Kompleks mieszkalny Venice

Spathariko, Cypr Północny
19
ID: 33306
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 10.02.2026

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Cypr Północny
  • Okolica
    İskele District
  • Miasto
    Iskele Belediyesi
  • Wioska
    Spathariko

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    2027
  • Opcje wykończenia
    Opcje wykończenia
    Gotowe
  • Liczba kondygnacji
    Liczba kondygnacji
    10

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen
  • Siłownia
  • Winda

Dodatkowo

  • Firma zarządzająca
  • Wycieczka online
  • Udzielenie zezwolenia na pobyt
  • Transakcja zdalna

O kompleksie

Wenecja - Resort Living Inspired przez Włochy 🇮🇹✨

Wenecja jest unikalny rozwój mieszkalny położony w samym sercu Long Beach, Iskele, gdzie śródziemnomorski styl życia spełnia romans Wenecji 💙
Woda jest w centrum tej koncepcji - kanały z gondoli, jacuzzi wyspy i ekspansywne baseny tworzą prawdziwą atmosferę kurortu przez cały rok 🌊

Projekt składa się z 9 piętrowych bloków z łącznie 783 apartamentami, oferujących szeroki zakres układów:

  • 🏙 studia
  • 🏡 1 + 1
  • 🏡 2 + 1
  • 🌅 2 + 1 penthouses

Rozwój jest realizowany w 3 fazach, z centralnego infrastruktury uruchomienie z fazy 1, zapewniając komfort od pierwszego dnia ✨

Etapy budowy

📍 Faza 1
• Blok 1 - Grudzień 2025
• Bloki 2-3 + obszar socjalny - czerwiec 2026

📍 Faza 2
• Bloki 4- 5- 6 - Czerwiec 2027

📍 Faza 3
• Bloki 7- 8- 9 - Czerwiec 2029

Usługi świadczone wyłącznie przez rezydentów

🚌 Prywatny transfer na plażę, bazar (w każdy piątek) i kasyna
🔧 Zarządzanie utrzymaniem i wynajmem przez dewelopera
Kompletna opieka nad terytorium, infrastrukturą i czynszem - idealne dla życia i inwestycji 💼💰

Infrastruktura resort- Style

🏨 Boutique Hotel (80 pokoi)
• odbiór
• siłownia
• klub na dachu z widokiem na morze
• kryty basen
• spa / sauna / hammam
• restauracja

🛍 Mini Centrum handlowe
• supermarket
• apteka
• restauracja / salon na dachu
• patisserie
• fryzjer

💦 Obszary wypoczynku i rozrywki
• jacuzzi wyspa w basenie
• odkryte baseny dla dorosłych i dzieci
• basen wodny ze zjeżdżalniami
• Kanał wenecki z gondolami
• odkryty plac zabaw dla dzieci
• boisko do piłki nożnej i koszykówki

🏢 Budynek centralny
• żłobek dziecięcy
• pokój gier
• Włoska restauracja
• stek

🚗 Parking podziemny z wygodnym wejściem i wyjściem

Wenecja to coś więcej niż projekt mieszkaniowy -
jest to samodzielny cel kurortu, gdzie każdy dzień czuje się jak wakacje ☀️💦
Idealny do życia, wypoczynku i inwestycji wysokiej zwrotu 🌴💎

Lokalizacja na mapie

Spathariko, Cypr Północny

Kompleks mieszkalny Venice
Spathariko, Cypr Północny
od
$132,156
VAT
