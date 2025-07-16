Kompleks mieszkalny Alliance Centropolis

CENTROPOLIS - BATUMI
Wielkoskalowy, mieszany projekt położony w centralnej części Batumi, na pierwszej linii brzegowej - zaledwie ~ 50 metrów od morza, w jednym z kluczowych miejsc miasta.
✔️ Wszystkie apartamenty posiadają panoramiczny widok na morze i miasto.
🏙 INFRASTRUKTURA KOMPLEX
• centrum handlowe (centrum handlowe)
• Kasyno
• Hotel pod znakiem Hyatt
• World Trade Center (WTC)
• kino i obszary rozrywki
kręgle
basen
• Centrum fitness i infrastruktura sportowa
• Obszary rekreacyjne i usługi miejskie
Kompleks jest w pełni zintegrowaną przestrzenią miejską stworzoną z myślą o wysokiej liczbie osób, aktywnym życiu komercyjnym i całorocznej eksploatacji.
💰 Koszty inwestycji projektu
$520.000,000
💳 Warunki płatności
• zaliczka - 20%
• Ostatnia płatność - 30%
• raty wewnętrzne - do 60 miesięcy
Nr serii NP022RM