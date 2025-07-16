Kompleks mieszkalny Lagoon Resort

  1. Realting.com
ID: 3460
Data aktualizacji: 18.02.2026

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Gruzja
  • Region / Państwo
    Adżara
  • Miasto
    Batumi

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Klasa
    Klasa
    Klasa premium
  • Typ konstrukcji nowego budynku
    Typ konstrukcji nowego budynku
    Monolityczny
  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    2027
  • Opcje wykończenia
    Opcje wykończenia
    Gotowe
  • Liczba kondygnacji
    Liczba kondygnacji
    8

Szczegóły wnętrza

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen
  • Siłownia
  • Teren zamknięty

Dodatkowo

  • Firma zarządzająca
  • Udzielenie zezwolenia na pobyt
  • Transakcja zdalna

O kompleksie

Witamy w naszym wyjątkowym kompleksie mieszkaniowym – uosobieniu luksusowego życia, pracy i rozrywki. Z dumą oferujemy naszym mieszkańcom naprawdę wyjątkowe wrażenia, z trzema blokami niezrównanego komfortu i elegancji, a także pięciogwiazdkową infrastrukturą, która zaspokoi wszystkie ich potrzeby.

Nasz kompleks został zaprojektowany z myślą o stworzeniu środowiska sprzyjającego stylowi życia wysokiej jakości. Niezależnie od tego, czy szukasz wygodnego domu do osiedlenia się, miejsca do pracy w domu, czy po prostu miejsca do relaksu i relaksu, zapewniamy Ci ochronę.

Rozumiemy znaczenie dbałości o szczegóły, dlatego zwróciliśmy wielką uwagę na zagospodarowanie naszego kompleksu. Stworzyliśmy piękną przestrzeń zewnętrzną, która jest nie tylko estetyczna, ale także poprawia ogólne wrażenia z życia w naszym kompleksie.

Nasz zespół dokłada wszelkich starań, aby zapewnić naszym mieszkańcom najwyższy możliwy poziom usług. Staramy się przekraczać oczekiwania we wszystkim, co robimy, od projektowania naszych obiektów po poziom opieki i uwagi, jaki zapewniamy naszym mieszkańcom.

W naszym wyjątkowym kompleksie mieszkaniowym uważamy, że luksusowe życie powinno być dostępne dla wszystkich, dlatego stworzyliśmy przestrzeń, która jest zarówno przystępna cenowo, jak i wysokiej jakości. Zapraszamy do przyłączenia się do nas i doświadczenia uosobienia luksusowego życia, pracy i rozrywki.

Wideo recenzja zespół mieszkaniowy Lagoon Resort

