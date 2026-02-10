Kompleks mieszkalny Venice

Wenecja - Resort Living Inspired przez Włochy 🇮🇹✨
Wenecja jest unikalny rozwój mieszkalny położony w samym sercu Long Beach, Iskele, gdzie śródziemnomorski styl życia spełnia romans Wenecji 💙
Woda jest w centrum tej koncepcji - kanały z gondoli, jacuzzi wyspy i ekspansywne baseny tworzą prawdziwą atmosferę kurortu przez cały rok 🌊
Projekt składa się z 9 piętrowych bloków z łącznie 783 apartamentami, oferujących szeroki zakres układów:
Rozwój jest realizowany w 3 fazach, z centralnego infrastruktury uruchomienie z fazy 1, zapewniając komfort od pierwszego dnia ✨
Etapy budowy
📍 Faza 1
• Blok 1 - Grudzień 2025
• Bloki 2-3 + obszar socjalny - czerwiec 2026
📍 Faza 2
• Bloki 4- 5- 6 - Czerwiec 2027
📍 Faza 3
• Bloki 7- 8- 9 - Czerwiec 2029
Usługi świadczone wyłącznie przez rezydentów
🚌 Prywatny transfer na plażę, bazar (w każdy piątek) i kasyna
🔧 Zarządzanie utrzymaniem i wynajmem przez dewelopera
Kompletna opieka nad terytorium, infrastrukturą i czynszem - idealne dla życia i inwestycji 💼💰
Infrastruktura resort- Style
🏨 Boutique Hotel (80 pokoi)
• odbiór
• siłownia
• klub na dachu z widokiem na morze
• kryty basen
• spa / sauna / hammam
• restauracja
🛍 Mini Centrum handlowe
• supermarket
• apteka
• restauracja / salon na dachu
• patisserie
• fryzjer
💦 Obszary wypoczynku i rozrywki
• jacuzzi wyspa w basenie
• odkryte baseny dla dorosłych i dzieci
• basen wodny ze zjeżdżalniami
• Kanał wenecki z gondolami
• odkryty plac zabaw dla dzieci
• boisko do piłki nożnej i koszykówki
🏢 Budynek centralny
• żłobek dziecięcy
• pokój gier
• Włoska restauracja
• stek
🚗 Parking podziemny z wygodnym wejściem i wyjściem
Wenecja to coś więcej niż projekt mieszkaniowy -
jest to samodzielny cel kurortu, gdzie każdy dzień czuje się jak wakacje ☀️💦
Idealny do życia, wypoczynku i inwestycji wysokiej zwrotu 🌴💎