Kompleks mieszkalny Venice

Wenecja - Resort Living Inspired przez Włochy 🇮🇹✨

Wenecja jest unikalny rozwój mieszkalny położony w samym sercu Long Beach, Iskele, gdzie śródziemnomorski styl życia spełnia romans Wenecji 💙

Woda jest w centrum tej koncepcji - kanały z gondoli, jacuzzi wyspy i ekspansywne baseny tworzą prawdziwą atmosferę kurortu przez cały rok 🌊

Projekt składa się z 9 piętrowych bloków z łącznie 783 apartamentami, oferujących szeroki zakres układów:

🏙 studia

🏡 1 + 1

🏡 2 + 1

🌅 2 + 1 penthouses

Rozwój jest realizowany w 3 fazach, z centralnego infrastruktury uruchomienie z fazy 1, zapewniając komfort od pierwszego dnia ✨

Etapy budowy

📍 Faza 1

• Blok 1 - Grudzień 2025

• Bloki 2-3 + obszar socjalny - czerwiec 2026

📍 Faza 2

• Bloki 4- 5- 6 - Czerwiec 2027

📍 Faza 3

• Bloki 7- 8- 9 - Czerwiec 2029

Usługi świadczone wyłącznie przez rezydentów

🚌 Prywatny transfer na plażę, bazar (w każdy piątek) i kasyna

🔧 Zarządzanie utrzymaniem i wynajmem przez dewelopera

Kompletna opieka nad terytorium, infrastrukturą i czynszem - idealne dla życia i inwestycji 💼💰

Infrastruktura resort- Style

🏨 Boutique Hotel (80 pokoi)

• odbiór

• siłownia

• klub na dachu z widokiem na morze

• kryty basen

• spa / sauna / hammam

• restauracja

🛍 Mini Centrum handlowe

• supermarket

• apteka

• restauracja / salon na dachu

• patisserie

• fryzjer

💦 Obszary wypoczynku i rozrywki

• jacuzzi wyspa w basenie

• odkryte baseny dla dorosłych i dzieci

• basen wodny ze zjeżdżalniami

• Kanał wenecki z gondolami

• odkryty plac zabaw dla dzieci

• boisko do piłki nożnej i koszykówki

🏢 Budynek centralny

• żłobek dziecięcy

• pokój gier

• Włoska restauracja

• stek

🚗 Parking podziemny z wygodnym wejściem i wyjściem

Wenecja to coś więcej niż projekt mieszkaniowy -

jest to samodzielny cel kurortu, gdzie każdy dzień czuje się jak wakacje ☀️💦

Idealny do życia, wypoczynku i inwestycji wysokiej zwrotu 🌴💎