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Kompleks mieszkalny Kobuleti Resort

Kobuleti, Gruzja
od
$43,750
BTC
0.5203975
ETH
27.2762600
USDT
43 254.9471301
* Cena ma charakter poglądowy
i jest zgodna z kursem wymiany 16.04.2025
;
18
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ID: 38225
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 17.07.2026

Lokalizacja

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  • Kraj
    Gruzja
  • Region / Państwo
    Adżara
  • Okolica
    Kobuleti Municipality
  • Miasteczko
    Kobuleti
  • Adres
    Memed Abashidze Street, 128

O kompleksie

Przeniesienie
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Jest to coś więcej niż klasyczny kompleks mieszkalny; jest to unikalna przestrzeń do harmonijnego życia, odzyskiwania i biografu na wybrzeżu malowniczego Kobuleti. Projekt jest opracowywany przez niezawodnego dewelopera z ponad 11-letnim doświadczeniem, 3 ukończonych projektów premium i 200,000 m2 dostarczonego nieruchomości w Gruzji. Kompleks oferuje ekskluzywną infrastrukturę, która obejmuje potrzeby wszystkich mieszkańców w zakresie zdrowia, rekreacji i komfortu:

  • Klinika biohakerska (krioterapia, terapia dożylna, diagnostyka)

  • Optymalizacja spacji snu

  • Strefy soli i pływania

  • Luksusowe SPA z hammam

  • Poole wewnętrzne i zewnętrzne

  • Centrum fitness

  • Korty tenisowe

  • Strefy Jogi i Medytacji

  • Przestrzeń współdziałania

  • Kawiarnie i restauracje

  • Rynek i apteka

  • Plac zabaw dla dzieci

  • Edukacyjne Centrum Wellness dla dzieci

Usługi stylu życia: Concierge, sprzątanie i ekskluzywny transfer jachtu do Batumi kilka razy dziennie.

Kompleks znajduje się w cichej, zielonej okolicy Kobuleti. Można uzyskać dostęp do 10 + kilometrów czystych plaż i przyrody relikt, będąc zaledwie krok od głównych atrakcji:

  • Prywatna plaża.

  • 15 km do centrum Batumi i 35 minut do międzynarodowego lotniska.

  • W promieniu 5-10 minut: Ogród Botaniczny, Ośrodek Tsikhiszziri, Forteca Petra i Evergreen Mtirala Park Narodowy.

Ceny nieruchomości tutaj są o 10-30% niższe niż w Batumi, zapewniając wygodny punkt wejścia dla inwestorów. Projekt wykazuje wysoką kapitalizację. Od początku sprzedaży Bloku A średnia cena za metr kwadratowy wzrosła o 28,9% (z 1,080 dolarów do 1,490 dolarów) w ciągu zaledwie roku.

Ceny i układy:

  • Studio: Powierzchnia od 35 mkw. 124; Cena od 43,750 dolarów (niedokończone) - od 65,450 dolarów (pod klucz)

  • 1 Sypialnia: Powierzchnia od 51,4 m kw.

  • 2 Sypialnie: Powierzchnia od 82,6 m kw.

Projekt ma 7,500 m kw. Strefy rekreacyjne, 4000 m kw tarasów krajobrazowych, i osobistą oazę spokoju. Wybierz wysoką jakość życia i inteligentne inwestycje!

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Klasa
    Klasa
    Klasa biznesowa
  • Typ konstrukcji nowego budynku
    Typ konstrukcji nowego budynku
    Monolityczny
  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    2029
  • Liczba kondygnacji
    Liczba kondygnacji
    35
Udogodnienia w kompleksie
Mieszkania
Powierzchnia, m²
Cena za m², USD
Cena mieszkania, USD
Mieszkania 1 pokój
Powierzchnia, m² 51.4
Cena za m², USD 1,210
Cena mieszkania, USD 62,200
Mieszkania 2 pokoi
Powierzchnia, m² 82.6
Cena za m², USD 1,211
Cena mieszkania, USD 100,000
Nieruchomości w kompleksie
Typ
Powierzchnia, m²
Cena za m², USD
Koszt obiektu, USD
Mieszkania Kawalerka
Powierzchnia, m² 35.0
Cena za m², USD 1,250
Cena mieszkania, USD 43,750

Lokalizacja na mapie

Kobuleti, Gruzja
Jedzenie i picie
Transport

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Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
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