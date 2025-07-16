  1. Realting.com
  2. Gruzja
  3. Chakvi
  4. Kompleks mieszkalny Project Del Mar Lot P035OV

Kompleks mieszkalny Project Del Mar Lot P035OV

Chakvi, Gruzja
od
$23,375
od
$850/m²
;
28
ID: 24924
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 18.02.2026

Lokalizacja

  • Kraj
    Gruzja
  • Region / Państwo
    Adżara
  • Okolica
    Kobuleti Municipality
  • Miasteczko
    Chakvi

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Opcje wykończenia
    Opcje wykończenia
    Gotowe
  • Liczba kondygnacji
    Liczba kondygnacji
    11

O kompleksie

Русский Русский

Nowoczesny kompleks mieszkalny dwóch bloków, położony 80 m od morza, 800 m od Ogrodu Botanicznego i 10 km od centrum Batumi. Apartamenty z widokiem na morze i góry w malowniczej okolicy Zielonego Przylądka.
Cechy:
Dwa bezpośrednie wejścia do morza.
Spa, klub fitness, sklepy, parking (otwarty i zamknięty)
Nowoczesne windy, monitoring.
Apartamenty:
Powierzchnia od 31.7 do 76 m2,
Możliwość zakupu czarnej, zielonej ramki (+ 200- 300 $za m2), pod klucz (+ 500- 700 $za m2).
Wysokość sufitu wynosi 3 metry.
Wewnętrzne raty na 18 miesięcy, 30% składki
Zakończenie budowy w 2026 r.

Nr serii P035OV

Lokalizacja na mapie

Chakvi, Gruzja
