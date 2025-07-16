Kompleks mieszkalny Zarezerwuj pokój w hotelu Wyndham Grand z dochodem 8205 USD rocznie - gwarantowane!

Pokoje hotelowe w Wyndham Grand Residences Batumi Gonio.

Możesz kupić 1/2, 1/4, 1/8 pokoju – zapytaj naszych menedżerów o cenę i warunki.

Gwarancja odkupu!

Gwarantowany dochód w wysokości 10% przez pierwsze 5 lat!

Cena:

1/8 pokoju od 51 324 USD dochodu – od 5132 USD rocznie!

1/4 pokoju od 82 052 USD dochodu – od 8205 USD rocznie!

Cały pokój od 275 364 USD dochodu – od 27 536 USD rocznie!

Naliczamy dochód od pierwszego dnia po zakupie, a nie po zakończeniu budowy i uruchomieniu hotelu.

Oznacza to, że zaczynasz zarabiać następnego dnia po dokonaniu pełnej płatności.

Wyndham Grand Residences Batumi Gonio. Aqua to wyjątkowy, dwudziestopiętrowy hotel z funkcjami spa, strefą wodną i panoramiczną restauracją na dachu.

Hotel jest częścią kompleksu Wyndham Grand Residences Batumi Gonio, pierwszego kompleksu w Gruzji z usługami All Inclusive i największą infrastrukturą – 90 obiektów na 15 000 m², co czyni go atrakcyjnym dla turystów przez cały rok, niezależnie od pory roku.

3 kategorie pokoi:

Standard

Pokój o powierzchni 31,2 m² z łóżkiem lub dwoma pojedynczymi łóżkami.

Dostępne są różne widoki, w tym widok na morze i góry.

De Luxe

Pokój o powierzchni 50,9 m² – 51,1 m² z oddzielną sypialnią i salonem z kuchnią.

Z każdego pokoju roztacza się widok na morze i góry.

Luxe

Pokój o powierzchni 44,8 m² – 58,2 m² z oddzielną sypialnią i salonem z kuchnią.

Przestronny balkon. Z każdego pokoju roztacza się panoramiczny widok na morze.

W pokojach:

Szafa

Łóżko

Biurko

Krzesło do pracy

Szafy nocne

Komoda

Stolik kawowy

Sofa w salonie (układy deLuxe i Luxe)

Meble tarasowe

Lustra

Telefony

Telewizor

Sejf elektroniczny

Żelazko i deska do prasowania

Suszarka do włosów

Sokowirówka elektryczna

Toster

Czajnik

Ekspres do kawy

Płyta grzewcza

Lodówka

Piekarnik

Kuchenka mikrofalowa

Naczynia, sztućce

Pościel, szlafroki, kapcie

Kompleksowa infrastruktura:

12 restauracji, kawiarni, barów

7 basenów

SPA

Sala fitness

2 boiska sportowe

Place zabaw dla dzieci, sale zabaw, kawiarnie i kluby

Park dla dzieci

Miasteczko linowe z trampoliną i ścianką wspinaczkową

Sala konferencyjna

4 sale spotkań

Coworking

Minigolf

Kręgielnia

Kino

Bilard

Biblioteka

Szachy Stoły

Wypożyczalnia rowerów i skuterów elektrycznych

Gry planszowe

Winiarnia

Sala degustacyjna

Chacza

Sala bankietowa

Kompleks łaźni

Centrum winoterapii i ziołolecznictwa

Prysznice Charcota

Gromady solne

Jacuzzi

Gabinety masażu

Źródło artezyjskie

Strefa zdjęć firmowych

Sklep z pamiątkami

Targowiska i sklep ekologiczny

Parking

Lądowisko dla helikopterów

Lokalizacja:

Ośrodek wypoczynkowy Gonio

Do morza - 400 m

Do centrum Batumi - 14 km

Do lotniska - 8 km

Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat tego projektu, zadzwoń/napisz do nas.