Kompleks mieszkalny Project Del Mar Lot P035OV

Nowoczesny kompleks mieszkalny dwóch bloków, położony 80 m od morza, 800 m od Ogrodu Botanicznego i 10 km od centrum Batumi. Apartamenty z widokiem na morze i góry w malowniczej okolicy Zielonego Przylądka.

Cechy:

Dwa bezpośrednie wejścia do morza.

Spa, klub fitness, sklepy, parking (otwarty i zamknięty)

Nowoczesne windy, monitoring.

Apartamenty:

Powierzchnia od 31.7 do 76 m2,

Możliwość zakupu czarnej, zielonej ramki (+ 200- 300 $za m2), pod klucz (+ 500- 700 $za m2).

Wysokość sufitu wynosi 3 metry.

Wewnętrzne raty na 18 miesięcy, 30% składki

Zakończenie budowy w 2026 r.

Nr serii P035OV