Apart hotel Hilton Resort

Batumi, Gruzja
od
$65,130
;
ID: 33172
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 15.01.2026

Lokalizacja

  • Kraj
    Gruzja
  • Region / Państwo
    Adżara
  • Miasto
    Batumi

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Klasa
    Klasa
    Klasa premium
  • Typ konstrukcji nowego budynku
    Typ konstrukcji nowego budynku
    Monolityczny
  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    2027
  • Opcje wykończenia
    Opcje wykończenia
    Gotowe
  • Liczba kondygnacji
    Liczba kondygnacji
    8

O kompleksie

Przeniesienie
Pierwszy ośrodek rodzinny Hilton w Batumi

Unikalny projekt inwestycyjny, 50 / 50 warunków raty promocyjnej - 50% zaliczki, 50% po otrzymaniu kluczy.

Lokalizacja:

Znajduje się na obszarze budynków o niskim poziomie, co gwarantuje brak budynków o wysokim poziomie
Ekologicznie czysty obszar z rozwiniętą infrastrukturą
To doskonale łączy naturę i urbanistyczne udogodnienia
Główne cechy:
Łączna powierzchnia ośrodka: 10,000 m2
Liczba bloków: 3, tylko 8 pięter wysokości
Łączna liczba pokoi: 320

Świadczenia dla mieszkańców i gości:

Ograniczona liczba pokoi pozwala uniknąć przeludnienia i zachować prywatność.
Stała liczba miejsc w hotelu zapewnia stabilny przepływ usług i wygodę dla wszystkich gości, a także program lojalnościowy dla klientów marki.
Możliwość korzystania z całej infrastruktury, zamknięte terytorium

Infrastruktura:
Kryty basen jest całoroczną przyjemnością dla dorosłych i dzieci.
Sala parowa i sauna - relaks i rekuperacja
Fitness Center - zachować kondycję i zdrowie
Cinema Hall - spędzić wieczór oglądając swoje ulubione filmy
Współpraca i biblioteka - praca efektywna i twórcza
Sala konferencyjna - zorganizować spotkanie biznesowe lub wydarzenie

Usługi dodatkowe:
Sklep spożywczy, apteka i winiarnia na co dzień.
Oczekiwany wzrost wynosi do 4000 dolarów na m2. Obliczenie opiera się na aktualnym łańcuchu hotelowym, gdzie obecny koszt za metr kwadratowy wynosi 6,500 dolarów.

Dlaczego warto z nami inwestować?

1. Jesteśmy autoryzowanym partnerem dewelopera, oficjalnie działającym w Georgii.

2. Kupujemy apartamenty w basenach, nie w sprzedaży detalicznej, co daje nam możliwość otrzymania dodatkowych rabatów dla naszych klientów.

3. Pracujemy na biało. Wszystkie przelewy i płatności dokonywane są ściśle zgodnie z umową i bezpośrednio do wykonawcy, żadnych dodatkowych płatności lub nadpłat.

4. Jesteśmy w kontakcie z wami, dopóki nie otrzymamy kluczy i nie zarejestrujemy nabytej nieruchomości, pomagamy i chronimy Państwa interesy.

Skontaktuj się dziś z naszym przedstawicielem w Georgii, Margarita, aby uzyskać szczegółowe informacje na temat projektu.

Z poważaniem, zespół Satellite Estate

Udogodnienia w kompleksie
Mieszkania
Powierzchnia, m²
Cena za m², USD
Cena mieszkania, USD
Mieszkania 1 pokój
Powierzchnia, m² 33.4
Cena za m², USD 1,950
Cena mieszkania, USD 65,132
Mieszkania 2 pokoi
Powierzchnia, m² 68.7
Cena za m², USD 1,950
Cena mieszkania, USD 133,968

Lokalizacja na mapie

Batumi, Gruzja
Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
