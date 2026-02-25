Kompleks mieszkalny Four Seasons Life II

Four Seasons Life II - gdzie natura spotyka uprzywilejowane życie 🌊🌿
Cztery pory roku życia II jest w pełni ukończony kompleks mieszkaniowy oferujący styl życia komfortu i harmonii w obiecującym obszarze Boğaz Iskele.
Zaprojektowany z wizjonerskim podejściem projekt zachowuje naturalny krajobraz, podkreślając jednocześnie wyjątkowe piękno wybrzeża Morza Śródziemnego.
-
🌳 Prawdziwy zielony koncept życia
📍 Powierzchnia całkowita - 61000 m ²
🏗 Powierzchnia budowlana - 20 000 m ²
🌿 Krajobraz i obszary otwarte - 53000 m ²
🌱 15 000 m ² powierzchni zielonej
🌳 Ponad 20 000 roślin i drzew
Jest to prawdziwa oaza zielona, gdzie architektura miesza się płynnie z naturą.
-
Projekt składa się z:
🏢 310 rezydencji
🏬 16 jednostek handlowych
-
Przemyślane układy i dobrze zaplanowana infrastruktura tworzą spokojne i komfortowe środowisko życia.
🏖 Rozległe obiekty socjalne i rekreacyjne
Four Seasons Life II oferuje prawdziwy styl życia:
🏊 Basen odkryty
🏊♂️ Kryty basen
🎢 Park wodny
🚴 Ścieżki spacerowe i rowerowe
🏋️ Siłownia
Centrum masażu i kosmetyki
🎾 Kort tenisowy
🏀 Sądy koszykówki i siatkówki
🍽 Restauracja
☕ Kawiarnia
🍹 Taras bar i dach
🏖 Bar plażowy
👶 Kids club
Projekt jest całkowicie rozczarowany:
♿ Specjalny parking i drogi dojazdowe
-
🔹 Dodatkowe podświetlenia
🚲 Stacja rowerowa
🛎 Odbiór
🔌 Stacja ładowania EV
🌊 Sporty wodne
💇 Fryzjerstwo
🛡 Zabezpieczenie 24 / 7
🚗 Parking
📡 Centralny system satelitarny
🌐 Internet
📹 Interkom wideo
🔋 Generator
🚨 Czujniki dymu
-
Four Seasons Life II jest idealny dla tych, którzy cenią:
✔ Zielone otoczenie
✔ Infrastruktura pełnego resortu
✔ Bezpieczeństwo i komfort
✔ Silny potencjał inwestycyjny 📈
Zrównoważony śródziemnomorski styl życia, gdzie morze, natura i nowoczesne życie łączą się przez cały rok ☀️🌊