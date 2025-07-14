  1. Realting.com
  Quartier résidentiel Tbilisi Boulevard pervyj kurortnyj rajon u Tbilisskogo mora

Quartier résidentiel Tbilisi Boulevard pervyj kurortnyj rajon u Tbilisskogo mora

Tbilissi, Géorgie
depuis
$43,000
depuis
$1,430/m²
ID: 27535
Dernière actualisation: 02/09/2025

Emplacement

  • Pays
    Géorgie
  • Ville
    Tbilissi

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • Classe
    Classe
    Classe premium
  • L'année de construction
    L'année de construction
    2029
  • Nombre d'étages
    Nombre d'étages
    6

À propos du complexe

Русский Русский

Le boulevard Tbilissi est un projet unique qui n'a aucun analogue dans la capitale de la Géorgie. Sur les rives de la mer de Tbilissi, la première station à part entière de la ville est en train d'être créée, où le concept de repos par l'eau se transforme en confort quotidien et un nouveau niveau de qualité de vie.

Le projet deviendra un espace moderne combinant logement, commerce, sports, loisirs et nature, tout en assurant l'efficacité énergétique et le développement durable du district.

📍 Lieu et avantages

  • La mer de Tbilissi fut établie en 1953 comme principale source d'eau pour la ville.

  • Il est situé à une altitude d'environ 600 mètres au-dessus du niveau de la mer, grâce à laquelle un microclimat unique est formé ici.

  • La zone est caractérisée par une faible congestion et la propreté de l'environnement par rapport au centre de Tbilissi.

  • Entouré d'une zone de parc forestier, de vues naturelles et d'une promenade pour se promener.

🏡 Zone résidentielle

  • La superficie totale du projet est de 30 hectares.

  • 6 logements, 13 bâtiments.

  • Chaque bâtiment est équipé d'un parking souterrain indépendant.

  • Des panneaux solaires sont installés sur le toit de chaque bâtiment, ce qui rend l'énergie complexe indépendante et réduit les coûts des services publics.

  • Les appartements sont offerts tôt au prix de 48 000 $.

🛍 Infrastructures commerciales et sociales

Tout ce qui est nécessaire à la vie de famille est recueilli à distance de marche:

  • Mall et hypermarché

  • 5* Hôtel Gino Seaside Tbilissi

  • Hôtel Promenade

  • Centre d'affaires moderne avec bureaux et espaces de coworking

  • Banque, pharmacie, supermarchés

  • École standard européenne et maternelle

  • Centre médical

  • Restaurants et cafés

  • Aires de jeux et zones de développement pour enfants

⚽ Sport et loisirs

Le boulevard Tbilissi offre aux résidents une gamme complète d'installations sportives et culturelles :

  • Terrain de football

  • terrain de basketball

  • Champ de rugby

  • Terrains de tennis et de padel

  • Bikeways et gymnase

  • Amphithéâtre pour événements culturels

🌊 Le repos à la mer

Le projet transforme la mer de Tbilissi en un espace de loisirs quotidiens.

  • Parc aquatique

  • Pools

  • Boulevard promenade le long de la côte

  • scooters nautiques et bicyclettes

  • Possibilités de navigation de plaisance et de plaisance

🌱 Environnement et innovation

  • Mise en place à grande échelle de panneaux solaires sur tous les bâtiments.

  • Environnement propre et environnement calme en raison de l'éloignement du centre.

  • Intégration avec le paysage naturel et la zone du parc forestier.

✨ Pourquoi Tbilissi Boulevard ?

  • Le premier projet de villégiature à Tbilissi est une combinaison de logements, de loisirs et d'infrastructures.

  • Idéal pour les familles qui apprécient la sécurité, l'écologie et le confort.

  • Un emplacement unique sur la mer de Tbilissi avec une vue sur l'air pur et l'eau.

  • Un ensemble complet d'infrastructures, ville dans une ville.

  • La possibilité d'acheter un appartement au départ à partir de 1 430 $ le m2 avec la perspective d'augmenter les coûts au fur et à mesure que le projet se développe.

👉 Ce projet est une excellente opportunité pour les investisseurs et les familles qui veulent combiner le confort de vie, se détendre à l'eau et acheter à un stade précoce.

Equipements dans le complexe
Appartements
Surface, m²
Prix ​​par m², USD
Prix ​​de l'appartement, USD
Appartements 1 chambre
Surface, m² 30.0 – 57.0
Prix ​​par m², USD 1,404 – 1,433
Prix ​​de l'appartement, USD 43,000 – 80,000

Localisation sur la carte

Tbilissi, Géorgie

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
