / 7
🚗 Parking
📡 Centralny system satelitarny
🌐 Internet
📹 Interkom wideo
🔋 Generator
🚨 Czujniki dymu

-

Four Seasons Life II jest idealny dla tych, którzy cenią:

✔ Zielone otoczenie
✔ Infrastruktura pełnego resortu
✔ Bezpieczeństwo i komfort
✔ Silny potencjał inwestycyjny 📈

Zrównoważony śródziemnomorski styl życia, gdzie morze, natura i nowoczesne życie łączą się przez cały rok ☀️🌊

Udogodnienia w kompleksie
Mieszkania
Powierzchnia, m²
Cena za m², USD
Cena mieszkania, USD
Mieszkania 1 pokój
Powierzchnia, m² 75.0
Cena za m², USD 2,899
Cena mieszkania, USD 217,415

Lokalizacja na mapie

Bogazi, Cypr Północny

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Państwo przegląda
Kompleks mieszkalny Four Seasons Life II
Bogazi, Cypr Północny
od
$217,415
