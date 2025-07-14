  1. Realting.com
  2. Géorgie
  3. Batoumi
  4. Complexe résidentiel Apartments in the Next Downtown Batumi complex.

Complexe résidentiel Apartments in the Next Downtown Batumi complex.

Batoumi, Géorgie
depuis
$146,500
BTC
1.7425883
ETH
91.3365049
USDT
144 842.2801042
* Le prix est à titre indicatif
selon le taux de change 16/04/2025
;
7
ID: 27450
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
In CRM: 0013523
ID du nouveau bâtiment sur le site Internet de l'entreprise
Dernière actualisation: 19/08/2025

Emplacement

  • Pays
    Géorgie
  • État
    Adjarie
  • Ville
    Batoumi

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • Classe
    Classe
    Classe premium
  • L'année de construction
    L'année de construction
    2026
  • Options de finition
    Options de finition
    Аvec finition

Détails intérieurs

Caractéristiques du système de sécurité:

  • Sécurité

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine
  • Gym
  • Zone clôturée

En plus

  • Société de gestion
  • Dépistage en ligne
  • Octroi d'un permis de séjour
  • Transaction à distance

À propos du complexe

Next Downtown est un complexe résidentiel situé dans le quartier historique de la vieille ville.

La propriété combine des traditions séculaires et un design moderne, traduisant l'esprit du vieux Batumi. Dans le projet, la façade historique est soigneusement préservée et harmonieusement complétée par des équipements modernes.

Next Downtown est un bâtiment de 3 étages, le complexe a seulement 17 résidences, studios, appartements avec une (1 + 1) et deux (2 + 1) chambres avec une superficie de 30.2 m2 à 87,7 m2 sont disponibles à l'achat.

Les appartements sont commandés avec un cadre blanc.

Pour un supplément, vous pouvez acheter un appartement dans un état « clé en main ».

La société de gestion fournit l'entretien complet de la propriété, ce qui rend la vie pratique et confortable.

Acompte 20%
Pas de versements pour 17 mois !

Revenu de location pouvant atteindre 12 % par an!

3 catégories de logements:

  • Studios de 30.2 m2
  • Appartements d'une chambre à partir de 40,9 m2
  • Appartements de deux chambres à partir de 69,4 m2

Infrastructure complexe:

  • Restaurant, café, bar
  • Magasins
  • Terrasse ouverte
  • Stationnement souterrain

Lieu:

  • Adresse: Batumi, Revaz Komakhidze str., 1.
  • Vers la mer - 150 m
  • Au centre de Batumi - 700 m
  • Vers l'aéroport - 6 km

Pour plus d'informations sur ce projet, appelez-nous / écrivez-nous.

Localisation sur la carte

Batoumi, Géorgie

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
