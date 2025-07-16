Kompleks mieszkalny Gonio Marina

Nazwa projektu

Gonio Marina

Developer / Construction Company

Eagle Hills Georgia (struktura związana z Emaarem w Gruzji, Zjednoczone Emiraty Arabskie)

Kontekst projektu / projektu ukończonego

Projekt jest opracowywany przez Eagle Hills i Emaar, firmy założone przez Mohammed Mohamed bar. Deweloper jest uznawany na całym świecie za przełomowe projekty takie jak Downtown Dubai, Belgrad Waterfront i Marassi Egypt, z ukończonymi projektami w Dubaju, Belgradzie, Kairze i Abu Dhabi.

Gwarancje finansowe

Projekt jest wspierany przez Eagle Hills i Emaar, międzynarodowych deweloperów UAE znanych ze ścisłej kontroli jakości, systematycznego zarządzania projektami i terminowej realizacji dużych rozmiarów rozwoju.

Lokalizacja

Gonio, zachodnia Georgia, niedaleko Batumi.

Obszar przybrzeżny znany z czystych plaż i środowiska przyjaznego środowisku.



Odległość:

• Port lotniczy Batumi - ok. 20 minut

• Granica turecka - mniej niż 10 minut

Rodzaj apartamentu

Rozwój mieszanego stosowania (Mieszkalnictwo / Resort / Inwestycje)

Szacowana data zakończenia

2028- 2029 (etapowy rozwój)

Przegląd infrastruktury

Klaster mieszany i mieszkalny obejmujący ponad 260 hektarów, w tym:

• Apartamenty i zarządzane rezydencje

• Prywatne wille i strzeżone wille

• Hotele międzynarodowe

• Jacht marina z ponad 180 miejsc do cumowania

• Sztuczna laguna (ok. 1 km długości)

• Restauracje i galerie handlowe

• Wodniki

• Przestrzenie współpracy i fitness

• Pieszych bulwarów, parków, rodzinnych rekreacji

• Prywatna promenada

Informacje o cenach

Cena wyjściowa za m2: Do ogłoszenia

Ceny mieszkań począwszy od: Do ogłoszenia

Apartamenty od: Do ogłoszenia

Wynajem i inwestycje Potencjał

Oczekiwany zysk z wynajmu: około 8- 10% rocznie.

Oczekiwany ROI: Szacowany wzrost kapitału w wysokości 25- 40% w połowie fazy budowy w oparciu o poprzednie projekty Eagle Hills.

Warunki dostawy

Apartamenty zostaną dostarczone w stanie White Frame (ostateczne specyfikacje do potwierdzenia przez dewelopera).