  2. Géorgie
  3. Batoumi
  4. Complexe résidentiel STATUS HOUSE

Complexe résidentiel STATUS HOUSE

Batoumi, Géorgie
depuis
$38,000
depuis
$1,000/m²
BTC
0.4520024
ETH
23.6913801
USDT
37 570.0112216
* Le prix est à titre indicatif
selon le taux de change 16/04/2025
;
4 1
ID: 28007
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 16/09/2025

Emplacement

  • Pays
    Géorgie
  • État
    Adjarie
  • Ville
    Batoumi

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • Classe
    Classe
    Classe confort
  • Type de nouvelle construction de bâtiment
    Type de nouvelle construction de bâtiment
    Monolithique
  • L'année de construction
    L'année de construction
    2028
  • Nombre d'étages
    Nombre d'étages
    17

Détails intérieurs

Caractéristiques du système de sécurité:

  • Sécurité

Fonctionnalités de réparation:

  • La finition

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

Caractéristiques extérieures:

  • Zone clôturée
  • Ascenseur

En plus

  • Société de gestion
  • Octroi d'un permis de séjour

À propos du complexe

Русский Русский

ELT Groupe est fier de présenter le projet STATUS HOUSE situé dans le boulevard New Batumi dans notre prestigieux quartier ELT. Ce projet unique est idéal pour la résidence permanente et la location à long terme.

Localisation sur la carte

Batoumi, Géorgie
Éducation
Soins de santé
Alimentation et boissons
Finances
Loisirs

Revue vidéo de complexe résidentiel STATUS HOUSE

Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel.
Complexe résidentiel STATUS HOUSE
Batoumi, Géorgie
depuis
$38,000
