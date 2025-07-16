Apart hotel Hilton Resort

Pierwszy ośrodek rodzinny Hilton w Batumi

Unikalny projekt inwestycyjny, 50 / 50 warunków raty promocyjnej - 50% zaliczki, 50% po otrzymaniu kluczy.

Lokalizacja:

Znajduje się na obszarze budynków o niskim poziomie, co gwarantuje brak budynków o wysokim poziomie

Ekologicznie czysty obszar z rozwiniętą infrastrukturą

To doskonale łączy naturę i urbanistyczne udogodnienia

Główne cechy:

Łączna powierzchnia ośrodka: 10,000 m2

. Liczba bloków: 3, tylko 8 pięter wysokości

Łączna liczba pokoi: 320

Świadczenia dla mieszkańców i gości:

Ograniczona liczba pokoi pozwala uniknąć przeludnienia i zachować prywatność.

Stała liczba miejsc w hotelu zapewnia stabilny przepływ usług i wygodę dla wszystkich gości, a także program lojalnościowy dla klientów marki.

Możliwość korzystania z całej infrastruktury, zamknięte terytorium

Infrastruktura:

Kryty basen jest całoroczną przyjemnością dla dorosłych i dzieci.

Sala parowa i sauna - relaks i rekuperacja

Fitness Center - zachować kondycję i zdrowie

Cinema Hall - spędzić wieczór oglądając swoje ulubione filmy

Współpraca i biblioteka - praca efektywna i twórcza

Sala konferencyjna - zorganizować spotkanie biznesowe lub wydarzenie

Usługi dodatkowe:

Sklep spożywczy, apteka i winiarnia na co dzień.

Oczekiwany wzrost wynosi do 4000 dolarów na m2. Obliczenie opiera się na aktualnym łańcuchu hotelowym, gdzie obecny koszt za metr kwadratowy wynosi 6,500 dolarów.

Dlaczego warto z nami inwestować?

1. Jesteśmy autoryzowanym partnerem dewelopera, oficjalnie działającym w Georgii.

2. Kupujemy apartamenty w basenach, nie w sprzedaży detalicznej, co daje nam możliwość otrzymania dodatkowych rabatów dla naszych klientów.

3. Pracujemy na biało. Wszystkie przelewy i płatności dokonywane są ściśle zgodnie z umową i bezpośrednio do wykonawcy, żadnych dodatkowych płatności lub nadpłat.

4. Jesteśmy w kontakcie z wami, dopóki nie otrzymamy kluczy i nie zarejestrujemy nabytej nieruchomości, pomagamy i chronimy Państwa interesy.

Skontaktuj się dziś z naszym przedstawicielem w Georgii, Margarita, aby uzyskać szczegółowe informacje na temat projektu.

Z poważaniem, zespół Satellite Estate