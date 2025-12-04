  1. Realting.com
  2. Géorgie
  3. Appartements dans des immeubles neufs

Appartements dans les nouveaux bâtiments

Tbilissi
100
Koutaïssi
1
Batoumi
20
Adjarie
121
TOP TOP
Appart-hôtel The LAMBORGHINI complex with a branded Casino, TURNKEY, Italian furniture
Appart-hôtel The LAMBORGHINI complex with a branded Casino, TURNKEY, Italian furniture
Appart-hôtel The LAMBORGHINI complex with a branded Casino, TURNKEY, Italian furniture
Appart-hôtel The LAMBORGHINI complex with a branded Casino, TURNKEY, Italian furniture
Appart-hôtel The LAMBORGHINI complex with a branded Casino, TURNKEY, Italian furniture
Appart-hôtel The LAMBORGHINI complex with a branded Casino, TURNKEY, Italian furniture
Appart-hôtel The LAMBORGHINI complex with a branded Casino, TURNKEY, Italian furniture
Batoumi, Géorgie
depuis
$163,381
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2030
Nombre d'étages 66
The first branded Lamborghini hotel complex with a branded Casino from the brand The apartments are available on a turnkey basis with Italian furniture and Lamborghini-style decoration Brand loyalty program, exclusive accommodation conditions in Lamborghini hotels around the world A…
Agence
Satellite Estate
Appart-hôtel Montemar By Gumbati
Appart-hôtel Montemar By Gumbati
Appart-hôtel Montemar By Gumbati
Appart-hôtel Montemar By Gumbati
Appart-hôtel Montemar By Gumbati
Batoumi, Géorgie
depuis
$65,000
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2028
Nombre d'étages 16
Surface 31–162 m²
4 objets immobiliers 4
Multifonctionnel, type Hôtel, complexe de 16 étages comprendtrois blocsArchitecture distinctiveSituation exceptionnelle - près de la mer(Vue panoramique sur la montagne et la mer)Multifonctionnel - équipé avec commercial,divertissements et espaces de loisirsConvient pour la vie, les loisirs …
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
51.0
109,650
Apartment 2 chambres
107.4 – 161.9
230,910 – 404,750
Appartement
31.3
79,815
Développeur
Гумбати Групп
Complexe résidentiel Thalassa
Complexe résidentiel Thalassa
Complexe résidentiel Thalassa
Complexe résidentiel Thalassa
Complexe résidentiel Thalassa
Batoumi, Géorgie
depuis
$34,600
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 6
Un complexe résidentiel de classe Premium Thalassa est situé dans l'une des zones touristiques écologiquement propres et confortables exceptionnelles de Batoumi, près du jardin botanique, à 800 mètres de la mer. Les appartements sont présentés avec une vue panoramique sur la mer, le jardin b…
Développeur
Thalassa Group LLC
Karon PhuketKaron Phuket
Complexe résidentiel Grin Kejp
Complexe résidentiel Grin Kejp
Batoumi, Géorgie
Prix ​​sur demande
Nombre d'étages 10
Surface 32–72 m²
24 objets immobiliers 24
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
31.5 – 49.6
40,000 – 89,280
Apartment 2 chambres
62.0 – 72.1
67,720 – 79,310
Développeur
Green Cape
Complexe résidentiel Reverance by otium
Complexe résidentiel Reverance by otium
Complexe résidentiel Reverance by otium
Complexe résidentiel Reverance by otium
Complexe résidentiel Reverance by otium
Complexe résidentiel Reverance by otium
Batoumi, Géorgie
Prix ​​sur demande
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2028
Nombre d'étages 16
1 objet immobilier 1
La révérence est plus qu'un nom - c'est une approche qui reflète notre attitude envers l'espace, le confort et l'esthétique. Ce projet a été créé avec l'idée que chaque détail devrait incarner l'élégance, le calme fonctionnel et la sophistication.Notre vision est de créer un espace de vie où…
Développeur
Otium Development
Appart-hôtel Black Sea Icon Towers
Appart-hôtel Black Sea Icon Towers
Appart-hôtel Black Sea Icon Towers
Appart-hôtel Black Sea Icon Towers
Appart-hôtel Black Sea Icon Towers
Appart-hôtel Black Sea Icon Towers
Appart-hôtel Black Sea Icon Towers
Batoumi, Géorgie
depuis
$94,656
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2029
Nombre d'étages 42
Surface 28–58 m²
2 objets immobiliers 2
🌊 Appartements de luxe sur la première ligne de la mer, Batumi📍 Lieu: Vieux Batumi, intersection du remblai et Boulevard Central, à 100 m de la plage, à 10 minutes de l'aéroport de Batumi.🏗 Projet:4 tours, 42 étages chacune, 4.000 appartements et appartements.Le concept d'une ville dans une …
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
58.0
198,186
Appartement
27.8
94,656
Agence
Риэлтор без границ
Immeuble OTIUM POTI
Immeuble OTIUM POTI
Immeuble OTIUM POTI
Immeuble OTIUM POTI
Poti, Géorgie
Prix ​​sur demande
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 10
OTIUM POTI EST UN BLOQUE RÉSIDENTIEL MULTI-APARTMENT AVEC ESPÈCES COMMERCIALES ET ZONE RECRÉATIVE.LE PROJET, qui ICLUDE UNE ZONE GRANDE SUR LE BÂTIMENT, LE PLAYGROUND ET LE PARKING, sera COMPLÈTE D'UN MAI 2026
Développeur
Otium Development
Complexe résidentiel Otium Beliashvili
Complexe résidentiel Otium Beliashvili
Complexe résidentiel Otium Beliashvili
Complexe résidentiel Otium Beliashvili
Complexe résidentiel Otium Beliashvili
Tbilissi, Géorgie
Prix ​​sur demande
L'année de construction 2027
Nombre d'étages 17
OTIUM SUR BELIASHVILI est un COMPLEXE RÉSIDENTIEL MULTIFONCTIONNEL AVEC ESPACE COMMERCIAL ET BUREAU.Le projet est réalisé à deux reprises. La première PHASE, qui sera complétée en décembre 2025, ENTAILLECONSTRUCTION DE 2 BLOCS RESIDENTIELS ET DE L'INFRASTRUCTURE COMPLÈTE DU COMPLEXE. DEUXIÈM…
Développeur
Otium Development
Complexe résidentiel SeaVision Residence panorama kotoruu nevozmozno zabyt
Complexe résidentiel SeaVision Residence panorama kotoruu nevozmozno zabyt
Complexe résidentiel SeaVision Residence panorama kotoruu nevozmozno zabyt
Complexe résidentiel SeaVision Residence panorama kotoruu nevozmozno zabyt
Complexe résidentiel SeaVision Residence panorama kotoruu nevozmozno zabyt
Complexe résidentiel SeaVision Residence panorama kotoruu nevozmozno zabyt
Complexe résidentiel SeaVision Residence panorama kotoruu nevozmozno zabyt
Batoumi, Géorgie
depuis
$59,040
L'année de construction 2029
Nombre d'étages 31
Surface 29–61 m²
2 objets immobiliers 2
💎 Nouveau complexe donnant sur la mer🔥 Prépayer est en dessous du marché🔥 Augmentation des coûts de livraison à +48 %🔥 Rendement des investissements jusqu'à 12 % par anA vendre studios, appartements avec 1 et 2 chambres dans le complexe premium sur New Boulevard.Vers la mer - 100 m, fenêtres…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
61.0
122,000
Appartement
29.1
59,665
Agence
Риэлтор без границ
Complexe résidentiel
Complexe résidentiel
Complexe résidentiel
Complexe résidentiel
Complexe résidentiel
Complexe résidentiel
Complexe résidentiel
Tbilissi, Géorgie
depuis
$63,700
Nombre d'étages 4
Surface 46–600 m²
8 objets immobiliers 8
Tbilissi Town est un complexe résidentiel multifonctionnel haut de gamme qui offre une vie luxueuse et rassemble les meilleurs. Le complexe est à 20 minutes en voiture du centre de Tbilissi, à une altitude de 1200 mètres au-dessus du niveau de la mer. Le projet offre des installations hôteli…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
46.0 – 54.0
63,700 – 75,138
Apartment 2 chambres
88.0 – 89.0
122,640 – 124,600
Villa
200.0 – 600.0
238,574 – 370,160
Agence
Geo Estate
Complexe résidentiel Branded Villas Alazani Valley
Complexe résidentiel Branded Villas Alazani Valley
Complexe résidentiel Branded Villas Alazani Valley
Complexe résidentiel Branded Villas Alazani Valley
Complexe résidentiel Branded Villas Alazani Valley
Complexe résidentiel Branded Villas Alazani Valley
Complexe résidentiel Branded Villas Alazani Valley
, Géorgie
depuis
$40,000
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2027
Nombre d'étages 2
Surface 195 m²
1 objet immobilier 1
Welcome to a unique gated eco-community of 14 luxurious premium-class villas, located in the very heart of Georgia’s winemaking region — the Alazani Valley, a land with 8,000 years of winemaking tradition. The project combines architectural aesthetics, an eco-friendly lifestyle, and sustaina…
Agence
Geo Estate
Complexe résidentiel Villas, Lisi Lake, Tbilisi
Complexe résidentiel Villas, Lisi Lake, Tbilisi
Complexe résidentiel Villas, Lisi Lake, Tbilisi
Complexe résidentiel Villas, Lisi Lake, Tbilisi
Complexe résidentiel Villas, Lisi Lake, Tbilisi
Complexe résidentiel Villas, Lisi Lake, Tbilisi
Complexe résidentiel Villas, Lisi Lake, Tbilisi
Tbilissi, Géorgie
depuis
$272,600
Nombre d'étages 3
Surface 206–310 m²
5 objets immobiliers 5
Lisi Panorama est un complexe résidentiel moderne situé dans un endroit tranquille près du lac Lisi. Le projet se compose de 8 villas premium situées sur une superficie de 2379 m2 à proximité du centre-ville. Chaque villa offre une vue panoramique imprenable sur la ville. Chaque villa a sa p…
Agence
Geo Estate
Complexe résidentiel Complex "Next Address"
Complexe résidentiel Complex “Next Address”
Complexe résidentiel Complex “Next Address”
Complexe résidentiel Complex “Next Address”
Complexe résidentiel Complex “Next Address”
Batoumi, Géorgie
depuis
$1,734
L'année de construction 2027
Batumi, Tbel Absalidze rue N11 , Complexe -Adresse suivante , 1 m2 de prix à partir de 1510$, Taille des appartements minimum à partir de 31 m2 , 15% de mise à disposition , et l'acompte jusqu'à 48 mois , Le processus de construction sera complété au milieu de 2027 , Appartement sera livré d…
Agence
Integrated Real Estate Services
Immeuble Sakeni
Immeuble Sakeni
Immeuble Sakeni
Immeuble Sakeni
Immeuble Sakeni
Immeuble Sakeni
Tbilissi, Géorgie
depuis
$123,000
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 35
Agence
sisnogroup
Complexe résidentiel Guaranteed income of 10% per annum. Wyndham Grand Residences hotel rooms.
Complexe résidentiel Guaranteed income of 10% per annum. Wyndham Grand Residences hotel rooms.
Complexe résidentiel Guaranteed income of 10% per annum. Wyndham Grand Residences hotel rooms.
Complexe résidentiel Guaranteed income of 10% per annum. Wyndham Grand Residences hotel rooms.
Complexe résidentiel Guaranteed income of 10% per annum. Wyndham Grand Residences hotel rooms.
Complexe résidentiel Guaranteed income of 10% per annum. Wyndham Grand Residences hotel rooms.
Complexe résidentiel Guaranteed income of 10% per annum. Wyndham Grand Residences hotel rooms.
Batoumi, Géorgie
depuis
$268,000
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Chambres d'hôtel à Wyndham Grand Residences Batumi Gonio. L'Aqua.Garantie de rachat !Revenu garanti de 10% pour les 5 premières années!La citoyenneté européenne - passeport roumain - en tant que GIFT!Nous gagnons des revenus dès le premier jour après l'achat, et non après l'achèvement de la …
Agence
Smart Home
Immeuble White Square Kutaisi
Immeuble White Square Kutaisi
Immeuble White Square Kutaisi
Immeuble White Square Kutaisi
Koutaïssi, Géorgie
depuis
$30,000
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 15
About the project A new residential complex called "White Square" is under construction in Kutaisi, situated on Lado Asatiani Street. This 15-story building will feature 307 apartments for residents, along with diverse commercial and office areas. The advantageous location makes it …
Agence
sisnogroup
Complexe résidentiel Tbilisi Gardens
Complexe résidentiel Tbilisi Gardens
Complexe résidentiel Tbilisi Gardens
Complexe résidentiel Tbilisi Gardens
Complexe résidentiel Tbilisi Gardens
Complexe résidentiel Tbilisi Gardens
Complexe résidentiel Tbilisi Gardens
Tbilissi, Géorgie
depuis
$150,000
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2023
Nombre d'étages 29
Surface 31–127 m²
10 objets immobiliers 10
Tbilisi Gardens in Tbilisi is a unique project from developer Quadrum Global.The new building is located in the Saburtalo district, in the center of the quarter. The complex is located near Sergo Zakariadze and Mikhail Asatin streets, Vazha Pshavela Avenue, as well as 1st Vazha Pshavela Lane…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
31.0 – 81.0
193,500 – 275,000
Apartment 2 chambres
127.0
432,000 – 510,000
Apartment 3 chambres
127.0
464,000
Agence
sisnogroup
Immeuble White Square Varketili 3
Immeuble White Square Varketili 3
Immeuble White Square Varketili 3
Immeuble White Square Varketili 3
Tbilissi, Géorgie
depuis
$35,000
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 10
À propos du projet "White Square in Varketili 3" est en cours de construction sur la rue Trialeti, près de la station de métro Varketili à Tbilissi. L'infrastructure autour de la maison est entièrement développée et tout type de transport public est disponible. La station de métro "Varketil…
Agence
sisnogroup
Immeuble Filigreen
Immeuble Filigreen
Immeuble Filigreen
Immeuble Filigreen
Immeuble Filigreen
Tbilissi, Géorgie
depuis
$125,000
L'année de construction 2024
Nombre d'étages 6
À propos du projet Un immeuble résidentiel exclusif de 80 appartements est en cours de construction dans la rue Giorgi Danelia à Saburtalo. Le concept derrière Filigreen est de créer un lieu au centre de la ville qui incarne à la fois le rythme moderne de la ville et la beauté de la nature…
Agence
sisnogroup
Immeuble Metropol Bagebi
Immeuble Metropol Bagebi
Immeuble Metropol Bagebi
Immeuble Metropol Bagebi
Tbilissi, Géorgie
depuis
$100,000
L'année de construction 2024
Nombre d'étages 14
"Metropol Bagebi" residential complex is scheduled for completion in December 2024. Our apartments are offered in a premium white frame condition, featuring: Black aluminum doors and windows Iron doors with intercom at the apartment entrance Stretched flooring Main vertical stands …
Agence
sisnogroup
Complexe résidentiel Tbilisi, Ortachala
Complexe résidentiel Tbilisi, Ortachala
Complexe résidentiel Tbilisi, Ortachala
Complexe résidentiel Tbilisi, Ortachala
Complexe résidentiel Tbilisi, Ortachala
Complexe résidentiel Tbilisi, Ortachala
Complexe résidentiel Tbilisi, Ortachala
Tbilissi, Géorgie
depuis
$49,200
L'année de construction 2028
Nombre d'étages 26
Surface 33–76 m²
3 objets immobiliers 3
We are pleased to present to your attention a new multifunctional residential complex of European standard located in the historical district of Tbilisi — Ortachala, created for those who value comfort, environmental friendliness, and well-planned infrastructure in harmony with the spirit of…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
51.7
77,600
Apartment 2 chambres
76.4
114,600
Appartement
32.8
49,200
Agence
Geo Estate
Immeuble Archi Guramishvili
Immeuble Archi Guramishvili
Immeuble Archi Guramishvili
Immeuble Archi Guramishvili
Immeuble Archi Guramishvili
Tbilissi, Géorgie
depuis
$1,100
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 32
Le projet résidentiel Archi Guramishvili est en cours de construction dans le meilleur emplacement à Sanzona, sur l'avenue Guramishvili, près de la station de métro "Ghrmaghele". Le bâtiment multifonctionnel de 32 étages comprend également un espace commercial. Une cour verte de 1 500 m2 équ…
Agence
sisnogroup
Appart-hôtel Optima Residence
Appart-hôtel Optima Residence
Appart-hôtel Optima Residence
Appart-hôtel Optima Residence
Appart-hôtel Optima Residence
Batoumi, Géorgie
depuis
$83,000
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 18
Appartements à 300 mètres de la mer dans le complexe de la Résidence Optima La résidence Optima est le sixième projet du complexe multifonctionnel du quartier de l'ELT, qui est construit sur 7 hectares de terrain sur le nouveau boulevard Batumi. Le complexe a été conçu par des architectes et…
Agence
sisnogroup
Immeuble Archi Varketili
Immeuble Archi Varketili
Immeuble Archi Varketili
Immeuble Archi Varketili
Immeuble Archi Varketili
Immeuble Archi Varketili
Immeuble Archi Varketili
Tbilissi, Géorgie
depuis
$1,050
L'année de construction 2024
Nombre d'étages 14
Le complexe résidentiel Archi Varketili est situé dans le 3ème massif, dans un endroit bien développé en termes d'infrastructures, à 10 minutes à pied de la station de métro Varketili. Le territoire du complexe Archi Varketili comprend cinq maisons résidentielles, un jardin d'enfants et une …
Agence
sisnogroup
Immeuble Alpha Home Gldani
Immeuble Alpha Home Gldani
Immeuble Alpha Home Gldani
Tbilissi, Géorgie
depuis
$45,000
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 26
Infrastructure: cour bien meublée avec des terrains pour enfants et sportifs, parking: parking souterrain, en surface Taille de l'appartement: 1 pièce, 2 pièces superficies de l'appartement: 47.1-117,9 m2 Région: Gldani Heure d'achèvement: 2026 Installations à proximité: Club de fitness …
Agence
sisnogroup
Complexe résidentiel Outlook Forest
Complexe résidentiel Outlook Forest
Complexe résidentiel Outlook Forest
Complexe résidentiel Outlook Forest
Tbilissi, Géorgie
depuis
$110,000
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 28
Surface 46–112 m²
5 objets immobiliers 5
Trademark Collection by Wyndham 4* est un complexe hôtelier de luxe situé à Krtsanisi, un quartier diplomatique de Tbilissi. Au cours de l'élaboration du projet, l'accent a été mis sur la création d'un environnement sain, de sorte que le territoire entouré de forêts pittoresques, de forêts d…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
46.3 – 54.7
131,000 – 133,690
Apartment 2 chambres
56.6
128,544
Apartment 3 chambres
111.9
244,549
Studio
46.3
115,000
Agence
Geo Estate
Immeuble Tower Gelovani
Immeuble Tower Gelovani
Immeuble Tower Gelovani
Immeuble Tower Gelovani
Tbilissi, Géorgie
depuis
$70,000
L'année de construction 2024
Nombre d'étages 14
À propos du projetÀ 100 mètres de l'avenue Marshall Gelovani, 5A de Petre Sarajishvili, "Pala Invest" présente un complexe résidentiel de 14 étages de haute classe en construction - -
Agence
sisnogroup
Complexe résidentiel
Complexe résidentiel
Complexe résidentiel
Complexe résidentiel
Complexe résidentiel
Complexe résidentiel
Complexe résidentiel
Batoumi, Géorgie
depuis
$103,680
Nombre d'étages 40
Surface 46–94 m²
3 objets immobiliers 3
Twin Residence est un complexe résidentiel multifonctionnel haut de gamme situé sur la première ligne du littoral, à 100 mètres de la mer. Le complexe résidentiel dispose d'un centre de remise en forme, spa, piscines intérieures et extérieures, un salon de beauté, un café, une aire de jeux, …
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
45.9 – 69.1
103,680 – 105,662
Apartment 2 chambres
94.4
188,780
Agence
Geo Estate
Complexe résidentiel Résidence King Tamar by Archi
Complexe résidentiel Résidence King Tamar by Archi
Complexe résidentiel Résidence King Tamar by Archi
Complexe résidentiel Résidence King Tamar by Archi
Complexe résidentiel Résidence King Tamar by Archi
Complexe résidentiel Résidence King Tamar by Archi
Complexe résidentiel Résidence King Tamar by Archi
Tbilissi, Géorgie
depuis
$87,500
L'année de construction 2027
King Tamar by Archi est une résidence haut de gamme située au cœur de Tbilissi, sur l’avenue du Roi Tamar, l’un des quartiers les plus recherchés et dynamiques de la capitale. Le projet allie architecture raffinée, confort moderne et vues panoramiques spectaculaires. Conçu par l’architect…
Agence
Invest Cafe
Appart-hôtel Equity investment in Wyndham Grand Batumi hotel rooms.
Appart-hôtel Equity investment in Wyndham Grand Batumi hotel rooms.
Appart-hôtel Equity investment in Wyndham Grand Batumi hotel rooms.
Appart-hôtel Equity investment in Wyndham Grand Batumi hotel rooms.
Appart-hôtel Equity investment in Wyndham Grand Batumi hotel rooms.
Appart-hôtel Equity investment in Wyndham Grand Batumi hotel rooms.
Appart-hôtel Equity investment in Wyndham Grand Batumi hotel rooms.
Batoumi, Géorgie
depuis
$51,324
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Chambres d'hôtel à Wyndham Grand Residences Batumi Gonio.Vous pouvez acheter 1/2, 1/4, 1/8 d'une chambre - demandez à nos gestionnaires le prix et les conditions.Garantie de rachat !Revenu garanti de 10% pour les 5 premières années!Prix:1/8 d'une chambre à partir de 51 324 USD de revenus - à…
Agence
Smart Home
Complexe résidentiel Dvuhkomnatnaa kvartira evroformata v prestiznom komplekse
Complexe résidentiel Dvuhkomnatnaa kvartira evroformata v prestiznom komplekse
Complexe résidentiel Dvuhkomnatnaa kvartira evroformata v prestiznom komplekse
Complexe résidentiel Dvuhkomnatnaa kvartira evroformata v prestiznom komplekse
Complexe résidentiel Dvuhkomnatnaa kvartira evroformata v prestiznom komplekse
Complexe résidentiel Dvuhkomnatnaa kvartira evroformata v prestiznom komplekse
Complexe résidentiel Dvuhkomnatnaa kvartira evroformata v prestiznom komplekse
Tbilissi, Géorgie
Prix ​​sur demande
L'année de construction 2028
Nombre d'étages 5
Nous vous présentons une occasion unique d'acheter un élégant appartement d'une chambre dans un complexe prestigieux situé dans le centre historique de Tbilissi. Ce n'est pas seulement un logement, c'est l'immersion dans l'atmosphère de l'histoire séculaire et du patrimoine culturel, où chaq…
Agence
Этажи. Северный Кипр.
Complexe résidentiel $1000 DOWNPAYMENT 4-YEAR INSTALMENT PLAN
Complexe résidentiel $1000 DOWNPAYMENT 4-YEAR INSTALMENT PLAN
Complexe résidentiel $1000 DOWNPAYMENT 4-YEAR INSTALMENT PLAN
Complexe résidentiel $1000 DOWNPAYMENT 4-YEAR INSTALMENT PLAN
Complexe résidentiel $1000 DOWNPAYMENT 4-YEAR INSTALMENT PLAN
Complexe résidentiel $1000 DOWNPAYMENT 4-YEAR INSTALMENT PLAN
Complexe résidentiel $1000 DOWNPAYMENT 4-YEAR INSTALMENT PLAN
Batoumi, Géorgie
depuis
$33,374
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2027
Nombre d'étages 17
A new project in Batumi, the complex is being built according to the English concept — with a rich infrastructure and the highest quality standards. It is a complex of two 17-storey buildings + a 10-storey wing 300 meters from the sea. The complex has its own infrastructure: Recepti…
Agence
Satellite Estate
Immeuble M2 at Mtatsminda
Immeuble M2 at Mtatsminda
Immeuble M2 at Mtatsminda
Immeuble M2 at Mtatsminda
Immeuble M2 at Mtatsminda
Immeuble M2 at Mtatsminda
Tbilissi, Géorgie
depuis
$180,000
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 5
“m² à Mtatsminda Park” à Okrokana est en cours de construction sur le territoire à côté du parc Mtatsminda. Le projet comprend 6 bâtiments de 5 étages de différents plans, cours, terrasses et maisonnettes. Le projet est destiné à ceux qui veulent vivre dans plus de verdure et de paix, qui pr…
Agence
sisnogroup
Résidence Ramada Residences Pervye brendirovannye rezidencii v centre Batumi
Résidence Ramada Residences Pervye brendirovannye rezidencii v centre Batumi
Résidence Ramada Residences Pervye brendirovannye rezidencii v centre Batumi
Résidence Ramada Residences Pervye brendirovannye rezidencii v centre Batumi
Résidence Ramada Residences Pervye brendirovannye rezidencii v centre Batumi
Résidence Ramada Residences Pervye brendirovannye rezidencii v centre Batumi
Résidence Ramada Residences Pervye brendirovannye rezidencii v centre Batumi
Batoumi, Géorgie
Prix ​​sur demande
L'année de construction 2029
Nombre d'étages 45
Premières résidences de marque dans le centre de BatumiService Premium selon les normes internationalesInfrastructure intérieure développéeIndicateurs d'occupation et croissance du coût des objets au-dessus du marchéWyndham Hotels & Resorts est le choix #1 pour les investisseurs du monde ent…
Développeur
One Development
Immeuble M2 at Mirtskhulava
Immeuble M2 at Mirtskhulava
Immeuble M2 at Mirtskhulava
Immeuble M2 at Mirtskhulava
Immeuble M2 at Mirtskhulava
Tbilissi, Géorgie
depuis
$70,000
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 25
Informations sur le projetm2 à Mirtskhulava est un nouveau projet conçu par un développeur bien connu et situé par la rivière Kura à Tbilissi.Le nouveau projet a beaucoup à offrir, notamment:emplacement au bord de la rivière;de nombreuses commodités et installations;les liaisons de transport…
Agence
sisnogroup
Complexe résidentiel Lux Residence Sity Lot P034DL
Complexe résidentiel Lux Residence Sity Lot P034DL
Complexe résidentiel Lux Residence Sity Lot P034DL
Complexe résidentiel Lux Residence Sity Lot P034DL
Complexe résidentiel Lux Residence Sity Lot P034DL
Complexe résidentiel Lux Residence Sity Lot P034DL
Complexe résidentiel Lux Residence Sity Lot P034DL
Batoumi, Géorgie
depuis
$23,460
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2027
Nombre d'étages 20
Description de la propriété : Nouveau complexe résidentiel moderne dans un quartier en développement dynamique de Batoumi, à 1300 mètres de la plage, de la promenade paysagée et du parc balnéaire. Le complexe présente tous les avantages d'une maison de ville moderne : - quartier résidentiel …
Agence
Gulfstream
Complexe résidentiel ZhK Capital City Group Lot P033OE
Complexe résidentiel ZhK Capital City Group Lot P033OE
Complexe résidentiel ZhK Capital City Group Lot P033OE
Complexe résidentiel ZhK Capital City Group Lot P033OE
Complexe résidentiel ZhK Capital City Group Lot P033OE
Complexe résidentiel ZhK Capital City Group Lot P033OE
Complexe résidentiel ZhK Capital City Group Lot P033OE
Kobuleti, Géorgie
depuis
$24,990
Nombre d'étages 12
Complexe résidentiel de confort classe Rustaveli 27 est situé dans le centre de Kobuleti.Du 5ème étage et au dessus il y a une vue sur la mer.Autour du complexe résidentiel infrastructure bien développée - magasins, restaurants, écoles et jardins d'enfants.La mer est à 450 mètres de la maiso…
Agence
Gulfstream
Complexe résidentiel WG Batumi, Gonio
Complexe résidentiel WG Batumi, Gonio
Complexe résidentiel WG Batumi, Gonio
Complexe résidentiel WG Batumi, Gonio
Complexe résidentiel WG Batumi, Gonio
Complexe résidentiel WG Batumi, Gonio
Complexe résidentiel WG Batumi, Gonio
Batoumi, Géorgie
depuis
$63,500
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 20
Surface 31–58 m²
9 objets immobiliers 9
Elite Hotel Complex 5* avec des services All-Inclusive & Ultra All-Inclusive de Wyndham Grand, créé sur le principe de la « ville-resort » et se compose de 5 emplacements reliés par des navettes et des infrastructures. L'infrastructure du complexe dépasse 27 000 m2 et comprend des piscines, …
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
44.8 – 58.2
479,091 – 622,391
Appartement
31.2
317,772
Studio
32.2 – 51.1
327,957 – 536,857
Agence
Geo Estate
Appart-hôtel Guaranteed income of 10% per annum. Wyndham Grand Residences hotel rooms.
Appart-hôtel Guaranteed income of 10% per annum. Wyndham Grand Residences hotel rooms.
Appart-hôtel Guaranteed income of 10% per annum. Wyndham Grand Residences hotel rooms.
Appart-hôtel Guaranteed income of 10% per annum. Wyndham Grand Residences hotel rooms.
Appart-hôtel Guaranteed income of 10% per annum. Wyndham Grand Residences hotel rooms.
Appart-hôtel Guaranteed income of 10% per annum. Wyndham Grand Residences hotel rooms.
Appart-hôtel Guaranteed income of 10% per annum. Wyndham Grand Residences hotel rooms.
Batoumi, Géorgie
depuis
$78,000
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Chambres d'hôtel à Wyndham Grand Residences Batumi Gonio. L'Aqua.Garantie de rachat !Revenu garanti de 10% pour les 5 premières années!La citoyenneté européenne - passeport roumain - en tant que GIFT!Il est possible d'acheter 1/2, 1/4 d'une chambre - vérifiez le prix et les conditions avec n…
Agence
Smart Home
Complexe résidentiel Share in a Wyndham Grand hotel room with income of 5,132 USD per year - guaranteed!
Complexe résidentiel Share in a Wyndham Grand hotel room with income of 5,132 USD per year - guaranteed!
Complexe résidentiel Share in a Wyndham Grand hotel room with income of 5,132 USD per year - guaranteed!
Complexe résidentiel Share in a Wyndham Grand hotel room with income of 5,132 USD per year - guaranteed!
Complexe résidentiel Share in a Wyndham Grand hotel room with income of 5,132 USD per year - guaranteed!
Complexe résidentiel Share in a Wyndham Grand hotel room with income of 5,132 USD per year - guaranteed!
Complexe résidentiel Share in a Wyndham Grand hotel room with income of 5,132 USD per year - guaranteed!
Batoumi, Géorgie
depuis
$51,000
Options de finition Аvec finition
Chambres d'hôtel à Wyndham Grand Residences Batumi Gonio.Vous pouvez acheter 1/2, 1/4, 1/8 d'une chambre - demandez à nos gestionnaires le prix et les conditions.Garantie de rachat !Revenu garanti de 10% pour les 5 premières années!Prix:1/8 d'une chambre à partir de 51 324 USD de revenus - à…
Agence
Smart Home
Immeuble Blox Beliashvili 2
Immeuble Blox Beliashvili 2
Immeuble Blox Beliashvili 2
Immeuble Blox Beliashvili 2
Immeuble Blox Beliashvili 2
Tbilissi, Géorgie
depuis
$80,000
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 17
BLOX Beliashvili stands out by its location, recreation zone, proper planning of living space and high quality of used material. Our goal is to create a comfortable and affordable living space in a peaceful and green areas.
Agence
sisnogroup
Immeuble Domus Paliashvili
Immeuble Domus Paliashvili
Immeuble Domus Paliashvili
Immeuble Domus Paliashvili
Tbilissi, Géorgie
depuis
$660,000
L'année de construction 2024
Nombre d'étages 11
Architecture moderne, aspect remarquable et design intérieur, une entrée, 11 étages et seulement 32 appartements. Facade de la société espagnole Neolith; portes coulissantes et fenêtres de la société belge Reynaers; Verre à faible émissivité du fabricant britannique Pilkington; Ascenseur Kon…
Agence
sisnogroup
Immeuble M2 at Chkondideli
Immeuble M2 at Chkondideli
Immeuble M2 at Chkondideli
Immeuble M2 at Chkondideli
Immeuble M2 at Chkondideli
Immeuble M2 at Chkondideli
Tbilissi, Géorgie
depuis
$100,000
L'année de construction 2024
Nombre d'étages 25
Informations sur le projet Le complexe résidentiel situé au 22, rue Chkondideli est un nouveau bâtiment à plusieurs appartements conçu dans un style moderne, en tenant compte des caractéristiques de la région et de toutes les normes internationales. Où se trouve le complexe ? Le nouveau b…
Agence
sisnogroup
Complexe résidentiel Résidence Archi Kikvidze Garden
Complexe résidentiel Résidence Archi Kikvidze Garden
Complexe résidentiel Résidence Archi Kikvidze Garden
Complexe résidentiel Résidence Archi Kikvidze Garden
Complexe résidentiel Résidence Archi Kikvidze Garden
Complexe résidentiel Résidence Archi Kikvidze Garden
Complexe résidentiel Résidence Archi Kikvidze Garden
Tbilissi, Géorgie
depuis
$50,000
L'année de construction 2026
Archi Kikvidze Garden est une résidence moderne située dans le quartier de Nadzaladevi, rue Z. Kikvidze, à seulement deux minutes à pied des stations de métro Didube et Gotsiridze. Le projet se distingue par une vaste cour verdoyante de 15 000 m², comprenant des zones de détente, des espaces…
Agence
Invest Cafe
Immeuble m3 Saburtalo
Immeuble m3 Saburtalo
Immeuble m3 Saburtalo
Immeuble m3 Saburtalo
Immeuble m3 Saburtalo
Immeuble m3 Saburtalo
Tbilissi, Géorgie
depuis
$81,000
L'année de construction 2024
Nombre d'étages 29
Information about the project Residential complex m3 Saburtalo is a new large-scale project from developer m2 Development. It is part of a full-fledged residential quarter that will be built on a plot of 11.5 hectares. Where is the complex located? m3 Saburtalo is located in the cen…
Agence
sisnogroup
Complexe résidentiel
Complexe résidentiel
Complexe résidentiel
Complexe résidentiel
Complexe résidentiel
Complexe résidentiel
Complexe résidentiel
Tbilissi, Géorgie
depuis
$143,000
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 6
Surface 46–220 m²
3 objets immobiliers 3
Un complexe résidentiel moderne dans le centre historique de Tbilissi, au cœur même du prestigieux quartier de Marjanishvili, où l'art, le confort, la nature et la dynamique de la vie urbaine sont harmonieusement liés. C'est le choix parfait pour ceux qui apprécient le confort, la sécurité e…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
46.1
143,000
Apartment 2 chambres
91.2
310,000
Apartment 3 chambres
220.2
639,000
Agence
Geo Estate
Complexe résidentiel RP Blue
Complexe résidentiel RP Blue
Complexe résidentiel RP Blue
Complexe résidentiel RP Blue
Complexe résidentiel RP Blue
Complexe résidentiel RP Blue
Complexe résidentiel RP Blue
Batoumi, Géorgie
depuis
$43,670
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 29
Real Palace Blue apartments are available in installments until the end of 2026. Down payment from $13,100 to $53,708 You can also purchase a parking space from $17,000 to $20,000 in installments, down payment from $4,500 to $8,700 Real Palace Blue is a modern multi—storey premium reside…
Agence
Gulfstream
Complexe résidentiel Project Del Mar Lot P035OV
Complexe résidentiel Project Del Mar Lot P035OV
Complexe résidentiel Project Del Mar Lot P035OV
Complexe résidentiel Project Del Mar Lot P035OV
Complexe résidentiel Project Del Mar Lot P035OV
Complexe résidentiel Project Del Mar Lot P035OV
Complexe résidentiel Project Del Mar Lot P035OV
Chakvi, Géorgie
depuis
$23,375
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 11
Complexe résidentiel moderne de deux blocs, situé à 80 m de la mer, à 800 m du jardin botanique et à 10 km du centre de Batumi. Appartements avec vue sur la mer et la montagne dans la zone pittoresque du Cap Vert.Caractéristiques:Deux accès directs à la mer.Spa, club de fitness, magasins, pa…
Agence
Gulfstream
Appart-hôtel Marina Club
Appart-hôtel Marina Club
Appart-hôtel Marina Club
Appart-hôtel Marina Club
Appart-hôtel Marina Club
Appart-hôtel Marina Club
Batoumi, Géorgie
depuis
$78,000
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 18
Le quartier ELT est en cours de construction sur un terrain de 7 hectares sur un nouveau boulevard à Batoumi. Le complexe a été conçu par des architectes et designers de renommée mondiale en partenariat avec Wyndham Hotels & Resorts. L'entreprise va au-delà du concept de quartier et crée une…
Agence
sisnogroup
Immeuble Bianca Batumi
Immeuble Bianca Batumi
Immeuble Bianca Batumi
Immeuble Bianca Batumi
Immeuble Bianca Batumi
Immeuble Bianca Batumi
Immeuble Bianca Batumi
Batoumi, Géorgie
depuis
$2,100
Nombre d'étages 20
Bianca Batumi by York Towers est développé sur la parcelle de 29 445 mètres carrés et comprend deux appartements de 16 étages et deux appartements de 18 étages, un immeuble résidentiel de 20 étages et deux hôtels de marque, dont Ibis Styles Batumi. Plus de 1000 appartements construits selon …
Agence
sisnogroup
Complexe résidentiel WG3 Batumi Gonio
Complexe résidentiel WG3 Batumi Gonio
Complexe résidentiel WG3 Batumi Gonio
Complexe résidentiel WG3 Batumi Gonio
Complexe résidentiel WG3 Batumi Gonio
Complexe résidentiel WG3 Batumi Gonio
Complexe résidentiel WG3 Batumi Gonio
Batoumi, Géorgie
depuis
$102,500
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 3
Surface 130–151 m²
4 objets immobiliers 4
Nous présentons à votre attention des hôtels de trois étages sur la pente de montagne, qui sont une version premium de la suite présidentielle sous la marque 5* Wyndham Grand Hotel avec des services All-Inclusive & Ultra All-Inclusive. Sur trois étages de la maison de ville, il y a 3 chambre…
Agence
Geo Estate
Complexe résidentiel Apartments in the Next Collection Batumi complex.
Complexe résidentiel Apartments in the Next Collection Batumi complex.
Complexe résidentiel Apartments in the Next Collection Batumi complex.
Complexe résidentiel Apartments in the Next Collection Batumi complex.
Complexe résidentiel Apartments in the Next Collection Batumi complex.
Complexe résidentiel Apartments in the Next Collection Batumi complex.
Complexe résidentiel Apartments in the Next Collection Batumi complex.
Batoumi, Géorgie
depuis
$65,000
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Next Collection est un complexe résidentiel moderne dans la banlieue d'élite de Batumi - Makhinjauri.Ce premier complexe tout-en-un sur la côte géorgienne offre tout pour une vie confortable et un revenu stable.Le projet propose à la vente des studios, des appartements de 1 et 2 chambres d'u…
Agence
Smart Home
Complexe résidentiel Hotel rooms at Radisson Blu Residences Batumi.
Complexe résidentiel Hotel rooms at Radisson Blu Residences Batumi.
Complexe résidentiel Hotel rooms at Radisson Blu Residences Batumi.
Complexe résidentiel Hotel rooms at Radisson Blu Residences Batumi.
Complexe résidentiel Hotel rooms at Radisson Blu Residences Batumi.
Complexe résidentiel Hotel rooms at Radisson Blu Residences Batumi.
Complexe résidentiel Hotel rooms at Radisson Blu Residences Batumi.
Batoumi, Géorgie
depuis
$135,000
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Chambres d'hôtel à Radisson Blu Residences Batumi. Gonio.Radisson Blu Residences Batumi - un complexe résidentiel et hôtelier exclusif de 5* 26 étages avec un CASINO sur la mer, conception exclusive de résidences utilisant des matériaux, meubles et équipements selon les normes internationale…
Agence
Smart Home
Immeuble GREEN ROCK
Immeuble GREEN ROCK
Tbilissi, Géorgie
Prix ​​sur demande
L'année de construction 2022
Nombre d'étages 11
GREEN ROCK - about the project The developer of the complex is a construction company GREEN ROCK with many years of experience and a number of successful and implemented projects in the real estate market. Green Rock is an 11-story residential complex that is in an environmentally fr…
Développeur
Green Rock
Complexe résidentiel Lagoon resort
Complexe résidentiel Lagoon resort
Complexe résidentiel Lagoon resort
Complexe résidentiel Lagoon resort
Complexe résidentiel Lagoon resort
Complexe résidentiel Lagoon resort
Complexe résidentiel Lagoon resort
Batoumi, Géorgie
depuis
$62,000
L'année de construction 2027
Nombre d'étages 9
Lagoon Resort is the first elite private resort in Batumi under the Hilton international brand. The complex includes 320 limited apartments, of which only 100 are intended for investment. Location: The project is located in the area of the New Boulevard: 3 minutes to the sea 5…
Agence
Gulfstream
Immeuble Tower Gelovani
Immeuble Tower Gelovani
Immeuble Tower Gelovani
Immeuble Tower Gelovani
Immeuble Tower Gelovani
Tbilissi, Géorgie
depuis
$70,000
L'année de construction 2024
Nombre d'étages 14
100 meters from Marshall Gelovani Avenue, 5A of Petre Sarajishvili, "Pala Invest" presents a high-class 14-storey residential complex under construction - “Tower Gelova
Agence
sisnogroup
Complexe résidentiel OKTO Art house
Complexe résidentiel OKTO Art house
Complexe résidentiel OKTO Art house
Complexe résidentiel OKTO Art house
Complexe résidentiel OKTO Art house
Complexe résidentiel OKTO Art house
Complexe résidentiel OKTO Art house
Batoumi, Géorgie
depuis
$41,942
L'année de construction 2027
Nombre d'étages 34
Apartments for sale in the elite residential complex OKTO Art House, located on the New Boulevard. OKTO Art House is a unique project in the ART concept format. About the project: 2 blocks of 35 floors each Completion of construction of block B with infrastructure (in a white fra…
Agence
Gulfstream
Complexe résidentiel Dreamland Oasis
Complexe résidentiel Dreamland Oasis
Complexe résidentiel Dreamland Oasis
Complexe résidentiel Dreamland Oasis
Complexe résidentiel Dreamland Oasis
Complexe résidentiel Dreamland Oasis
Complexe résidentiel Dreamland Oasis
Chakvi, Géorgie
depuis
$156,763
L'année de construction 2021
Surface 35–107 m²
12 objets immobiliers 12
A unique resort located on 100,000 m2 area in an ecologically clean subtropical zone, on the Black Sea coastline, only 9 km from the city of Batumi. The complex combines the Dreamland Oasis hotel, private apartments and more than 50 objects of its own infrastructure. 1 bedroom apartments…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
58.9 – 88.4
106,713 – 180,824
Apartment 2 chambres
107.4
251,811
Appartement
35.0 – 38.0
66,328 – 88,886
Développeur
Dreamland Oasis Chakvi
Immeuble Archi Alley
Immeuble Archi Alley
Immeuble Archi Alley
Immeuble Archi Alley
Immeuble Archi Alley
Tbilissi, Géorgie
depuis
$54,000
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 15
he complex Archi Alley is located on the 14th km of Aghmashenebeli alley, near the Olympic pool, in the vicinity of the US Embassy. The complex includes 12,000 sq.m. green yard with sports and children playgrounds. The architecture of Archi Alley is aesthetic and refined, it provides the op…
Agence
sisnogroup
Immeuble M2 Highlight
Immeuble M2 Highlight
Immeuble M2 Highlight
Immeuble M2 Highlight
Immeuble M2 Highlight
Immeuble M2 Highlight
Tbilissi, Géorgie
depuis
$95,000
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 35
7, rue Akaki Bakradze
Agence
sisnogroup
Complexe résidentiel Batumi, Botanical garden
Complexe résidentiel Batumi, Botanical garden
Complexe résidentiel Batumi, Botanical garden
Complexe résidentiel Batumi, Botanical garden
Complexe résidentiel Batumi, Botanical garden
Complexe résidentiel Batumi, Botanical garden
Complexe résidentiel Batumi, Botanical garden
Batoumi, Géorgie
depuis
$49,020
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 15
Surface 34–231 m²
52 objets immobiliers 52
La collection verte est un complexe de classe affaires situé près du jardin botanique de Batumi. Le complexe dispose de 5 piscines et une plage privée, 3 restaurants, un spa et des centres de remise en forme, des salles de réunion, un café-bibliothèque, un espace de loisirs pour enfants, une…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
36.2 – 122.7
57,888 – 306,750
Apartment 2 chambres
112.4 – 158.7
252,900 – 372,851
Apartment 3 chambres
231.4
578,575
Studio
33.8 – 73.4
54,144 – 145,272
Agence
Geo Estate
Immeuble Domus Chavchavadze
Immeuble Domus Chavchavadze
Immeuble Domus Chavchavadze
Immeuble Domus Chavchavadze
Immeuble Domus Chavchavadze
Tbilissi, Géorgie
depuis
$560,000
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 15
Informations sur le projet Où se trouve le complexe ? Le complexe résidentiel Domus Chavchavadze 31 est situé dans le quartier de Vake à Tbilissi, à trois kilomètres du centre de la capitale. Le parc Mziuri se trouve dans le quartier, offrant un environnement vert et naturel. Il n'y a pas d…
Agence
sisnogroup
Immeuble Compact House
Immeuble Compact House
Batoumi, Géorgie
depuis
$38,521
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 6
Surface 43 m²
1 objet immobilier 1
Nous vous présentons un nouveau projet - Compact House à Batumi, dans l'une des zones les plus actives de la ville, avec une infrastructure bien équipée.Le complexe se compose de 6 étages, où seront présentés:Service de conciergerie;Supermarché;Terrasse équipée;Cour équipée;locaux commerciau…
Agence
Property of Georgia
Complexe résidentiel Apartments in the Next Address Batumi complex.
Complexe résidentiel Apartments in the Next Address Batumi complex.
Complexe résidentiel Apartments in the Next Address Batumi complex.
Complexe résidentiel Apartments in the Next Address Batumi complex.
Complexe résidentiel Apartments in the Next Address Batumi complex.
Complexe résidentiel Apartments in the Next Address Batumi complex.
Complexe résidentiel Apartments in the Next Address Batumi complex.
Batoumi, Géorgie
depuis
$63,000
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2027
Next Address est un complexe multifonctionnel haut de gamme situé au cœur de BatumiUne partie intégrante du nouveau complexe résidentiel est son excellent emplacement: la distance à la mer est de 600 mètres. L'aéroport international de Batumi est à 4 km (10 minutes en voiture).Le complexe se…
Agence
Smart Home
Immeuble RiverFront Residence
Immeuble RiverFront Residence
Immeuble RiverFront Residence
Immeuble RiverFront Residence
Immeuble RiverFront Residence
Tbilissi, Géorgie
depuis
$53,000
L'année de construction 2027
Nombre d'étages 29
29 N. Khosharauli Str. RiverFront Residence est un complexe résidentiel multifonctionnel qui combine le confort et les blocs résidentiels de classe affaires: ParkView, SideView et FrontView. Le projet comprend: - Une cour intérieure de 2500 m2, dont 1900 m2 sera dédiée à une zone de loisir…
Agence
sisnogroup
Immeuble Archi Ramada Batumi
Immeuble Archi Ramada Batumi
Immeuble Archi Ramada Batumi
Immeuble Archi Ramada Batumi
Immeuble Archi Ramada Batumi
Immeuble Archi Ramada Batumi
Immeuble Archi Ramada Batumi
Batoumi, Géorgie
depuis
$2,000
L'année de construction 2027
Nombre d'étages 30
Shalva Inasaridze St, 25 Archi Ramada Batumi est un aparthotel multifonctionnel de standard européen, dont le partenaire est Ramada Encore de Wyndham, la principale chaîne hôtelière mondiale Wyndham. Archi Ramada Batumi se distingue par ses matériaux de construction et ses infrastructures, …
Agence
sisnogroup
Immeuble Archi Nutsubidze
Immeuble Archi Nutsubidze
Immeuble Archi Nutsubidze
Immeuble Archi Nutsubidze
Immeuble Archi Nutsubidze
Immeuble Archi Nutsubidze
Tbilissi, Géorgie
depuis
$1,300
Nombre d'étages 9
Informations sur le projet Archi Nucubidze Residential Complex est un autre projet innovant avec des indicateurs d'efficacité énergétique améliorés du développeur Archi. Où se trouve Archi Nucubidze ? Archi Nucubidze est situé dans le district de Nutsubidze, sur le territoire du 4ème micro-…
Agence
sisnogroup
Complexe résidentiel Grafic Residence Lot P038DL
Complexe résidentiel Grafic Residence Lot P038DL
Complexe résidentiel Grafic Residence Lot P038DL
Complexe résidentiel Grafic Residence Lot P038DL
Complexe résidentiel Grafic Residence Lot P038DL
Complexe résidentiel Grafic Residence Lot P038DL
Complexe résidentiel Grafic Residence Lot P038DL
Batoumi, Géorgie
depuis
$60,260
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2028
Nombre d'étages 44
Agence
Gulfstream
Complexe résidentiel Guru Status
Complexe résidentiel Guru Status
Complexe résidentiel Guru Status
Complexe résidentiel Guru Status
Complexe résidentiel Guru Status
Complexe résidentiel Guru Status
Complexe résidentiel Guru Status
Batoumi, Géorgie
depuis
$43,560
Nombre d'étages 29
GURU Statut est un complexe résidentiel premium situé sur un nouveau boulevard à 150 mètres de la mer. Vue panoramique sur la mer et les montagnes. Le salon est sur le toit. Riche infrastructure et le plus grand parc de loisirs (3000 m2) à Batumi! La meilleure qualité de construction à Batum…
Agence
Gulfstream
Complexe résidentiel Deka Lisi
Complexe résidentiel Deka Lisi
Complexe résidentiel Deka Lisi
Complexe résidentiel Deka Lisi
Complexe résidentiel Deka Lisi
Complexe résidentiel Deka Lisi
Complexe résidentiel Deka Lisi
Tbilissi, Géorgie
depuis
$1,150
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2027
Nombre d'étages 12
Saburtalo , Avto Varazi str, N36, Complexe Deka Lisi, 53.6 Sq.m , 1 prix carré est 1550$ , Prix total 83.080$, 3ème étage, acompte 30% , qui s'élève à 24.924$ , et le reste 70% est payé après 20 mois
Agence
Integrated Real Estate Services
Complexe résidentiel Equity investment in Wyndham Grand Batumi hotel rooms.
Complexe résidentiel Equity investment in Wyndham Grand Batumi hotel rooms.
Complexe résidentiel Equity investment in Wyndham Grand Batumi hotel rooms.
Complexe résidentiel Equity investment in Wyndham Grand Batumi hotel rooms.
Complexe résidentiel Equity investment in Wyndham Grand Batumi hotel rooms.
Complexe résidentiel Equity investment in Wyndham Grand Batumi hotel rooms.
Complexe résidentiel Equity investment in Wyndham Grand Batumi hotel rooms.
Batoumi, Géorgie
depuis
$51,324
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Chambres d'hôtel à Wyndham Grand Residences Batumi Gonio.Vous pouvez acheter 1/2, 1/4, 1/8 d'une chambre - demandez à nos gestionnaires le prix et les conditions.Garantie de rachat !Revenu garanti de 10% pour les 5 premières années!Prix:1/8 d'une chambre à partir de 51 324 USD de revenus - à…
Agence
Smart Home
Immeuble Domus Paliashvili
Immeuble Domus Paliashvili
Immeuble Domus Paliashvili
Immeuble Domus Paliashvili
Immeuble Domus Paliashvili
Koutaïssi, Géorgie
depuis
$3,300
L'année de construction 2024
Nombre d'étages 13
Agence
sisnogroup
Immeuble Archi Dighomi 3
Immeuble Archi Dighomi 3
Immeuble Archi Dighomi 3
Immeuble Archi Dighomi 3
Immeuble Archi Dighomi 3
Immeuble Archi Dighomi 3
Immeuble Archi Dighomi 3
Tbilissi, Géorgie
depuis
$60,000
L'année de construction 2024
Nombre d'étages 25
Archi Dighomi 3 is a multifunctional residential complex in Didi Dighomi distinguished by its aesthetic appeal, refined architecture, and characteristic style. It incorporates a commercial space, 7000 sq.m. green yard, one children and two sports fields. Energy-efficient German Ytong blocks …
Agence
sisnogroup
Immeuble Shantan
Immeuble Shantan
Immeuble Shantan
Immeuble Shantan
Immeuble Shantan
Khachouri, Géorgie
depuis
$63,000
L'année de construction 2027
Nombre d'étages 18
Shantan, the third in line of Biographer Living, is an outstanding and expressive project of modern architecture. Shantan is located in the oldest and historical place of Tbilisi, opposite Mushtaidi Park. The uniqueness of Shantan is determined by its location, ecologically clean envir…
Agence
sisnogroup
Complexe résidentiel Calligraphy Towers
Complexe résidentiel Calligraphy Towers
Complexe résidentiel Calligraphy Towers
Complexe résidentiel Calligraphy Towers
Complexe résidentiel Calligraphy Towers
Complexe résidentiel Calligraphy Towers
Complexe résidentiel Calligraphy Towers
Batoumi, Géorgie
depuis
$48,712
L'année de construction 2023
Nombre d'étages 45
Surface 29–63 m²
3 objets immobiliers 3
Les tours de calligraphie sont un nouveau complexe haut de gamme à plusieurs étages parfait pour les affaires, les loisirs, l'investissement et la résidence permanente. Où se trouve le complexe ? Les tours de calligraphie de Batoumi sont en cours de construction près du nouveau boulevard, …
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
29.0 – 63.3
48,345 – 107,610
Développeur
Grand Maison Calligraphy Towers Batumi
Complexe résidentiel Greenhill residance
Complexe résidentiel Greenhill residance
Complexe résidentiel Greenhill residance
Complexe résidentiel Greenhill residance
Complexe résidentiel Greenhill residance
Complexe résidentiel Greenhill residance
Tbilissi, Géorgie
depuis
$180,000
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2023
Nombre d'étages 23
Surface 55–80 m²
5 objets immobiliers 5
Le complexe résidentiel Greenhill Residence est situé dans la rue universitaire n°5, dans le quartier écologiquement propre de Saburtalo, situé à la périphérie de Tbilissi. Près du complexe se trouvent une abondance de transports publics qui permettent d'atteindre rapidement n'importe quelle…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
55.0 – 66.8
114,000 – 155,000
Apartment 2 chambres
80.0
198,000
Agence
sisnogroup
Complexe résidentiel Lagoon Resort
Complexe résidentiel Lagoon Resort
Complexe résidentiel Lagoon Resort
Complexe résidentiel Lagoon Resort
Complexe résidentiel Lagoon Resort
Complexe résidentiel Lagoon Resort
Complexe résidentiel Lagoon Resort
Batoumi, Géorgie
depuis
$50,250
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 8
Bienvenue dans notre complexe résidentiel unique, l'incarnation même de la vie de luxe, du travail et du divertissement. Nous sommes fiers d'offrir à nos résidents une expérience vraiment unique, avec trois blocs de confort et d'élégance inégalés, ainsi qu'une infrastructure cinq étoiles qui…
Développeur
LTD homex
Immeuble ROYAL RESIDENCE
Immeuble ROYAL RESIDENCE
Immeuble ROYAL RESIDENCE
Immeuble ROYAL RESIDENCE
Immeuble ROYAL RESIDENCE
Immeuble ROYAL RESIDENCE
Immeuble ROYAL RESIDENCE
Batoumi, Géorgie
depuis
$38,307
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 19
Résidence Royale - sur la côte de la mer Noire, situé dans le secteur du nouveau boulevard à Batumi, Géorgie dans la rue. Nizharadze. Le complexe sera construit dans un endroit respectueux de l'environnement et sans bruit, à 2 minutes à pied de la mer. 100m. Les prix dépendent de la vue depu…
Agence
Gulfstream
Immeuble Bakuriani 4Rest
Immeuble Bakuriani 4Rest
Immeuble Bakuriani 4Rest
Immeuble Bakuriani 4Rest
Immeuble Bakuriani 4Rest
Bakuriani, Géorgie
depuis
$22,000
Nombre d'étages 5
Bakuriani 4Rest K. Tsakadze St. #32 Bakuriani 4Rest is a resort-type residential complex, which is located at the foot of mountain Kohta, on the edge of the coniferous forest, 500 meters away from the 25-year-old ski track, near the Kokhta - Mitarbi road. The complex includes: - 4 reside…
Agence
sisnogroup
Immeuble Blox Varketili
Immeuble Blox Varketili
Immeuble Blox Varketili
Tbilissi, Géorgie
depuis
$56,000
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 10
Blox Varketili, Victor Kupradze St, 35
Agence
sisnogroup
Appart-hôtel Stilnaa dvuhkomnatnaa kvartira evroformata v zivopisnom Kvariati Batumi
Appart-hôtel Stilnaa dvuhkomnatnaa kvartira evroformata v zivopisnom Kvariati Batumi
Appart-hôtel Stilnaa dvuhkomnatnaa kvartira evroformata v zivopisnom Kvariati Batumi
Appart-hôtel Stilnaa dvuhkomnatnaa kvartira evroformata v zivopisnom Kvariati Batumi
Appart-hôtel Stilnaa dvuhkomnatnaa kvartira evroformata v zivopisnom Kvariati Batumi
Appart-hôtel Stilnaa dvuhkomnatnaa kvartira evroformata v zivopisnom Kvariati Batumi
Appart-hôtel Stilnaa dvuhkomnatnaa kvartira evroformata v zivopisnom Kvariati Batumi
Batoumi, Géorgie
Prix ​​sur demande
L'année de construction 2027
Nombre d'étages 14
Nous vous présentons une occasion unique de devenir le propriétaire d'un appartement moderne dans un complexe situé dans l'un des coins les plus pittoresques de la Géorgie - Kvariati. Ce n'est pas seulement un appartement, mais l'incarnation du rêve de la vie au bord de la mer, où le luxe re…
Agence
Этажи. Северный Кипр.
Complexe résidentiel
Complexe résidentiel
Complexe résidentiel
Complexe résidentiel
Complexe résidentiel
Complexe résidentiel
Complexe résidentiel
Batoumi, Géorgie
depuis
$68,000
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 13
Surface 36–83 m²
5 objets immobiliers 5
Le complexe résidentiel est situé à 50 mètres de la mer dans l'un des quartiers les plus pittoresques de Batumi - Gonio. C'est l'endroit le plus approprié pour les vacances sur la plage, qui est un nominé de prix internationaux pour la propreté et la convivialité environnementale. Le complex…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
65.1
114,000
Apartment 2 chambres
83.0
149,000
Studio
35.9 – 38.1
68,000 – 76,000
Agence
Geo Estate
Appart-hôtel Archi Kokhta
Appart-hôtel Archi Kokhta
Appart-hôtel Archi Kokhta
Appart-hôtel Archi Kokhta
Appart-hôtel Archi Kokhta
Appart-hôtel Archi Kokhta
Bakuriani, Géorgie
depuis
$56,000
Nombre d'étages 5
Archi is launching a new project in Georgia’s most popular resort Bakuriani. Bakuriani ski resort is filled with tourists all year round and is a wonderful place for investment. Buying an Archi Kokhta apartment can be a safe investment for you to rent or use it as a home. In addition to the …
Agence
sisnogroup
Quartier résidentiel European Village Elite
Quartier résidentiel European Village Elite
Quartier résidentiel European Village Elite
Quartier résidentiel European Village Elite
Quartier résidentiel European Village Elite
Quartier résidentiel European Village Elite
Quartier résidentiel European Village Elite
Batoumi, Géorgie
depuis
$350,000
Surface 320 m²
2 objets immobiliers 2
Batumi-unique project The town of European Village has already been nicknamed Batumi Rublevka, and this is no coincidence. The combination of these factors makes the complex exceptional: The flimsy of the sea is real 500 meters. Panoramic sea views, mountain views and a garden fr…
Développeur
European Village
Complexe résidentiel
Complexe résidentiel
Complexe résidentiel
Complexe résidentiel
Complexe résidentiel
Complexe résidentiel
Complexe résidentiel
Tbilissi, Géorgie
Prix ​​sur demande
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 4
Surface 35–54 m²
7 objets immobiliers 7
La résidence Lisi est un complexe écologique et sécurisé de maisons privées et de blocs d'appartements de basse superficie construits sur jusqu'à 23 000 m2 de terrain qui répond à toutes les exigences modernes de développement de basse densité et est situé près des rives du lac Lisi. Le comp…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
35.4 – 54.0
49,812 – 75,474
Agence
Geo Estate
Complexe résidentiel
Complexe résidentiel
Complexe résidentiel
Complexe résidentiel
Complexe résidentiel
Complexe résidentiel
Complexe résidentiel
Tbilissi, Géorgie
depuis
$70,319
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 13
Surface 91–179 m²
7 objets immobiliers 7
La résidence Saburtalo est un complexe du 13ème étage, situé près du lac Lisi. Au premier étage de l'immeuble d'habitation sera situé divers commerces, y compris un hypermarché de marque internationale. Le complexe possède des espaces verts récréatifs, un parking souterrain et une vue panora…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
91.1 – 104.9
70,319 – 81,567
Apartment 2 chambres
120.8
115,968
Apartment 3 chambres
178.8
132,392
Agence
Geo Estate

Immeuble Aleksandre Ioseliani St, 63
Immeuble Aleksandre Ioseliani St, 63
Tbilissi, Géorgie
depuis
$75,000
Nombre d'étages 5
Agence
sisnogroup
Complexe résidentiel Porta Tower Batumi
Complexe résidentiel Porta Tower Batumi
Complexe résidentiel Porta Tower Batumi
Complexe résidentiel Porta Tower Batumi
Complexe résidentiel Porta Tower Batumi
Batoumi, Géorgie
depuis
$280,000