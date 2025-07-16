Kompleks mieszkalny Kobuleti Resort

Jest to coś więcej niż klasyczny kompleks mieszkalny; jest to unikalna przestrzeń do harmonijnego życia, odzyskiwania i biografu na wybrzeżu malowniczego Kobuleti. Projekt jest opracowywany przez niezawodnego dewelopera z ponad 11-letnim doświadczeniem, 3 ukończonych projektów premium i 200,000 m2 dostarczonego nieruchomości w Gruzji. Kompleks oferuje ekskluzywną infrastrukturę, która obejmuje potrzeby wszystkich mieszkańców w zakresie zdrowia, rekreacji i komfortu:

Klinika biohakerska (krioterapia, terapia dożylna, diagnostyka)

Optymalizacja spacji snu

Strefy soli i pływania

Luksusowe SPA z hammam

Poole wewnętrzne i zewnętrzne

Centrum fitness

Korty tenisowe

Strefy Jogi i Medytacji

Przestrzeń współdziałania

Kawiarnie i restauracje

Rynek i apteka

Plac zabaw dla dzieci

Edukacyjne Centrum Wellness dla dzieci

Usługi stylu życia: Concierge, sprzątanie i ekskluzywny transfer jachtu do Batumi kilka razy dziennie.

Kompleks znajduje się w cichej, zielonej okolicy Kobuleti. Można uzyskać dostęp do 10 + kilometrów czystych plaż i przyrody relikt, będąc zaledwie krok od głównych atrakcji:

Prywatna plaża.

15 km do centrum Batumi i 35 minut do międzynarodowego lotniska.

W promieniu 5-10 minut: Ogród Botaniczny, Ośrodek Tsikhiszziri, Forteca Petra i Evergreen Mtirala Park Narodowy.

Ceny nieruchomości tutaj są o 10-30% niższe niż w Batumi, zapewniając wygodny punkt wejścia dla inwestorów. Projekt wykazuje wysoką kapitalizację. Od początku sprzedaży Bloku A średnia cena za metr kwadratowy wzrosła o 28,9% (z 1,080 dolarów do 1,490 dolarów) w ciągu zaledwie roku.

Ceny i układy:

Studio: Powierzchnia od 35 mkw. 124; Cena od 43,750 dolarów (niedokończone) - od 65,450 dolarów (pod klucz)

1 Sypialnia: Powierzchnia od 51,4 m kw.

2 Sypialnie: Powierzchnia od 82,6 m kw.

Projekt ma 7,500 m kw. Strefy rekreacyjne, 4000 m kw tarasów krajobrazowych, i osobistą oazę spokoju. Wybierz wysoką jakość życia i inteligentne inwestycje!