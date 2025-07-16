Kompleks mieszkalny Project Del Mar Lot P035OV

Nowoczesny kompleks mieszkalny dwóch bloków, położony 80 m od morza, 800 m od Ogrodu Botanicznego i 10 km od centrum Batumi. Apartamenty z widokiem na morze i góry w malowniczej okolicy Zielonego Przylądka.
Cechy:
Dwa bezpośrednie wejścia do morza.
Spa, klub fitness, sklepy, parking (otwarty i zamknięty)
Nowoczesne windy, monitoring.
Apartamenty:
Powierzchnia od 31.7 do 76 m2,
Możliwość zakupu czarnej, zielonej ramki (+ 200- 300 $za m2), pod klucz (+ 500- 700 $za m2).
Wysokość sufitu wynosi 3 metry.
Wewnętrzne raty na 18 miesięcy, 30% składki
Zakończenie budowy w 2026 r.
Nr serii P035OV