  2. Géorgie
  3. Kakhétie
  4. Appartements dans des immeubles neufs

Appartements dans les nouveaux bâtiments

Municipalité de Telavi
4
Municipalité de Kvareli
1
Kvareli
1
Complexe résidentiel Branded Villas Alazani Valley
Complexe résidentiel Branded Villas Alazani Valley
, Géorgie
depuis
$40,000
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2027
Nombre d'étages 2
Surface 195 m²
1 objet immobilier 1
Welcome to a unique gated eco-community of 14 luxurious premium-class villas, located in the very heart of Georgia’s winemaking region — the Alazani Valley, a land with 8,000 years of winemaking tradition. The project combines architectural aesthetics, an eco-friendly lifestyle, and sustaina…
Immeuble Hisni
Immeuble Hisni
Kvareli, Géorgie
depuis
$90,000
Complexe résidentiel Townhouse Alazani Valley
Complexe résidentiel Townhouse Alazani Valley
Kisiskhevi, Géorgie
depuis
$330,000
Nombre d'étages 3
Surface 286 m²
1 objet immobilier 1
A premium-class gated residential complex that combines comfort, sustainability, and a profitable investment opportunity. The project features three-story townhouses with mountain views, private gardens (300 m²), swimming pools, parking, and spacious basements that can be transformed into wi…
Immeuble Pala Varketili
Immeuble Pala Varketili
Immeuble Pala Varketili
Immeuble Pala Varketili
Immeuble Pala Varketili
Municipalité de Telavi, Géorgie
depuis
$33,000
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 10
À propos du projet L'entreprise de construction Pala Group présente un nouveau complexe résidentiel, Your House, à Varketili, rue Tsnorisskali. Le complexe résidentiel comprend 9 étages résidentiels et commerciaux ainsi qu'un parking, une cour verte, des terrains de jeux pour enfants, une pl…
Complexe résidentiel Villa Alazani Valley
Kisiskhevi, Géorgie
depuis
$400,000
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 1
Surface 209 m²
1 objet immobilier 1
A premium wine and tourism project founded in 2008 by a German entrepreneur in the heart of Georgia’s winemaking region – Kakheti. S. Wines Chateau, Villas & SPA offers a unique opportunity to invest in luxury villas with private vineyards. Each 208 m² villa includes two bedrooms and a spaci…
