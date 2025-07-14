Complexe résidentiel Sarajishvili

Un complexe résidentiel moderne caractérisé par une infrastructure et un environnement de qualité. Le concept du complexe vise à créer un environnement de vie calme et confortable pour les résidents. Le territoire, en plus du développement résidentiel, accueillera également divers espaces de divertissement et de détente, des terrains de jeux pour enfants et des aires de loisirs. Le complexe résidentiel comprend quatre immeubles d'habitation, des bureaux et des commerces, des supermarchés, des installations médicales, des cafés et d'autres infrastructures nécessaires, ce qui assurera la création d'un environnement de vie confortable.
Mise en page
Infrastructure
Le district de Saradzhishvili est caractérisé par une infrastructure développée. Diverses installations commerciales et sociales sont situées ici, ce qui en fait un endroit attrayant pour vivre. En outre, la présence d'une station de métro permet aux résidents et aux invités du quartier d'accéder facilement à d'autres parties de la ville. Ces dernières années, le district a vu la construction active de nouveaux complexes résidentiels, ce qui indique son développement et sa popularité croissante parmi les citoyens.