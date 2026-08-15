Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Cypr Północny
  3. Mieszkania
  4. Szeregowiec

Domy Szeregowe w Cypr Północny

;
Girne Belediyesi
10
Kyrenia
8
Lapta Alsancak Camlibel Belediyesi
3
Iskele Belediyesi
5
Pokaż więcej
Szeregowiec Usuwać
Wyczyść
29 obiektów total found
Szeregowiec 3 pokoi w Bellapais, Cypr Północny
Szeregowiec 3 pokoi
Bellapais, Cypr Północny
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 140 m²
Nowoczesny dom z tureckim tytułem w Orchid Kyrenia, Bellapais jest idealnym domem dla komfor…
Zostaw prośbę
Szeregowiec 4 pokoi w Trikomo, Cypr Północny
Szeregowiec 4 pokoi
Trikomo, Cypr Północny
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 154 m²
Liczba kondygnacji 2
Domy jednorodzinne o specjalnym designie w rozwiniętym kompleksie na Cyprze Północnym, Iskel…
$466,132
Zostaw prośbę
Szeregowiec 3 pokoi w Gazimagusa Belediyesi, Cypr Północny
Szeregowiec 3 pokoi
Gazimagusa Belediyesi, Cypr Północny
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 160 m²
Liczba kondygnacji 3
Domy Szeregowe z Widokiem na Morze w Girne Bahçeli Położony na północnym wybrzeżu Morza Śród…
$798,616
Zostaw prośbę
DD CO DEDD CO DE
Szeregowiec 2 pokoi w Girne Belediyesi, Cypr Północny
Szeregowiec 2 pokoi
Girne Belediyesi, Cypr Północny
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 70 m²
Liczba kondygnacji 2
Domy w Zabudowie Bliźniaczej 100 m od Morza w Girne Girne, jedna z najbardziej pożądanych dz…
$269,987
Zostaw prośbę
Szeregowiec w Cypr Północny
Szeregowiec
Cypr Północny
Powierzchnia 10 m²
Продается красивый фт + 2 = пентхаус 65м2 + террас 6м2 + террас на кр 35е 35м2, с двумя сану…
$296,089
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Cypr Północny & Gruzja Etazhi
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Polski, Türkçe
Szeregowiec 2 pokoi w Trikomo, Cypr Północny
Szeregowiec 2 pokoi
Trikomo, Cypr Północny
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 75 m²
Liczba kondygnacji 1
Wolnostojące Domy w Otoczeniu Natury w İskele Dipkarpaz Dipkarpaz, dziewiczy region położony…
$132,441
Zostaw prośbę
LDV InvestLDV Invest
Szeregowiec w Cypr Północny
Szeregowiec
Cypr Północny
Powierzchnia 170 m²
ЕКСКЛОЗИВНО В 3 СПАЛО НЕМВ ПАНОРАМНА МОРВ ГОРВ - БЕЛАПАИВ, СЕВЕРНВ КИПВ 💎 РоскошА. Комфорт. …
$390,299
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Cypr Północny & Gruzja Etazhi
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Polski, Türkçe
Szeregowiec 5 pokojów w Girne Belediyesi, Cypr Północny
Szeregowiec 5 pokojów
Girne Belediyesi, Cypr Północny
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 220 m²
Liczba kondygnacji 2
Dwupoziomowe Domy na Sprzedaż Blisko Plaży w Karaoğlanoğlu w Girne Domy te znajdują się w dz…
$609,349
Zostaw prośbę
Szeregowiec 4 pokoi w Girne Belediyesi, Cypr Północny
Szeregowiec 4 pokoi
Girne Belediyesi, Cypr Północny
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 160 m²
Liczba kondygnacji 2
Dwupoziomowe Domy na Sprzedaż Blisko Plaży w Karaoğlanoğlu w Girne Domy te znajdują się w dz…
$541,259
Zostaw prośbę
Szeregowiec 3 pokoi w Bellapais, Cypr Północny
Szeregowiec 3 pokoi
Bellapais, Cypr Północny
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 140 m²
Modern townhouse with Turkish title in Orchid Kyrenia, Bellapais — an ideal home for a comfo…
$393,096
Zostaw prośbę
Szeregowiec 3 pokoi w Lapithos, Cypr Północny
Szeregowiec 3 pokoi
Lapithos, Cypr Północny
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 95 m²
Piętro 1/2
Townhouse 2 + 1 z ratami do 3 lat!Do Państwa uwagi oferujemy kamienicę w ekskluzywnym projek…
$317,948
Zostaw prośbę
Szeregowiec 2 pokoi w Girne Belediyesi, Cypr Północny
Szeregowiec 2 pokoi
Girne Belediyesi, Cypr Północny
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 53 m²
Domy Inwestycyjne w Projekcie z Basenem Blisko Morza w Girne na Cyprze Północnym Girne to sł…
$223,889
Zostaw prośbę
Szeregowiec 3 pokoi w Akanthou, Cypr Północny
Szeregowiec 3 pokoi
Akanthou, Cypr Północny
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 106 m²
Liczba kondygnacji 3
Townhouse w malowniczej okolicy TRNC. Klucze w grudniu 2025. 2 sypialnie 3 łazienki, tarasy …
$311,618
Zostaw prośbę
Szeregowiec w Akanthou, Cypr Północny
Szeregowiec
Akanthou, Cypr Północny
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 106 m²
Piękny dom z dwoma sypialniami i trzema nowoczesnymi łazienkami, położony w malowniczej okol…
$296,738
Zostaw prośbę
Szeregowiec 3 pokoi w Trikomo, Cypr Północny
Szeregowiec 3 pokoi
Trikomo, Cypr Północny
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 95 m²
Przytulny dwo- Storey 2 + 1 Townhouse Near Long Beach 🌴🏖Komfortowy dwupiętrowy 2 + 1 kamieni…
$218,853
VAT
Zostaw prośbę
Szeregowiec 3 pokoi w Vasilia, Cypr Północny
Szeregowiec 3 pokoi
Vasilia, Cypr Północny
Pokoje 3
Sypialnie 2
Powierzchnia 150 m²
Liczba kondygnacji 2
Nowy, wyjątkowy i gotowy projekt Doskonale położony, zaledwie 300 metrów od morza i przytul…
$233,523
Zostaw prośbę
Szeregowiec 3 pokoi w Girne Belediyesi, Cypr Północny
Szeregowiec 3 pokoi
Girne Belediyesi, Cypr Północny
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 115 m²
Liczba kondygnacji 2
Wille z Wysokim Potencjałem Dochodów z Wynajmu w Walucie Obcej w Girne Alsancak Wille na spr…
$310,445
Zostaw prośbę
Szeregowiec 3 pokoi w Girne Belediyesi, Cypr Północny
Szeregowiec 3 pokoi
Girne Belediyesi, Cypr Północny
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 120 m²
Liczba kondygnacji 2
Domy w Zabudowie Bliźniaczej 100 m od Morza w Girne Girne, jedna z najbardziej pożądanych dz…
$338,305
Zostaw prośbę
Szeregowiec 3 pokoi w Chartzia, Cypr Północny
Szeregowiec 3 pokoi
Chartzia, Cypr Północny
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 159 m²
Piętro 1/3
Oferta ekskluzywna - Townhouse 2 + 1 w trzech piętrach z przednim ogrodem i tarasem na dachu…
$262,900
Zostaw prośbę
Szeregowiec 2 pokoi w Akanthou, Cypr Północny
Szeregowiec 2 pokoi
Akanthou, Cypr Północny
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 60 m²
Loft 1 + 1Opis:Unikalny loft o powierzchni 60 m2 z balkonem (6 m2) na śniadanie i przestronn…
$209,065
Zostaw prośbę
Szeregowiec w Bogazi, Cypr Północny
Szeregowiec
Bogazi, Cypr Północny
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 127 m²
Liczba kondygnacji 3
Villa for 4 hosts, apartments of three floors (3+1), three bedrooms, 4 san. Uzla. On the 1st…
$385,101
Zostaw prośbę
Szeregowiec 3 pokoi w Gazimagusa Belediyesi, Cypr Północny
Szeregowiec 3 pokoi
Gazimagusa Belediyesi, Cypr Północny
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
хЕНТХАУС 2 + 1 В УНИКАЛНОМ КОМПЛЕКСЕОт 137.500 & £; Эксклюзивный комплекс на первой линиитс;
$136,826
Zostaw prośbę
Szeregowiec 4 pokoi w Trikomo, Cypr Północny
Szeregowiec 4 pokoi
Trikomo, Cypr Północny
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 125 m²
Trzy sypialnie kamienica o powierzchni 125 m2 z przestronnym tarasem 43 m2 i prywatnym ogrod…
$222,973
Zostaw prośbę
Szeregowiec 4 pokoi w Yialousa, Cypr Północny
Szeregowiec 4 pokoi
Yialousa, Cypr Północny
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 126 m²
Obiekt 161Pilne ‼️ SprzedażGotowy Townhouse3 + 1 / 3 piętra¶Dochody z wynajmu w wysokości 12…
$279,059
Zostaw prośbę
Szeregowiec 3 pokoi w Girne Belediyesi, Cypr Północny
Szeregowiec 3 pokoi
Girne Belediyesi, Cypr Północny
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 124 m²
$291,844
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Аталанта
Języki komunikacji
English, Русский, Türkçe
Szeregowiec w Girne Belediyesi, Cypr Północny
Szeregowiec
Girne Belediyesi, Cypr Północny
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 150 m²
The residential complex is located in the village of Alsancak in the Kyrenia area (15 minute…
$319,955
Zostaw prośbę
Szeregowiec w Agios Amvrosios, Cypr Północny
Szeregowiec
Agios Amvrosios, Cypr Północny
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 150 m²
Kompleks mieszkalny znajduje się w wiosce Alsancak w rejonie Kyrenii (15 minut jazdy samocho…
$319,955
Zostaw prośbę
Szeregowiec w Lapithos, Cypr Północny
Szeregowiec
Lapithos, Cypr Północny
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 128 m²
Комплекс вилл находится в самой живописной части острова в 10 км от Кирении, на границе посе…
$425,420
Zostaw prośbę
Szeregowiec w Akanthou, Cypr Północny
Szeregowiec
Akanthou, Cypr Północny
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 127 m²
Kamienice mają 2 lub 3 sypialnie. Możliwe jest pełne wykończenie i pakiet mebli. Dewel…
$273,758
Zostaw prośbę

Parametry nieruchomości w Cypr Północny

z Widok na góry
z Widok na morze
z Basen
Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się