  1. Realting.com
  2. Gruzja
  3. Batumi
  4. Kompleks mieszkalny Orbi Residence

Kompleks mieszkalny Orbi Residence

Batumi, Gruzja
Cena na żądanie
Płatność kryptowalutą
;
Kompleks mieszkalny Orbi Residence
1
Zostawić wniosek
ID: 3309
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 4.03.2026

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Gruzja
  • Region / Państwo
    Adżara
  • Miasto
    Batumi

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Typ konstrukcji nowego budynku
    Typ konstrukcji nowego budynku
    Monolityczny
  • Liczba kondygnacji
    Liczba kondygnacji
    35

O kompleksie

Przeniesienie
Pokaż oryginał
English English
Русский Русский

Orbi Residence to 35- piętrowy kompleks położony 100 metrów od morza.

Kompleks posiada fitness, basen, restaurację i firmę zarządzającą.

Lokalizacja na mapie

Batumi, Gruzja
Edukacja
Opieka zdrowotna

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna

Wiadomości dla programistów

16.07.2025
Inwestycje w nieruchomości komercyjne w Batumi: jak stworzyć innowacyjny ekoprojekt o wysokiej rentowności
14.04.2025
Rynek nieruchomości w Gruzji w 2025 roku: analiza wzrostu, inwestycji i rentowności – ekspert
Wszystkie wiadomości
Podobne kompleksy
Apartamentowiec Kazbegi Residence
Tbilisi, Gruzja
od
$81,000
Zespół mieszkaniowy Nucubidze
Tbilisi, Gruzja
Cena na żądanie
Apartamentowiec m3 Saburtalo
Tbilisi, Gruzja
od
$81,000
Zespół mieszkaniowy Kompleks La Quinta by Wyndham gorod Batumi Gruzia
Mghvimevi, Gruzja
od
$65,000
Apartamentowiec Aleksandre Ioseliani St, 63
Tbilisi, Gruzja
od
$75,000
Państwo przegląda
Kompleks mieszkalny Orbi Residence
Batumi, Gruzja
Cena na żądanie
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Zespół mieszkaniowy Outlook Forest
Zespół mieszkaniowy Outlook Forest
Zespół mieszkaniowy Outlook Forest
Zespół mieszkaniowy Outlook Forest
Tbilisi, Gruzja
od
$110,000
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 28
Powierzchnia 46–112 m²
5 obiekty nieruchomości 5
Trademark Collection by Wyndham 4 * jest luksusowym kompleksem hotelowym w Krtsanisi, dzielnicy dyplomatycznej Tbilisi. Podczas rozwoju projektu skupiono się głównie na tworzeniu zdrowego środowiska życia, tak więc wybrano teren otoczony malowniczymi lasami, lasami sosnowymi i górami. Całkow…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
46.3 – 54.7
131,000 – 133,690
Mieszkanie 2 pokoi
56.6
128,544
Mieszkanie 3 pokoi
111.9
244,549
Kawalerka
46.3
115,000
Agencja
Geo Estate
Zostaw prośbę
Apartamentowiec Vila Ambassadori
Apartamentowiec Vila Ambassadori
Apartamentowiec Vila Ambassadori
Apartamentowiec Vila Ambassadori
Apartamentowiec Vila Ambassadori
Apartamentowiec Vila Ambassadori
Khidistavi, Gruzja
od
$265,000
Liczba kondygnacji 2
Information about the project Villa Ambassadori is a new residential project that creates a haven away from the hustle and bustle. The complex offers a collection of exclusive villas a 40-minute drive away from Tbilisi. Perks of owning a property at Villa Ambassadori: great envir…
Agencja
sisnogroup
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy Batumi, New boulevard
Zespół mieszkaniowy Batumi, New boulevard
Zespół mieszkaniowy Batumi, New boulevard
Zespół mieszkaniowy Batumi, New boulevard
Zespół mieszkaniowy Batumi, New boulevard
Batumi, Gruzja
od
$74,450
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 20
Powierzchnia 28–121 m²
6 obiekty nieruchomości 6
Kompleks mieszkalny Luxor Residence ma powierzchnię rekreacyjną 13 000 m2, 27- metrowy odkryty basen, kryty basen, kasyno, SPA, fitness, salon piękności, supermarket 24 / 7, apteka, restauracje, kawiarnie, fast food zbytu, boiska sportowe, rozrywki i strefy przyjemności, a bezpłatny parking
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
48.9 – 55.8
107,800 – 152,334
Mieszkanie 2 pokoi
74.8
200,300
Mieszkanie 3 pokoi
118.3 – 121.4
272,090 – 279,220
Kawalerka
27.8
74,450
Agencja
Geo Estate
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się
Najnowsze wiadomości w Gruzja
Inwestycje w nieruchomości komercyjne w Batumi: jak stworzyć innowacyjny ekoprojekt o wysokiej rentowności
16.07.2025
Inwestycje w nieruchomości komercyjne w Batumi: jak stworzyć innowacyjny ekoprojekt o wysokiej rentowności
Trendy na rynku nieruchomości w Gruzji: Porównanie cen w Tbilisi i Batumi
12.05.2025
Trendy na rynku nieruchomości w Gruzji: Porównanie cen w Tbilisi i Batumi
Rynek nieruchomości w Gruzji w 2025 roku: analiza wzrostu, inwestycji i rentowności – ekspert
14.04.2025
Rynek nieruchomości w Gruzji w 2025 roku: analiza wzrostu, inwestycji i rentowności – ekspert
«Ruch turystyczny w Gruzji wzrósł o ponad 200% w ciągu 8 lat». Sprawdziliśmy, dlaczego rynek nieruchomości w Gruzji stał się ostatnio «odkryciem»
24.11.2021
«Ruch turystyczny w Gruzji wzrósł o ponad 200% w ciągu 8 lat». Sprawdziliśmy, dlaczego rynek nieruchomości w Gruzji stał się ostatnio «odkryciem»
Jak stworzyć projekt inwestycyjny swoich marzeń z zyskiem 20% ROI rocznie
25.10.2021
Jak stworzyć projekt inwestycyjny swoich marzeń z zyskiem 20% ROI rocznie
Wyświetlić wszystkie publikacje