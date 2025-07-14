Quartier résidentiel Tbilisi Boulevard pervyj kurortnyj rajon u Tbilisskogo mora

Le boulevard Tbilissi est un projet unique qui n'a aucun analogue dans la capitale de la Géorgie. Sur les rives de la mer de Tbilissi, la première station à part entière de la ville est en train d'être créée, où le concept de repos par l'eau se transforme en confort quotidien et un nouveau niveau de qualité de vie.

Le projet deviendra un espace moderne combinant logement, commerce, sports, loisirs et nature, tout en assurant l'efficacité énergétique et le développement durable du district.

📍 Lieu et avantages

La mer de Tbilissi fut établie en 1953 comme principale source d'eau pour la ville.

Il est situé à une altitude d'environ 600 mètres au-dessus du niveau de la mer, grâce à laquelle un microclimat unique est formé ici.

La zone est caractérisée par une faible congestion et la propreté de l'environnement par rapport au centre de Tbilissi.

Entouré d'une zone de parc forestier, de vues naturelles et d'une promenade pour se promener.

🏡 Zone résidentielle

La superficie totale du projet est de 30 hectares.

6 logements, 13 bâtiments.

Chaque bâtiment est équipé d'un parking souterrain indépendant.

Des panneaux solaires sont installés sur le toit de chaque bâtiment, ce qui rend l'énergie complexe indépendante et réduit les coûts des services publics.

Les appartements sont offerts tôt au prix de 48 000 $.

🛍 Infrastructures commerciales et sociales

Tout ce qui est nécessaire à la vie de famille est recueilli à distance de marche:

Mall et hypermarché

5* Hôtel Gino Seaside Tbilissi

Hôtel Promenade

Centre d'affaires moderne avec bureaux et espaces de coworking

Banque, pharmacie, supermarchés

École standard européenne et maternelle

Centre médical

Restaurants et cafés

Aires de jeux et zones de développement pour enfants

⚽ Sport et loisirs

Le boulevard Tbilissi offre aux résidents une gamme complète d'installations sportives et culturelles :

Terrain de football

terrain de basketball

Champ de rugby

Terrains de tennis et de padel

Bikeways et gymnase

Amphithéâtre pour événements culturels

🌊 Le repos à la mer

Le projet transforme la mer de Tbilissi en un espace de loisirs quotidiens.

Parc aquatique

Pools

Boulevard promenade le long de la côte

scooters nautiques et bicyclettes

Possibilités de navigation de plaisance et de plaisance

🌱 Environnement et innovation

Mise en place à grande échelle de panneaux solaires sur tous les bâtiments.

Environnement propre et environnement calme en raison de l'éloignement du centre.

Intégration avec le paysage naturel et la zone du parc forestier.

✨ Pourquoi Tbilissi Boulevard ?

Le premier projet de villégiature à Tbilissi est une combinaison de logements, de loisirs et d'infrastructures.

Idéal pour les familles qui apprécient la sécurité, l'écologie et le confort.

Un emplacement unique sur la mer de Tbilissi avec une vue sur l'air pur et l'eau.

Un ensemble complet d'infrastructures, ville dans une ville.

La possibilité d'acheter un appartement au départ à partir de 1 430 $ le m2 avec la perspective d'augmenter les coûts au fur et à mesure que le projet se développe.

👉 Ce projet est une excellente opportunité pour les investisseurs et les familles qui veulent combiner le confort de vie, se détendre à l'eau et acheter à un stade précoce.