Complexe résidentiel "MTZ Luxe Living" à Batumi, 27 Shartava Street, qui a été achevé en 2024! Ce complexe est idéal pour une vie confortable et des investissements réussis. MTZ Le complexe résidentiel Luxe Living est situé au cœur de Batumi, dans l'un des quartiers les plus attrayants de la ville. Grâce à la proximité de la mer et à une vue imprenable sur les montagnes environnantes, la vie ici sera saturée de la beauté de la nature. Le complexe résidentiel est équipé d'une salle de sport moderne. MTZ Luxe Living fournit toutes les infrastructures nécessaires à distance de marche. Vous trouverez ici de nombreux magasins, restaurants, cafés, pharmacies et banques, qui assureront votre séjour confortable et répondre à tous les besoins.

Le complexe résidentiel sera équipé d'un système de sécurité moderne. Une équipe de réception professionnelle vous fournira un service de haute qualité et vous aidera à résoudre toutes vos questions et problèmes.

Appartements confortables: MTZ Luxe Living offre une variété d'aménagements d'appartements, conçus avec tous les standards modernes de qualité et de confort. Vous pourrez choisir l'hébergement idéal qui correspond à vos besoins et préférences.

Prix attractif: Nous offrons à nos clients des prix attractifs qui rendent l'investissement dans MTZ Luxe Living très rentable et prometteur.

920-950 $ par m2 2-5 taïga;

970$-1020 par m2 6-10 étages;

1000-1300 $ par m2 11-13 étages;

1300-1700 $ par m2 14-20 étages;

L'acompte pour les appartements jusqu'à 60 mètres carrés 30% du coût, et pour les appartements de plus de 60 mètres carrés 20% du coût.

Lot P045YUT