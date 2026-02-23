  1. Realting.com
Kompleks mieszkalny Park Residence

Trikomo, Cypr Północny
10
ID: 33373
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 23.02.2026

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Cypr Północny
  • Okolica
    İskele District
  • Miasto
    Iskele Belediyesi
  • Miasteczko
    Trikomo

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Opcje wykończenia
    Opcje wykończenia
    Gotowe
  • Liczba kondygnacji
    Liczba kondygnacji
    7

Szczegóły zewnętrzne

Cechy zewnętrzne:

  • Basen
  • Winda

Dodatkowo

  • Dom przekazany
  • Wycieczka online
  • Udzielenie zezwolenia na pobyt
  • Transakcja zdalna

O kompleksie

Przeniesienie
Pokaż oryginał
English English
Русский Русский

Nowy punkt orientacyjny na Long Beach 🌊

Park Residence przynosi świeże architektoniczne spojrzenie na wybrzeże Long Beach, położony zaledwie 200 metrów od słynnej piaszczystej plaży.

Ten nowoczesny projekt mieszkaniowy jest przeznaczony dla tych, którzy chcą żyć nad morzem i cieszyć się widokiem na Morze Śródziemne każdego dnia.

🏖 Tylko 2 minuty spacerem od plaży
🌅 Apartamenty z widokiem na morze
🌿 Przestronne balkony
🛍 Sklepy handlowe na miejscu

Projekt składa się z 550 apartamentów z różnymi układami:
• Studios
• 1-pokojowe apartamenty
• 2-pokojowe apartamenty
• 3-pokojowe apartamenty

Nowoczesna architektura, hojne wnętrza i szerokie balkony tworzą komfortowe i stylowe środowisko życia.

Mieszkańcy mogą korzystać z resort-stylu udogodnienia, w tym:
🏊 Basen z obszarem wodnym
🍽 Opcje jadalne
🏋️ Obiekty sportowe
🌴 Obszary relaksacyjne
🛒 Sprzedaż detaliczna wielofunkcyjna

Tutaj można zjeść obiad z widokiem na morze, oglądać dzieci bawić się szczęśliwie, oddychać w śródziemnomorskim powietrzu, zrelaksować się przy basenie, lub krótki spacer do plaży zaledwie 200 metrów.

Park Residence - gdzie codzienne życie jest jak dożywotnie wakacje. ☀️

Udogodnienia w kompleksie
Mieszkania
Powierzchnia, m²
Cena za m², USD
Cena mieszkania, USD
Mieszkania 2 pokoi
Powierzchnia, m² 86.0
Cena za m², USD 2,108
Cena mieszkania, USD 181,270

Lokalizacja na mapie

Trikomo, Cypr Północny

