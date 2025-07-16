Kompleks mieszkalny Gonio Marina

Cena na żądanie
3
ID: 35063
Data aktualizacji: 30.03.2026

Lokalizacja

  • Kraj
    Gruzja
  • Region / Państwo
    Adżara
  • Miasto
    Batumi

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Rok realizacji
    2029

Szczegóły wnętrza

Ogrzewanie:

  • Ogrzewanie indywidualne

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen
  • Siłownia
  • Winda

Dodatkowo

  • Firma zarządzająca

O kompleksie

Przeniesienie
Nazwa projektu

Gonio Marina

Developer / Construction Company

Eagle Hills Georgia (struktura związana z Emaarem w Gruzji, Zjednoczone Emiraty Arabskie)

Kontekst projektu / projektu ukończonego

Projekt jest opracowywany przez Eagle Hills i Emaar, firmy założone przez Mohammed Mohamed bar. Deweloper jest uznawany na całym świecie za przełomowe projekty takie jak Downtown Dubai, Belgrad Waterfront i Marassi Egypt, z ukończonymi projektami w Dubaju, Belgradzie, Kairze i Abu Dhabi.

Gwarancje finansowe

Projekt jest wspierany przez Eagle Hills i Emaar, międzynarodowych deweloperów UAE znanych ze ścisłej kontroli jakości, systematycznego zarządzania projektami i terminowej realizacji dużych rozmiarów rozwoju.

Lokalizacja

Gonio, zachodnia Georgia, niedaleko Batumi.
Obszar przybrzeżny znany z czystych plaż i środowiska przyjaznego środowisku.

Odległość:
• Port lotniczy Batumi - ok. 20 minut
• Granica turecka - mniej niż 10 minut

Rodzaj apartamentu

Rozwój mieszanego stosowania (Mieszkalnictwo / Resort / Inwestycje)

Szacowana data zakończenia

2028- 2029 (etapowy rozwój)

Przegląd infrastruktury

Klaster mieszany i mieszkalny obejmujący ponad 260 hektarów, w tym:
• Apartamenty i zarządzane rezydencje
• Prywatne wille i strzeżone wille
• Hotele międzynarodowe
• Jacht marina z ponad 180 miejsc do cumowania
• Sztuczna laguna (ok. 1 km długości)
• Restauracje i galerie handlowe
• Wodniki
• Przestrzenie współpracy i fitness
• Pieszych bulwarów, parków, rodzinnych rekreacji
• Prywatna promenada

Informacje o cenach

Cena wyjściowa za m2: Do ogłoszenia
Ceny mieszkań począwszy od: Do ogłoszenia
Apartamenty od: Do ogłoszenia

Wynajem i inwestycje Potencjał

Oczekiwany zysk z wynajmu: około 8- 10% rocznie.
Oczekiwany ROI: Szacowany wzrost kapitału w wysokości 25- 40% w połowie fazy budowy w oparciu o poprzednie projekty Eagle Hills.

Warunki dostawy

Apartamenty zostaną dostarczone w stanie White Frame (ostateczne specyfikacje do potwierdzenia przez dewelopera).

