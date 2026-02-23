Kompleks mieszkalny Park Residence

Nowy punkt orientacyjny na Long Beach 🌊

Park Residence przynosi świeże architektoniczne spojrzenie na wybrzeże Long Beach, położony zaledwie 200 metrów od słynnej piaszczystej plaży.

Ten nowoczesny projekt mieszkaniowy jest przeznaczony dla tych, którzy chcą żyć nad morzem i cieszyć się widokiem na Morze Śródziemne każdego dnia.

🏖 Tylko 2 minuty spacerem od plaży

🌅 Apartamenty z widokiem na morze

🌿 Przestronne balkony

🛍 Sklepy handlowe na miejscu

Projekt składa się z 550 apartamentów z różnymi układami:

• Studios

• 1-pokojowe apartamenty

• 2-pokojowe apartamenty

• 3-pokojowe apartamenty

Nowoczesna architektura, hojne wnętrza i szerokie balkony tworzą komfortowe i stylowe środowisko życia.

Mieszkańcy mogą korzystać z resort-stylu udogodnienia, w tym:

🏊 Basen z obszarem wodnym

🍽 Opcje jadalne

🏋️ Obiekty sportowe

🌴 Obszary relaksacyjne

🛒 Sprzedaż detaliczna wielofunkcyjna

Tutaj można zjeść obiad z widokiem na morze, oglądać dzieci bawić się szczęśliwie, oddychać w śródziemnomorskim powietrzu, zrelaksować się przy basenie, lub krótki spacer do plaży zaledwie 200 metrów.

Park Residence - gdzie codzienne życie jest jak dożywotnie wakacje. ☀️