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Bliźniaki na sprzedaż w Cypr Północny

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Iskele Belediyesi
3
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9 obiektów total found
Bliźniak 4 pokoi w Monarga, Cypr Północny
Bliźniak 4 pokoi
Monarga, Cypr Północny
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Piętro 6/12
Dwupoziomowy apartament w Abelia Residence (Bogaz)Niesamowity widok i lokalizacjaApartament …
$254,270
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Bliźniak 3 pokoi w Girne Belediyesi, Cypr Północny
Bliźniak 3 pokoi
Girne Belediyesi, Cypr Północny
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 137 m²
Liczba kondygnacji 2
Apartamenty Dwupoziomowe w Odległości Krótkiego Spaceru od Plaży w Lapta na Cyprze Północnym…
$290,965
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Bliźniak 4 pokoi w Girne Belediyesi, Cypr Północny
Bliźniak 4 pokoi
Girne Belediyesi, Cypr Północny
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 165 m²
Liczba kondygnacji 2
Apartamenty Dwupoziomowe w Odległości Krótkiego Spaceru od Plaży w Lapta na Cyprze Północnym…
$338,061
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Bliźniak 4 pokoi w Perivolia tou Trikomou, Cypr Północny
Bliźniak 4 pokoi
Perivolia tou Trikomou, Cypr Północny
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 410 m²
Liczba kondygnacji 2
Gotowy do poruszania się w półoddzielnej willi z widokiem na morze i góry w pobliżu popularn…
$512,833
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Bliźniak 2 pokoi w Gazimagusa Belediyesi, Cypr Północny
Bliźniak 2 pokoi
Gazimagusa Belediyesi, Cypr Północny
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 93 m²
Piętro 2/2
Eleganckie Nieruchomości w Bogato Wyposażonym Projekcie w Gazimağusa na Cyprze Północnym. Cy…
$229,605
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Bliźniak 2 pokoi w Dipkarpaz, Cypr Północny
Bliźniak 2 pokoi
Dipkarpaz, Cypr Północny
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 62 m²
Cypr PółnocnyPółwysep Karpas. Z każdym oddechem będziesz oddychać w czystym powietrzu Deepca…
$163,411
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Bliźniak 4 pokoi w Akanthou, Cypr Północny
Bliźniak 4 pokoi
Akanthou, Cypr Północny
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 120 m²
Piętro 1/2
Sprzedaż do morza Rezerwa Terra 3 + 1Cypr Północny Tatlisu; 100 kw + 20 kw taras + 25 ogrodó…
$139,062
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Bliźniak 3 pokoi w Agios Amvrosios, Cypr Północny
Bliźniak 3 pokoi
Agios Amvrosios, Cypr Północny
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Piętro 1/2
Luksusowe 2 + 1 Apartamenty w Turtle Bay Village - Północny CyprPrzedstawiamy Państwu luksus…
$129,697
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Bliźniak 1 pokój w Ayios Ilias, Cypr Północny
Bliźniak 1 pokój
Ayios Ilias, Cypr Północny
Sypialnie 1
Powierzchnia 69 m²
Piętro 4/7
Kampania 1 – gwarancja najmu ● Proces kampanii o Ważna do 31 grudnia 2024 r. lub do wyczerpa…
$199,738
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Parametry nieruchomości w Cypr Północny

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z Basen
z Widok na jezioro
z Pole golfowe
Tanie
Luksusowe
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