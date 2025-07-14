  1. Realting.com
Complexe résidentiel Sarajishvili

Tbilissi, Géorgie
ID: 25472
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 04/03/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Géorgie
  • Ville
    Tbilissi
  • Adresse
    Tengiz Sheshelidze Street
  • Métro
    Sarajishvili (~ 300 m)

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • Classe
    Classe
    Classe confort
  • Type de nouvelle construction de bâtiment
    Type de nouvelle construction de bâtiment
    Monolithique
  • L'année de construction
    L'année de construction
    2028
  • Nombre d'étages
    Nombre d'étages
    27

À propos du complexe

Un complexe résidentiel moderne caractérisé par une infrastructure et un environnement de qualité. Le concept du complexe vise à créer un environnement de vie calme et confortable pour les résidents. Le territoire, en plus du développement résidentiel, accueillera également divers espaces de divertissement et de détente, des terrains de jeux pour enfants et des aires de loisirs. Le complexe résidentiel comprend quatre immeubles d'habitation, des bureaux et des commerces, des supermarchés, des installations médicales, des cafés et d'autres infrastructures nécessaires, ce qui assurera la création d'un environnement de vie confortable.

Mise en page

  • Studio - surface à partir de 36,9 m2 / Prix à partir de 44 300 $
  • Appartement 1 chambre - surface à partir de 43,6 m2 / Prix à partir de 52 300 $
  • Appartement de 2 chambres - surface à partir de 75 m2 / Prix à partir de $90,000
  • Appartement 3 chambres - surface à partir de 107.1 m2 / Prix à partir de 109 900 $

Infrastructure

  • Centre d'esthétique
  • Café et restaurant
  • Pharmacie
  • Supermarché
  • Zone de divertissement pour enfants
  • Stationnement
  • Système de sécurité 24/7
  • Zones vertes pour les loisirs


Le district de Saradzhishvili est caractérisé par une infrastructure développée. Diverses installations commerciales et sociales sont situées ici, ce qui en fait un endroit attrayant pour vivre. En outre, la présence d'une station de métro permet aux résidents et aux invités du quartier d'accéder facilement à d'autres parties de la ville. Ces dernières années, le district a vu la construction active de nouveaux complexes résidentiels, ce qui indique son développement et sa popularité croissante parmi les citoyens.

Localisation sur la carte

Tbilissi, Géorgie
Éducation
Soins de santé
Alimentation et boissons
Transport
Finances

Actualités des développeurs

14.07.2025
Investissements dans l’immobilier commercial à Batoumi : comment créer un éco-projet innovant à haute rentabilité
16.04.2025
Le marché immobilier en Géorgie en 2025 : analyse de la croissance, investissements et rentabilité – entretien exclusif
26.03.2025
Comment créer le projet immobilier de vos rêves avec un rendement de 20 % par an (ROI)
Toutes les nouvelles
