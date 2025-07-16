Apart hotel Gwarantowany dochód w wysokości 10% rocznie. Pokoje hotelowe Wyndham Grand Residences.

Pokoje hotelowe w Wyndham Grand Residences Batumi Gonio.
Gwarancja odkupu!
Gwarantowany dochód w wysokości 10% przez pierwsze 5 lat!
Obywatelstwo UE - paszport rumuński - w PREZENCIE!
Możliwość zakupu 1/2, 1/4 pokoju - sprawdź cenę i warunki z naszymi menedżerami.
Cena:
Dochód naliczany jest od pierwszego dnia po zakupie, a nie po zakończeniu budowy i uruchomieniu hotelu.
Oznacza to, że zaczynasz zarabiać następnego dnia po pełnej płatności.
Wyndham Grand Residences Batumi Gonio. Aqua to wyjątkowy, dwudziestopiętrowy hotel z funkcjami sanatoryjnymi, strefą wodną i panoramiczną restauracją na dachu.
Hotel jest częścią kompleksu Wyndham Grand Residences Batumi Gonio, pierwszego kompleksu w Gruzji z usługami All Inclusive i największą infrastrukturą – 90 obiektów na 15 000 m², co czyni go atrakcyjnym dla turystów przez cały rok, niezależnie od pory roku.
3 kategorie pokoi:
Standard
Pokój o powierzchni 31,2 m² z łóżkiem lub dwoma pojedynczymi łóżkami.
Dostępne są różne widoki, w tym widok na morze i góry.
De Luxe
Pokój o powierzchni 50,9 m² – 51,1 m² z oddzielną sypialnią i salonem z kuchnią.
Z każdego pokoju roztacza się widok na morze i góry.
Luxe
Pokój o powierzchni 44,8 m² – 58,2 m² z oddzielną sypialnią i salonem z kuchnią.
Przestronny balkon. Z każdego pokoju roztacza się panoramiczny widok na morze.
W pokojach
Kompleksowa infrastruktura:
Lokalizacja:
Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat tego projektu, zadzwoń/napisz do nas.